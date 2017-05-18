法律白話文小學堂》總統身兼黨主席會怎麼樣嗎？談談我國憲政體制！

當上「國家最高領導者」都會享有行政權，但在立法權上，內閣制是明訂當然享有，總統制是當然不享有，半總統制則是處於在模糊地帶，正因如此，每一任總統都還是會希望以兼任黨主席的方式，來掌控立法院以達到立法權也一把抓的權力。只能說，權力或許真的是一種誘惑。

劉珞亦

蔡小文主席在2010年時對於馬小九總統身兼黨主席表示：「總統不應該身兼黨主席，造成權力分立的失衡。」而蔡小文在2016年當上總統後身兼黨主席，也立刻遭到大家的抨擊，抨擊蔡小文曾經說過的話卻又自己犯，選前選後不一樣。

但究竟總統身兼黨主席有什麼好處，使得當上總統的人都會想要繼續當？又總統身兼黨主席在我國憲政體制下會有什麼的問題？

在討論這些問題之前，我們必須就國家制度做一個很簡單的介紹。

一般來說，國家制度大約分成三種，內閣制，總統制以及半總統制。

內閣制

內閣制。（圖：法律白話文）

人民不投總統，只投政黨或是立法委員，最高支持率的政黨必定執政黨，黨主席當然成為國家領導者。行政立法合一，也就是管理行政的執政黨必定是立法院多數，執政黨的立法委員同時也會是執政官員。

總統制

總統制。（圖：法律白話文）

人民一票選總統，另外一票選立委。行政立法分開，總統介入立法院程度較低，很有可能總統是一個政黨，立法院是另外一個政黨。兩邊處於對立而非合一。

半總統制

半總統制。（圖：法律白話文）

人民一票選總統，另外一票選立委。行政立法不完全分開，總統的行政權切成兩塊，一塊給行政院長，對內掌管行政權；總統對外掌管國防外交權力。但在台灣底下又發展出比較不一樣的半總統制，行政院長（總理）不需要以立法院多數黨為依歸，而且總統沒有主動的解散立法院的權力。 因此若把『總統身兼黨主席』這件事作為命題，可以從上述三種國家體系來分析。

內閣制國家，是完全沒有這個問題的。 因為「總理」就必須是「黨主席」，是「黨主席」才有可能當國家最高領導者，這就是因為內閣制本身行政立法合一的特點，因此像英國，英國總理因為脫歐事件而負責下台，英國並沒有舉行大選，執政保守黨自行選黨主席，選出來的新任黨主席當然成為國家領導者。總統制的國家也是沒有這個問題。因為在總統制國家，通常政黨都是「軟性政黨」，也就是說你雖然是那個黨，但你不一定需要聽黨的話。而黨主席通常也是比較沒有實權，無法約束黨員，比較像是個聯絡人。再者，在總統制的權力架構底下，總統代表的行政權，不需要對立法權負責，是對人民負責，本身當然沒有辦法領導政黨的權力。

因此，在上述兩個理由下，總統也不會有身兼黨主席的問題發生。但在半總統制底下，這就會是大一個問題。

因為在半總統制底下，並不像是內閣制明確的行政立法合一，也不是像總統制行政立法完全分立。而是存在比較模糊的地帶。因為在半總統制底下，整體權力的開展及分布，會因為總統，總理以及立法院三個變因而導致不同的風貌。所以在釐清究竟總統身兼黨主席有無問題之前，先來理解一下半總統制的政權風貌。

舉例來說，在半總統制底下，一般來說，分成四種類型：

多數型政權：總統，行政院長和立法院多數都是同一政黨。

多數型政權：總統，行政院長和立法院多數都是同一政黨。（圖：法律白話文）

少數型政權：總統和行政院長為Ａ政黨，立法院多數為Ｂ政黨。

少數型政權：總統和行政院長為Ａ政黨，立法院多數為Ｂ政黨。（圖：法律白話文）

監護型政權：總統為Ａ政黨，行政院長為Ｃ政黨，立法院多數為Ｂ政黨。

監護型政權：總統為Ａ政黨，行政院長為Ｃ政黨，立法院多數為Ｂ政黨。（圖：法律白話文）

競合型政權：總統為Ａ政黨，行政院長和立法院多數為Ｂ政黨。

競合型政權：總統為Ａ政黨，行政院長和立法院多數為Ｂ政黨。（圖：法律白話文）

在這四種組合下，總統權力大小會完全不相同，強弱大約就是從1－4。

若我們以台灣歷屆以來總統權力的強弱分佈，且加入是否兼任「黨主席」以及視他「得票率」是否有過半，可製作成下列圖表。

（圖：法律白話文）

因此，我們可以由上述得知，半總統制會因為不同政權形式而導致總統權力有所強弱，更會因為是否兼任黨主席而加強權力！這是因為當總統可以兼任黨主席時，可以控制立法院黨團的運作。像是史上最弱的總統，就是2000年的陳水扁，雖然當選總統，不但沒有辦法控制行政院，立法院少數，得票沒過半，沒兼任黨主席連自家少數的立委都沒有辦法好好管理，在憲法上的權力，被壓縮到只剩憲法增修條文所稱的「大政方針」，雖然仍保有一定程度的「實質影響力」，但在這樣憲政體制之下，或許真的很難發揮施政能力。

而在馬英九時代算是強勢總統，因為不但立院自家政黨過半，自己又兼任黨主席，這就表示除了憲法所規定的國防外交職權外，行政院長又是同陣營所以擁有行政權，而自己兼任黨主席有控制自家立法委員的機會，但因為立法院長並非自己人，雖然權力大，但效率沒有想像中的好。

最後就是蔡英文，不但上述馬英九所擁有的都有，立法院長也是自己人，行政立法根本權力一把抓，難怪我們的制度被稱作「超級總統制」，而蔡英文看來也是「後2000年」最有權力的總統！

總統身兼黨主席有什麼好處，使得當上總統的人都會想要繼續當？（記者劉信德攝）

大家都喜歡掌握權力！

總結來說，當上「國家最高領導者」都會享有行政權，但在立法權上，內閣制是明訂當然享有，總統制是當然不享有，半總統制則是處於在模糊地帶，正因如此，每一任總統都還是會希望以兼任黨主席的方式，來掌控立法院以達到立法權也一把抓的權力。只能說，權力或許真的是一種誘惑，在野的時候會批評，但一旦真的上台時，權力在手上，畢竟才是最舒爽的。