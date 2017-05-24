民俗亂彈》丁酉年端午特輯（一）：你所不知道的臺灣五月節「水陸」行事

經歷時代變遷，許多端午儀式早就隨著政治因素、社會條件有相當大的改變，以下將介紹幾則比較鮮為人知，曾在歷史上出現今日已經消失，或有些今日依然留存辦理的端午節儀式。

溫宗翰

端午節在臺灣又稱為五日節或五月節，是整年度歲時節日中，由多變氣候趨向穩定，由春季進入夏季的指標節日，民間俗諺有云：「未吃五月粽，破裘毋敢放」，即是用端午節來判斷環境氣候變化的信俗觀念。

經歷時代變遷，許多端午儀式早就隨著政治因素、社會條件有相當大的改變，以下將介紹幾則比較鮮為人知，曾在歷史上出現今日已經消失，或有些今日依然留存辦理的端午節儀式。

被迫消失的端午石戰

端午石戰是臺灣古早民俗研究裡相當知名的一項村莊對戰儀式，文獻記載最為完整細膩是在屏東佳冬地區，由不同村落自取石頭互丟對戰、一拼輸贏，贏者可至輸者村莊裡掠奪食材、物品，同時擔負起輸家的醫療救護。參與人數經常動輒千人，甚至也有聯合不同庄落角頭進行「聯庄拚鬥」的情況，幾乎有舉行這個儀式的當地居民，皆認為石戰可以驅逐疫病，避免瘟疫橫行，不能不「玩」。

從文獻中另可以發現，屏東、嘉義、雲林、彰化、臺中等地都有端午石戰記錄，據《臺灣慣習記事》記載，幾乎是沒有「大河賽船」之處，都能看到石戰習俗。因此在中部地區記錄最為「普遍」、類型多元，比如鹿港是由施、黃、許三姓族人進行石戰，專挑鵝卵石多的河邊或墳場進行。有些地方則是隔著埤圳、溪流對戰，諸如大肚溪畔、梧棲、沙鹿、神岡、北屯等地，都有發現石戰記錄，神岡的石戰遊戲後來被日本當局要求改為賽跑競賽遊戲。而在臺中市北屯區的四張犁與七張犁居民在石戰結束後，則要取鄰近萬善祠與土地公廟之香灰，用以塗抹受傷流血之處，藉此治療，並祈求疫病消除、平安順利。

只是，這樣充滿初民社會思維的儀式，看在日本殖民政府眼裡盡是「惡習」、「陋俗」，不斷出動警察、壯丁團強加取締、予以禁止，最後只得消失在歷史舞臺。

見證族群融合的走標儀式與木屐競走

走標即為賽跑，在臺灣早期平埔族記錄中，可於歲時儀式及成年禮中看到這項習俗，《臺灣志略》曾經記載：「小番以善走為雄，繫紅布於竿上，令十餘人於數十里之外競走奪之，名曰奪標」。賽跑奪標的儀式，大多於夏季辦理，是「賽跑型祖靈祭」的一種，融入漢人文化以後增添不少信仰傳說，且漸漸轉型為純歲時祭儀活動，全臺灣目前在臺中市南屯區與屏東縣九如鄉都還能看到。

九如鄉的走標儀式，於端午節當天在公墓大路上賽跑，得勝者可獲得獎品或獎金之鼓勵。由於採取複賽制，跑尾趟的得勝者最為優勝，可獲得剩下所有禮物，故當地又稱之為「傾尾逝」。這項活動最早是當地武洛溪南北沿岸阿猴社、巴轆社原住民族的走標活動，漢化後的走標儀式，還加入端午節於墳地賽跑可以驅趕陰氣的漢人民間信仰觀。

