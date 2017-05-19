超A評論》煨桑的由來：雍仲苯教

在大部分藏人村落共同的節日或特殊慶典時，都可以看到以煨桑儀式揭開序幕；這也是家戶可以自行舉辦的日常儀式。這個儀式緣起為何？又有甚麼樣的背景？作者幾年前於北印度苯教屯墾區進行田野調查時，與幾位僧侶討論該儀式的由來背景，在大家熱絡的分享及解釋中記錄下來的筆記。在本文透過保留白話式的敘事，直接呈現出擺盪在日常信仰與教義論述間的觀點詮釋。這一段記錄，不僅反映出藏人常民信仰中對人與自然關係的理解，也可從中看到透過宗派宗教教義的詮釋與連結。

劉堉珊／國立暨南國際大學東南亞學系助理教授

造訪藏區或是曾經在藏人社會生活的人，應該都對煨桑儀式（བསང་གསོལ།，bsang gsol）不太陌生。這是一個帶著淨化以及祈福作用的儀式：在堆疊的松樹針葉中，倒入傳統的主食糌粑，透過焚燒時向上裊裊升起的煙霧，淨化環境、驅惡迎善。當煙霧升起，人們將印有經文的五色風馬彩紙（རླུང་རྟ།，rlung rta，以布面做成的即是我們常看到的風馬旗）用力撒向煙霧中，期待願望能上達天聽，心想事成。在大部分村落共同的節日或特殊慶典時（如藏曆新年、達賴喇嘛的生日慶典等），我們都可以看到以煨桑儀式揭開序幕；除此，這也是家戶可以自行舉辦的日常儀式，通常是一早起床後即在屋外進行。

北印度苯教屯墾區藏曆新年煨桑儀式，在堆疊的松樹針葉中，倒入傳統的主食糌粑，透過焚燒時向上裊裊升起的煙霧，淨化環境、驅惡迎善。（作者拍攝，2007）

將印有經文的五色風馬彩紙用力撒向煙霧中。（作者拍攝，2007）

五色風馬彩紙用力撒向煙霧中，期待願望能上達天聽，心想事成。（http://old.himalayabon.com/article/research/thesis/20111203687.html）

北印度苯教屯墾區藏曆新年煨桑儀式。（作者拍攝，2007）

這個深度融入藏人生活日常的儀式，到底自何時候開始？它與今日藏人普遍信仰的雍仲苯教（Yungdrung Bon，亦可簡稱苯教）或藏傳佛教有無關聯？或是更早即存在於藏人社會中的常民信仰？關於這個儀式緣起的考證，不論是學術界或是藏人各教派間，說法仍相當多元。筆者接下來將在本文呈現的，是幾年前於北印度苯教屯墾區進行田野調查時，與幾位僧侶討論該儀式的由來背景，在大家熱絡的分享及解釋中記錄下來的筆記。這段從閒聊中帶出的敘事，許多細節還需要參照文本經典的譯注才會更完整，筆者在此僅希望透過保留白話式的敘事，更直接呈現出擺盪在日常信仰與教義論述間的觀點詮釋。這一段記錄，不僅反映出藏人常民信仰中對人與自然關係的理解，也可從中看到透過宗派宗教教義的詮釋與連結。

簡單來說，煨桑儀式處理的是人與自然的關係：讓兩者關係和諧、互惠往來。

藏人相信，自然界中存在三種神靈（spirits）：第一種是ལྷ།（lha），其性質類似地方神的概念，祂們可以是一座山或是某個特定區域的擁有者；第二種為 ཀླུ།（klu），又稱作naga，指的是生活在水中（河、湖、海）或水邊的神靈，包括青蛙、蛇等；第三種則為 སྲིན།（srin），是寄居在樹或岩石中的神靈們。在非常早的過去，人類與這三種神靈有其各自的生活空間，彼此互不冒犯，也幾乎沒有往來。然而，隨著人類數量增長與社會擴展，人們開始不滿足於既有的生活空間，為了「更有效」利用土地，人類發展出灌溉技術，甚至試圖改變河川流向，將流水帶往貧瘠、水源缺乏的土地。另外，愈來愈多人也開始砍伐森林及敲擊更多石塊，不斷拓展出更多的生活空間，並用木材及石頭來建造房屋及製作生活需要的各種用具。

