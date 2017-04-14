漫遊藝術史》宗教迷信與藝術自由 1985年 張建富事件

什麼是藝術、什麼不是藝術的判斷，並不盡然取決於作品本身，而可能是由握有權力的「機制」（institution）所決定？！對於現在的我們，或許已經習慣了美術館所展示的作品挑戰我們對「藝術」的定義範圍，「什麼都有，什麼都不奇怪」，但是，在三十幾年前的台灣，是截然不同的風景。

陳曼華

「藝術」是什麼？或者，換個方式思考，什麼「是」藝術？什麼「不是」藝術？

現在的我們，或許已經習慣了美術館所展示的作品挑戰我們對「藝術」的定義範圍，美術館的展示空間幾乎像是網路拍賣一樣，「什麼都有，什麼都不奇怪」，各種形式的奇思妙想都可能發生在美術館中。

但是，在三十幾年前的台灣，是截然不同的風景。

台北市立美術館在1983年12月成立，是台灣第一個以現代藝術為取向的公立美術館，也因此受到藝術界的高度期待。然而，美術館開張一年多之後，有一個展覽給了藝術界「震撼教育」，讓藝術家理解到美術館的空間所能進駐的作品，是有範圍的。

1985年8月北美館舉辦「前衛‧裝置‧空間」聯展，展覽前兩天，參展藝術家之一張建富在進行作品〈敬天畏神圖〉、〈我家旁邊的石頭公〉、〈祭壇〉、〈超渡〉佈置時，當時的美術館館長蘇瑞屏認為那些作品會帶來死亡恐怖的聯想，要求他把作品收回。張建富不同意，持相機拍攝現場照片留下證據，美術館館接著命令在場承辦人員收拾作品，當時張建富的弟弟幫忙佈展，用錄音機把現場對話進行錄音，錄音機和錄音帶遭到館方扣留。

張建富作品〈敬天畏神〉，創作者與其弟持抗議文字立於作品中。（圖片引用自林惺嶽，〈「紅顏」惹禍〉，《文星》雜誌）

事件發生之後，美術館與藝術家兩方各自提出意見。美術館館長表示，張建富作品中的的冥紙、祭鬼飯碗、秘教破鏡，是迷信的神道信仰行為，和展覽主題無關，美術館內並不適合有宗教意味的作品，因為美術館不是祭壇、也不是宗廟堂。藝術家則認為美術館不夠尊重藝術，也質疑美術館館長要求創作者修改作品的要求過分，張建富憤而退展，並控告美術館館長毀損及公然侮辱，訴訟最後以和解落幕。

當時一起參與聯展的藝術家陳界仁，曾經多次在訪談中提到此事件帶給他的衝擊。在事件前一年，陳界仁原本預計在美國文化中心進行展覽，但是卻在佈展完成之際被要求撤展。因此台北市立美術館的成立格外令他期待，台灣終於有「自己的」美術館，不必承受他國的干預，未料卻發生張建富事件。隔年，陳界仁與林鉅、高重黎等藝術家，利用位於台北東區的公寓舉辦展覽，拒絕屈服於官方美術館控制展覽空間的權力。

故事說到這裡，你也許已經發現了，關於文章開頭所提問的，什麼是藝術、什麼不是藝術的判斷，並不盡然取決於作品本身，而可能是由握有權力的「機制」（institution）所決定。在這個事件中，握有權力的機制是美術館及代表美術館的館長，藝術家擺脫這個權力限制的方式之一，是重新建構自己的發言機制，例如開闢自己的展覽空間。

台灣現代藝術的發展，在許多時刻伴隨著衝突事件。透過對體制的衝撞行動，拓寬藝術的表現與詮釋空間，現代藝術從而逐漸站立。

下次，當你和藝術作品相遇時，除了單純感受作品帶給你的感動，可以再增加一個思考的小遊戲：為什麼這個作品在這個空間裡（不管是立體的空間或是平面的空間）？這個空間大多乘載著什麼樣的作品？

也許，這樣的思考會讓你和藝術之間產生新鮮的火花喔。

參考資料

1.〈前衛‧裝置‧空間「鬧意見」 蘇瑞屏強調是栽培年輕人〉，《民生報》，1985/8/19，版9。

2.〈美術館長有權評審作品 蘇瑞屏有沒有曲解職權？〉，《民生報》，1985/8/20，版9。

3. 林惺嶽，〈「紅顏」惹禍〉，《文星》，99期，1986/9，頁58-61。

4. 吳垠慧，〈陳界仁轟北美館：票房化、商業化〉，《中國時報》，2010/8/27，版A16。

5. 王錦華，〈幽靈都有故事—陳界仁〉，《壹周刊》，497期，2010/12/2，頁88-92。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 宗教迷信與藝術自由 1985年‧張建富事件