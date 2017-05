科技農報》使用「有機」殺蟲劑，不一定對環境比較友善

化學農藥對生態環境的衝擊正不斷發生,生物性的有機防治似乎是解藥。但我們仍需要以嚴謹的科學實驗評估這些藥劑的影響,才能找到最友善地球的農藥操作方式。

編譯 林韋佑/編輯 柴幗馨

消費者不該假設:因為產品「有機」,所以對環境總是友善的。

加拿大貴湖大學的研究者以大豆田作為試驗對象,檢驗六種殺蟲劑對當地主要害蟲—蚜蟲—的防治效果,以及藥劑對環境的衝擊,結果發表在PLoS ONE期刊。研究發現,比起純化工製成的殺蟲劑,礦物油類以及真菌類的有機殺蟲劑,需要施用更多的劑量才能達到防治蟲害的效果。而這兩種有機殺蟲劑也會使得蚜蟲的天敵死亡,因此,比起傳統殺蟲劑,有機殺蟲劑對環境而言並不比較友善。

消費者不該假設:因為產品「有機」,所以對環境總是友善的。

計畫負責人之一,加拿大貴湖大學環境科學教授Rebecca Hallett 說:「消費者對於有機殺蟲劑的需求提升,部份的原因是源於對環境的考量」。但他認為,「因為有機所以對環境比較好」的說法太過簡化和果斷。



Hallett和另一位博士候選人Christine Bahlai ,他們針對4種合成殺蟲劑,分別是兩種種植大豆的農夫常使用的傳統殺蟲劑,兩種新研發的低風險合成殺蟲劑(reduced-risk pesticides),以及2種有機殺蟲劑,評估除蟲害的有效性和環境衝擊。

註:兩種有機殺蟲劑的作用機制其一是使蚜蟲窒息,另一種則是含有真菌,使昆蟲受感染並殺死昆蟲。



研究利用環境影響商數(environmental impact quotient),一個專門評估殺蟲劑對環境影響的系統,透過系統內建的資料庫,科學家就能評估殺蟲劑在土讓的滲透率、藥劑在土壤逕流殘留率、暴露於土壤表面的毒性、對魚和鳥的毒性、土壤和植株本身對化學物質的耐受性,甚至是對消費者的風險。根據這些數據,綜合分析不同種類的殺蟲劑對環境的衝擊。

他們也進行了實際的田間試驗,測定當蚜蟲遠離其天敵—瓢蟲和花蟲—時,每種殺蟲劑的除蟲效果。

研究結果

結果發現,礦物油有機殺蟲劑(mineral oil-based organic pesticide)對環境的影響最大,因為它的原理是使蚜蟲窒息,因此必須施以大量的劑量才能達到殺蟲的功效。

相較於合成殺蟲劑,礦物油和真菌性的殺蟲劑的除蟲效果不彰,更糟的是,這兩種類型的「有機」殺蟲劑也會殺死瓢蟲和花蟲,這兩個重要的蚜蟲天敵。

註:天敵能減少作物的農藥施用量,因此當天敵和蟲害一起減少時,不論對環境或是作物而言,都會帶來負面影響。

過去為了環境保育,農民選擇有機殺蟲劑代替傳統化學藥劑。然而這項研究卻證實:有機殺蟲劑的殺蟲效果不彰,必須施以高劑量,因此,相較於合成殺蟲劑而言,對環境產生更大的負面衝擊。



研究者表示,對環境做最好的選擇並做出害蟲管理的有效決策辦法,最重要的是去看每一個產品的化合物成分,估算其對環境的衝擊,而非只是單看其是否為「天然」或「有機」。因為當提到對環境影響衝擊最小的時候,「有機」與「天然」只是最簡化的指標,況且同本研究的結果說明,那未必對環境是最友善的選擇。

作為聰明消費者的你,從本研究的研究結果來看,是否也應該破除「有機」等同於對「環境友善」的迷思?因為真正的「環境友善」還有許多評估的準則,想要成為真正Greener或是Eco-friendly的humanity,應該從各方面去檢視「 is it the reality」?

化學農藥對生態環境的衝擊正不斷發生,生物性的有機防治似乎是解藥。但我們仍需要以嚴謹的科學實驗評估這些藥劑的影響,才能找到最友善地球的農藥操作方式。



本文經授權轉載自科技農報 使用「有機」殺蟲劑,不一定對環境比較友善



科技農報