人類種種的作為，不斷擴大侵擾上述三種神靈生活的住所，例如，因此導致某些河、湖逐漸乾枯，森林面積也大量減少，甚至消失。這些侵犯與破壞，終於造成人與自然神靈間關係的變化：從互不往來，轉向摩擦與緊張。神靈們對於人類無心或有意的侵擾（如，任意砍伐樹木或在祂們居息的土地上建造房屋等），開始還以顏色，或是干擾其心智、使其遭受不明病痛，或是降下天災人禍。在這種情況下，人類開始試著對神靈獻上祭品，例如，宰殺動物，透過血祭以取悅神靈，使其滿意滿足，不再降下災害，並保佑穀物豐收、家庭興旺，以及身體健康。這種殺生獻祭的形式，後來透過苯教的創教者敦巴辛饒米沃（Tonpa Shenrab Miwo）傳入煨桑儀式，才逐漸改變。

苯教創始者敦巴辛饒米沃。（Tonpa Shenrab Miwo）（筆者拍攝，2007）

在苯教教義中，煨桑儀式被歸類在「因乘」（the causal vehicles）之中，苯教中的「因乘」有四乘，「果乘」（the resultant of vehicles）有五乘，總共九乘。而關於藏人怎麼從敦巴辛饒米沃習得煨桑儀式的過程，苯教經典如此記載：敦巴辛饒米沃初訪藏人社會時，主要想觀察人們是否具備可以理解並接受苯教信仰的能力。然而，他卻遭遇到許多地方上惡靈鬼怪的阻饒與挑釁。憑藉強大法力，敦巴辛饒米沃降服了所有地方惡靈，並使他們轉而成為苯教的守護神（protectors），專門管理不同區域的寺廟、山岳、河川、湖泊等等。為了安撫這些神祇，使他們好好守護各自領域裡的和諧，同時，也為了停止藏人殺生獻祭的行為，敦巴辛饒米沃教導藏人如何以麵粉製作動物形象，代替牲禮，以酒（chang）為藥代替血的呈現，再透過製作神祇形象的朵瑪（gthor ma），執行煨桑儀式。從此，煨桑儀式在藏人社會中廣泛流傳，藏人藉由煨桑，向自然神靈祈求庇佑，人與自然物靈間建立起一種保護者與被保護者的互動關係。

藏人藉由煨桑，向自然神靈祈求庇佑，人與自然物靈間建立起一種保護者與被保護者的互動關係。（http://theyungdrungbon.com/2016/11/trizin33/）

傳統上，藏人相信的地方神祇種類繁多，祂們各以不同方式與人類生活密切連結，例如，ལུས་ལྷ།（lus lha）是健康神（the deity of health），專司人體健康；ཕྲག་ལྷ།（phrag lha）為財神（the deity of fortune）；還有保護神（the deities of protection）རྒྱབ་བརྟེན་གྱི་ལྷ།（rgyab brten gyi lha）與（srung skyob kyi lha）（the deities of protection），以及家戶神khang lha（the deity of household）等。

很多時候，人們可能在無意中就會侵犯或驚擾到這些神祇，例如，弄髒湖水，砍伐樹木，或者不小心在有神祇棲住的地點隨意丟棄東西或建造房屋，此時，被驚擾神祇的反應，就會直接作用在侵擾者的身上，例如，當家戶神被觸怒時，這戶人家不但作物收成驟減，家戶成員之間的口角及紛爭也可能增加，或者，成員會忽然染上疾病或遭遇意外事故，家戶成員及家戶生活的各個面向，都可能開始出現大大小小的問題或狀況連連，當遇到這樣的情況，藏人便舉行煨桑儀式。煨桑的用意，不但在淨化環境（淨化神祇的居所）、安撫神祇，也希望神祇在滿足後，可以回饋地為儀式參與者帶來健康、好運，以及財富。

直到今日，無論身處何處，透過煨桑儀式展現出來的人與自然往來關係的信仰，在藏人的日常生活中持續扮演非常重要的角色。