九如於昔日的墳場中路上走標



早期九如走標的參與者眾多，鹽埔鄉、屏東市、里港鄉、高樹鄉等地的住民皆會投入活動，備受重視，甚至引發村莊爭鬥事件。1948年，屏東市海豐居民與九如居民在賽跑中產生紛爭，海豐人因無法接受九如派出所調停事項，遂於進出屏東市必經的崇蘭社區圍堵九如人，產生爭鬥事件，因此走標曾終止比賽。無獨有偶，這種節日走標儀式，在屏東萬巒鄉赤山村、萬金村一帶也曾有記錄，有趣在於，這個地方也是平埔族人與漢人頻繁接觸、融合的交界地區。

至於位在臺中市南屯區的走標儀式，今日多稱為「木屐競走」，每年端午節於南屯街上皆有許多人穿著多人制長木屐進行競跑比賽，這項活動原本也是與平埔族賽跑相近，據當地耆老回憶，早期走標也是有提供禮物給贏家，與其他地區走標活動相近，蘊含著娛樂性質的儀式活動。

只是，南屯每年於端午節進行的「走標」儀式，後因融入漢人傳說，認為南屯地底住著穿山甲，必須要透過地面人的走動與吵雜聲，讓牠睡醒翻動，才能有利於耕種進行。1982年起，當地里長張宗雄便將可以赤腳賽跑的走標，改為穿著木屐的競走遊戲，以發出更有力量的聲響，也使得走標與現代娛樂性質貼近，吸引更多人參加。

南屯木屐競走是戰後將走標儀式變更創新的民俗活動



由搶水標到扒龍船

競渡，是臺灣端午節最常見的團體儀式，卻也是最常被曲解的習俗，長期以來，經常有人以「紀念屈原」來詮釋端午節競渡的起源，事實上，紀念屈原不僅是文人穿鑿附會之說，更是獨裁教育體制的詮釋角度。若從全球各地的族群文化來看，其實競渡是普遍出現在濱水或臨海之地的節日儀式，不同族群各有其競渡目的。

文獻中的搶水標儀式（圖片來源：李獻章，〈日據時期臺灣民情風俗圖卷〉，《臺灣風俗》，卷 38，期 2，1988 年 6 月 30 日，序頁。）



臺灣最早的競渡，與今日「龍舟」競渡截然不同，大抵上可分有海港競渡及搶水標娛樂。搶水標已經完全消失，早期文獻記載搶水標是以竹筏為體，由兩人撐筏競賽，岸邊則有另一人手持竹竿，懸掛禮金、扇子、毛巾、胭脂水粉等禮品，以供水上競速者奪取。日本時代記錄中，以鹿港最有意思，人們在鳳山寺前水池「奪錦」，由當地富戶出資，購買紙扇與圍兜掛在竹竿上，讓比拼者撐竹筏競逐奪標，一直玩到午後才結束活動。

海港競渡不見得在「港口」舉行，而是能通流出海的大流域之地，在臺語脈絡中即被稱作「港」，這些地方大多以臺灣常見之「舢舨船」、「鴨母船」進行競渡，物盡其用，恰恰是謀生工具的一種。全臺各地競渡活動大多是延續自這類漁船競渡模式，從文獻來看，主要出現在臺北、桃園、宜蘭、新竹、苗栗、臺南、屏東等地。早期競渡並非是專屬端午節當日的活動，通常是與農作時間緊密相關，比如至今唯一保有臺灣傳統競渡模式的宜蘭礁溪二龍村，即是選擇在稻作「前青後黃」時才會辦理競渡，又每次競渡都會延續數日，相傳最早可達12天，後來逐漸縮減。時至國民政府時期，二龍村發生政治案件，再加上政府施行節約拜拜，遂由當地里長提倡，將競渡改為一日辦理。

傳統競渡時間之所以連續多日，是因為賽制規則另有邏輯，通常不設裁判、沒有明確起跑線，比如傳統二龍競渡的比賽方式，是上下兩庄互拼，由稱為「頭鑼」、「搶旗仔」的奪標手來決定「比賽時機」，划船期間，若只有一庄敲鑼，另一庄沒有「應鑼」，則該場次即使奪標也不算得勝，為達勝利，頭鑼必須仔細反覆推敲得勝機率，也正因如此，很難立即分出勝負；相同以漁船敲鑼的競渡模式，早期也常見於北臺灣各地，如臺北淡水河、桃園龍潭大池都是如此。

