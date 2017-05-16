科技農報》使用「有機」殺蟲劑，不一定對環境比較友善

化學農藥對生態環境的衝擊正不斷發生，生物性的有機防治似乎是解藥。但我們仍需要以嚴謹的科學實驗評估這些藥劑的影響，才能找到最友善地球的農藥操作方式。

編譯 林韋佑／編輯 柴幗馨

消費者不該假設：因為產品「有機」，所以對環境總是友善的。

加拿大貴湖大學的研究者以大豆田作為試驗對象，檢驗六種殺蟲劑對當地主要害蟲—蚜蟲—的防治效果，以及藥劑對環境的衝擊，結果發表在PLoS ONE期刊。研究發現，比起純化工製成的殺蟲劑，礦物油類以及真菌類的有機殺蟲劑，需要施用更多的劑量才能達到防治蟲害的效果。而這兩種有機殺蟲劑也會使得蚜蟲的天敵死亡，因此，比起傳統殺蟲劑，有機殺蟲劑對環境而言並不比較友善。

消費者不該假設：因為產品「有機」，所以對環境總是友善的。

計畫負責人之一，加拿大貴湖大學環境科學教授Rebecca Hallett 說：「消費者對於有機殺蟲劑的需求提升，部份的原因是源於對環境的考量」。但他認為，「因為有機所以對環境比較好」的說法太過簡化和果斷。



Hallett和另一位博士候選人Christine Bahlai ，他們針對4種合成殺蟲劑，分別是兩種種植大豆的農夫常使用的傳統殺蟲劑，兩種新研發的低風險合成殺蟲劑（reduced-risk pesticides），以及2種有機殺蟲劑，評估除蟲害的有效性和環境衝擊。

註：兩種有機殺蟲劑的作用機制其一是使蚜蟲窒息，另一種則是含有真菌，使昆蟲受感染並殺死昆蟲。



研究利用環境影響商數（environmental impact quotient），一個專門評估殺蟲劑對環境影響的系統，透過系統內建的資料庫，科學家就能評估殺蟲劑在土讓的滲透率、藥劑在土壤逕流殘留率、暴露於土壤表面的毒性、對魚和鳥的毒性、土壤和植株本身對化學物質的耐受性，甚至是對消費者的風險。根據這些數據，綜合分析不同種類的殺蟲劑對環境的衝擊。

他們也進行了實際的田間試驗，測定當蚜蟲遠離其天敵—瓢蟲和花蟲—時，每種殺蟲劑的除蟲效果。

研究結果

結果發現，礦物油有機殺蟲劑（mineral oil-based organic pesticide）對環境的影響最大，因為它的原理是使蚜蟲窒息，因此必須施以大量的劑量才能達到殺蟲的功效。

相較於合成殺蟲劑，礦物油和真菌性的殺蟲劑的除蟲效果不彰，更糟的是，這兩種類型的「有機」殺蟲劑也會殺死瓢蟲和花蟲，這兩個重要的蚜蟲天敵。

註：天敵能減少作物的農藥施用量，因此當天敵和蟲害一起減少時，不論對環境或是作物而言，都會帶來負面影響。

過去為了環境保育，農民選擇有機殺蟲劑代替傳統化學藥劑。然而這項研究卻證實：有機殺蟲劑的殺蟲效果不彰，必須施以高劑量，因此，相較於合成殺蟲劑而言，對環境產生更大的負面衝擊。



研究者表示，對環境做最好的選擇並做出害蟲管理的有效決策辦法，最重要的是去看每一個產品的化合物成分，估算其對環境的衝擊，而非只是單看其是否為「天然」或「有機」。因為當提到對環境影響衝擊最小的時候，「有機」與「天然」只是最簡化的指標，況且同本研究的結果說明，那未必對環境是最友善的選擇。

作為聰明消費者的你，從本研究的研究結果來看，是否也應該破除「有機」等同於對「環境友善」的迷思？因為真正的「環境友善」還有許多評估的準則，想要成為真正Greener或是Eco-friendly的humanity，應該從各方面去檢視「 is it the reality」？

化學農藥對生態環境的衝擊正不斷發生，生物性的有機防治似乎是解藥。但我們仍需要以嚴謹的科學實驗評估這些藥劑的影響，才能找到最友善地球的農藥操作方式。



本文經授權轉載自科技農報 使用「有機」殺蟲劑，不一定對環境比較友善



科技農報