Lin bay 好油》友善環境耕作到底友善誰？

有機及友善環境耕作補貼要點其實並不能改善消費者真正在意的兩件事情，卻只是一個圖利特定團體的錢坑法案，說到政策執行，公務員避之唯恐不及，但一講到發錢，主管機關一定搶著做，畢竟慷納稅人之慨最好執行也最容易討好特定人，但農業做為產業，只靠發錢又能有甚麼長進？

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日前，行政院公佈了《有機及友善環境耕作補貼要點》要點內容中，為了鼓勵農民以友善環境的方式進行耕作，所謂的「友善耕作團體」未來將可針對以友善環境耕作農法的農民進行稽核，並提報至農委會，而農委會也將對這些稽核並提報的農民給予「生態獎勵給付」及「收益減損補貼」。看到這，也許很多讀者都會霧殺殺，有機農法與友善環境耕作兩者到底有甚麼不同？

農委會對於友善環境耕作的定義是： 首先是維護水土資源、生態環境、生物多樣性，促進農業友善環境、資源永續利用，再來是生產過程不使用合成化學物質、基因改造生物及產品。

農委會對於友善環境耕作的定義是：首先是維護水土資源、生態環境、生物多樣性，促進農業友善環境、資源永續利用，再來是生產過程不使用合成化學物質、基因改造生物及產品。（extension.usu.edu/）

而這個要點補貼的重點有：

1. 有機轉型期農地、有機農地每公頃補貼三萬最多三年 2. 友善耕作農地每公頃補貼三萬為期三年

這個補貼辦法之所以引發爭議，主要在於兩處規定：

1. 所謂「友善耕作農地」是指農委會審認通過之友善耕作團體登錄之農民實際耕作經營之農地，但這種只補助團體的方式引發質疑，有為特定團體量身訂做之嫌，畢竟這裡頭的最大受益者是誰，再清楚不過。

2. 採密閉型環控設施經營之農地，不予納入補貼。也就是將設施農業被排除在外。

設施農業為什麼不友善？若就維護水土資源與生態環境而言，設施生產使用更少的水及更少的農業資材，在對環境的保護上甚至比露天農業還好，雖然在生物多樣性的部分沒有露天農業高就是，但設施農業被排除在友善環境耕作之外，讓筆者想起前幾年美國的例子。

就維護水土資源與生態環境而言，設施生產使用更少的水及更少的農業資材，在對環境的保護上甚至比露天農業還好，雖然在生物多樣性的部分沒有露天農業高。（圖：網路）

美國的容器種植之爭

1990年，美國國會通過《有機食品生產條例》（Organic Food Production Act, OFPA），賦予農業部發展一套全國通用的有機食品標準及規定，並設立「國家有機認證計畫」（National Organic Program, NOP），作為美國有機農產品的國家標準。1992 年，美國農業部根據 OFPA 條例的授權，組成「國家有機標準委員會」（National Organic Standard Board, NOSB），成員包含從前端的生產者、加工端、食品零售端、科學家、消費者、環境保護者等共15個代表。國家有機標準委員會可以提出建議，修改國家有機認證標準（National Organic Standard）。一樣都是代表，但 NOSB 組成的範圍很廣，和台灣總是被特定團體及其「附隨」組織壟斷不一樣。

2015年，美國國家有機標準委員會打算修改有機標準，禁止或限制使用容器種植（Container growing）方式生產的有機農產品取得有機認證，消息一出，自然引起支持與反對兩造的論戰。最後USDA做了一個民調，詢問消費者支不支持使用容器種植的有機農產品可以取得認證，結果有91%的受訪者表示贊成，3%的消費者反對，6%的消費者沒有意見，從這個調查也可看出，所謂的專家和消費者在意的事情並不一樣。

USDA做了一個民調，詢問消費者支不支持使用容器種植的有機農產品可以取得認證，結果有91%的受訪者表示贊成，3%的消費者反對，6%的消費者沒有意見。（截自美國農業部網站）

有機、永續的農業生產？

所謂的容器種植是把植物種植在容器中，再使用經核准的有機物質來供給養分。相關的研究說明使用容器種植的有機作物比起傳統的方式有以下的好處：

1. 生產每磅的蔬果對比於室外土壤種植的蔬果，所使用的資源更少。

2. 使用容器種植的方式，使用更少的水、需要更少的土地、減少對土壤的侵蝕也增加植物生長的季節。

3. 容器種植可以減少營養物質流入河流、湖泊或地下的含水層中。

使用更少的水，需要更少的土地，明顯減少對土壤的侵蝕並增加植物的生長週期，也減少了營養物質流進河流、湖泊和地下水層。對環境永續而言，容器種植的方式明明比露天有機更好，對環境的影響也小，唯一的缺點是容器種植需要投入更高的成本與管理的技術。多數國家的有機農業發展，一開始都是從較小規模的生產者投入生產，之後再由企業投入，企業與小規模生產者自然會產生競爭，而企業因為有更高的資本與管理技術，可以生產對環境更永續、更便宜的有機農產品，小規模生產展難以與之競爭，自然會引發有機團體的不滿，在法規上就會產生角力。

農委會對於友善環境耕作的定義是：首先是維護水土資源、生態環境、生物多樣性，促進農業友善環境、資源永續利用，再來是生產過程不使用合成化學物質、基因改造生物及產品。（extension.usu.edu/）

調查結果的其他內容

1. 超過93%的消費者認為減少農藥使用是相當重要的。

2. 89%的消費者則認為有機作物應該改善其經濟承受能力（只有有錢人吃得起，價格過高）。

消費者到底要甚麼？

如果有機農業禁止容器種植，將導致番茄、草莓、藥草、生鮮生菜、芽菜等的價格上升，反而會讓一般人更消費不起，最後只剩下貴婦有消費有機農產品的能力。維持現有的標準對設施有機種植則帶來成長，容器種植帶來新生產者的同時，也豐富了整體有機供應鏈，一旦有機種植規則改變，將影響到有機農產品的供應量。於是這個調查也打退了禁止使用容器種植有機的提案，因為美國很以民意跟民生經濟做為政策考量，但在台灣，感覺就是少部分人說了算。

這個調查的結果，應該跟台灣消費者的想法頗為雷同，因為筆者太太還有周遭的朋友在消費有機農產品時，其實最在意的也是：

1. 能否真的做到沒有農藥殘留

2. 價格能不能負擔

而友善環境與否似乎不在消費者最在意的條件內！ 但話說回來，這個有機及友善環境耕作補貼要點其實並不能改善消費者真正在意的兩件事情，卻只是一個圖利特定團體的錢坑法案，說到政策執行，公務員避之唯恐不及，但一講到發錢，主管機關一定搶著做，畢竟慷納稅人之慨最好執行也最容易討好特定人，但農業做為產業，只靠發錢又能有甚麼長進？

殷鑑不遠，看看我們的汽車產業靠著政府保護和補助，變成甚麼德性。