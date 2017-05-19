法律白話文小學堂》我國憲政空窗期四個月？韓國一天都沒有？

韓國新任總統文在寅以一千三百多萬選票當選總統，但奇怪的是，他居然在隔天立刻就進駐青瓦台開始上班！難道韓國總統當選之後都不需要準備時間嗎？

劉珞亦

憲政空窗期到底是什麼呢？簡單來說，就是已經選出新總統了，但是在舊總統還沒結束任期的這段時間。這段時間有些尷尬，若新舊總統是同黨籍的還好，但若是不同黨的話其實等同於新民意對於舊政權的反對與不信任，那在「憲政空窗期」時，舊總統做什麼？白話一點：「你雖然還是總統，但大家不要你了。」

韓國一天都沒有？

韓國新任總統文在寅（문재인 Moon Jae-in）在2017年5月9日以一千三百多萬選票，換算成得票率為41.1% 的比例當選總統，但奇怪的是，他居然在隔天立刻就進駐青瓦台開始上班！難道韓國總統當選之後都不需要準備時間嗎？

韓國新任總統文在寅當選總統的隔天立刻就進駐青瓦台開始上班。（AP）

首先我們看看大韓民國憲法第 68 條第1項：「總統任職屆滿時，應於總統任期屆滿前70日到40日之間，選出總統後繼人。」簡而言之，憲政空窗期最少40天最多則不能超過 70日，也就是說舊總統下台前大約兩個月必須透過選舉選出新總統。但這次為甚麼一天都沒有？

韓國憲法第70條規定韓國總統一任五年，且不得連任。原先朴槿惠在2013年2月25日就職，最晚新總統應該要在2018年2月25日前40天選出來，而原訂時間是在2017年12月20日總統大選，看起來原先仍有約65天左右憲政空窗期，供新任總統暖身與銜接各項政務。但因為後來朴槿惠的閨密門醜聞進而被警方起訴後，其遭到國會在2017年3月10日彈劾，彈劾令生效後她只能立即下台！而這時我們則可以看到韓國憲法第68條第2項中的規定：「總統當選者缺位、死亡、被判刑或其他原因而喪失總統資格時，於60日以內選舉總統後繼人。」 也就是說，在3月10日後的60天內，必須選出新任總統！！這次的選舉定在5月9號，也就是憲法規定期限的最後一天！也因此產生了韓國第一次選完隔天就上任的情境！

那為什麼我們是四個月呢？

那我們呢？依2016年的例子來看，我們在1月16日選出新任總統蔡英文，但卻遲到5月20日才就職，憲政空窗期高達4個月！在當時也引起了不少的討論，但為什麼會這樣？首先我們要先說到2005年的往事。

2005年我國進行修憲，將立法委員的任期從3年改到4年。因此自該年起的下屆立委選舉就變成由2008年要選立委，變為與總統選舉同一年舉行。但是，我們憲法中，對於立委的開會是有規定的！

憲法第68條：「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。」 也就是說「憲法」規定每年的二月要「開會」，原則上必須得在二月前要選出新任立法委員，因此從 2008 年第七屆立委以後的立委選舉都落在一月進行立法委員選舉（在此之前都是在12月）。到了2008 年就變成一月選立委，三月選總統的狀況，這時就造成每次選舉大家總會爭論為何不一起兩者選，造成社會資源浪費的狀況。因此在2012年，中選會便就決定總統與立委不如一起選，但因為立委要在二月之前選完，因此總統也變成一月選，這就造成「憲政空窗期」長達四個月！

我們在2016年1月16日選出新任總統蔡英文，但卻遲到5月20日才就職，憲政空窗期高達4個月！在當時也引起了不少的討論。（AP）

總統就職日期有規定嗎？

但大家可能就會問，那為什麼總統就職日不能改，若把總統就職日改成和立法院一樣在二月統一，不就解決空窗期的問題了嗎？ 關於5月20日的總統就職來源 ，每日一冷的文章曾經談過。簡單來說，就是以前會議上決定的，沒有什麼特別的原因。

舊的《總統副總統罷免法》第七條提到：「當選之總統、副總統，於現任總統、副總統任滿之日就任。」因此自第一任總統在520就職，就一直慢慢成慣例直到現在。

可以怎麼辦？

若前提是：總統和立委要一起選，且立委要在2月之前選完，我們可以有兩種方式解決。

1.直接修憲，將總統和國會的交錯可以一起解決。

2.蔡英文提早下台，讓接軌順利！但這樣可能會有憲政上的爭議，之後有空會談。