二龍競渡是淇武蘭與洲仔尾兩庄數百年來的競賽傳統

二龍競渡的目的，並非比拼勝負輸贏，當地每逢端午節前夕，經常受自然環境影響，有水患肆虐，此時稻作即將收成，因此在競渡儀式中，便有非常複雜多樣的祭祀「老大公」、普度水域亡靈儀式，藉此安撫水域；同時，競渡過程中的順風旗、錦旗，都有用以祈求豐收目的，兩庄居民自然不能甘願服輸，畢竟賭上的是整年度物產豐饒與否的象徵，為了獲得「絕對勝利」，常有比拼、爭議的情況，以致宜蘭其他地區便有歇後語說「二龍村扒龍船——看人幹撟」，形容當地居民踴躍投入競渡比賽，又不甘分出輸贏的爭執情況。

二龍競渡於岸邊普渡老大公



全臺各地的競渡活動，主要有兩波發展高峰期，一是日本時代殖民政策影響，由於端午節時序上經常接近始政紀念日，原有傳統競渡的地方（如二龍競渡），在辦理活動時經常與始政紀念日活動時機重疊，日本政府遂大力鼓吹這項具有「體育」價值的民俗活動。另一波發展高峰，是戰後受國民政府「中華文化復興運動」影響，不僅未曾有競渡的地方開始辦理競渡，傳統造船師也因政府單位接洽，開始大量製造「龍舟」，畢竟「龍」是「中華民族」的象徵。自此，龍舟競渡於1970年代開始風行全臺，一別於以往的漁船競渡模式。

水域滌淨、陸域保安：竹南洗港

除了前述眾多端午儀式，竹南中港地區每年於端午節當天，也都有繁複精彩的洗港儀式，用以驅逐水陸兩空間的邪祟煞氣。中港溪口昔日為海釵地形，過去便是港口要地，相傳因為曾經發生洪災且水患頻繁，族群械鬥時也有大量屍首沉於溪底，又在日本時代，曾發生日本教師帶學生出海觀賞擱淺鯨魚，卻意外翻船溺斃32人等等，這些境域不平安的情況，迫使居民早期就有「祭港口」習俗，後來則又與在地信仰結合，誕生了「洗港」儀式。

端午節當天，洗港隊伍由慈裕宮出發，沿路途經中港地區重要聚落，一路將邪祟掃蕩至海邊，再由神明輦轎、乩童穿梭於退潮的河床，進出水陸交界之地，並透過各種信仰儀式，比如安五營、潑鹽米等等，在水域安鎮亡靈後，再回到陸地上遶境，隊伍浩蕩由溪邊巡繞回廟，使整體儀式體現著水域滌淨、陸域保安的儀式特徵，成為苗栗地區非常特殊的端午儀式。

小轎衝入河床地靠近出海口之處安頓鎮煞

端午節普遍被認為是「夏至」的一環，在臺灣，此時正值環境多變、氣候惡劣階段，是由複雜天氣過渡到趨向穩定炎熱的關鍵時節，因此，自然環境的特殊性，使臺灣端午節具有強烈的中介轉變特質，因此也就產生大量且頻繁的在地儀式活動，不單單只是一日的節俗儀式而已。

這些端午儀式有個人、有家庭、也有社區群體，讓端午節既有個體驅疫治病、健康照護的特徵，同時也有潔淨住家、維護社區安寧的表現。龐大多元的儀式文化，提供各種超自然想像，用以平安度過這個充滿艱險惡疫的時節，有趣是，端午節各項儀式幾乎都與水有關，不僅進出水域，也常在水邊舉行儀式，進出水陸兩大空間之間，似乎也隱含著這個節日的特殊性質。

本文經授權轉載自民俗亂彈 你所不知道的臺灣五月節「水陸」行事