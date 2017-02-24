漫遊藝術史》鬼影幢幢世紀末：以梅里葉作品看早期電影與視覺文化（下篇）
陳雅雯
斬首秀的這套戲法如何完成的呢？梅里葉對他的魔術技法向來諱莫如深，當然是基於魔術界守密的一種集體默契，直到暮年，他才願意揭露製作細節。在1928年出版的一期魔術專業職人雜誌，他以圖文並茂的形式解釋了這套斬首秀－《頑強不屈的斷頭者》 （Le Décapité Récalcitrant）的執行技術：首先是精密的走位設計，舞台上標記大大小小的記號，提醒魔術師、助手、替身演員的位移動線；接著是製作比真人尺寸更大的人偶，頭部可輕易扯落，人偶內藏著身形嬌小的演員，以操縱偶的肢體動作。至於斬落的人頭依然可以說話的戲法，則是將演員藏身在一個特別設計的櫥櫃中，只露出頭部，臉部化妝成跟人偶一模一樣的造型，頭部以下則以鏡面反射的技巧，創造出空無一物的幻象，好似人頭懸置在空中，實則全身隱藏在鏡後。而舞台上不時走跳的骷髏，則是從舞台頂端裝設驅動機關、進行懸吊式操偶）。整套戲法訴諸於分秒不差的快速走位、精密計算的投影、流暢的機械裝置操作。
梅里葉手繪的草圖，詳述舞台機關的設計與執行。Passez Muscade，1928。
然而到了電影中，斬首場面又是如何執行？以1903年的影片《可怕的土耳其劊子手》 （The Terrible Turkish Executioner）為例，劊子手揮刀向著成排鎖在一起的四名囚犯，一刀砍下所有人頭，而無頭的四個軀體還可以同時坐下。這幕奇觀以一種電影技法達成：替換（substitution）。 揮刀落下之際，停格，再度接上的鏡頭中，地上已經散落四個道具人頭；而坐下的四個無頭人，其實是演員們在頭上罩著黑布，以便隱入背後的黑色背景，鏡頭中看起來就有了無頭的效果。
《可怕的土耳其劊子手》 （1903）
至於人頭開口說話的戲法，還可從其他多部梅里葉影片中找到實例。1898年的《四顆麻煩的頭顱》 （The Four Troublesome Heads）片中，梅里葉抱著吉他，與放置在桌上的另外三顆頭顱，一起歌唱；1901年的「有著橡皮頭的男人」（The Man with the Rubber Head），梅里葉的頭像出現在背景的壁龕中，由小變大，還可與前景的分身互動對話；1900年的《魔法師與活人頭》 （Triple Conjuror and the Living Head）片中，梅里葉與自己的複製分身，各自坐在一張桌子的兩旁，桌上置放著一顆會說話的人頭。這些影片中層出不窮的「談話頭」（talking head），都是以疊影（superimposition）技巧創造出來，影片中都有著相同的黑色背景，以利疊影的呈現。
《有著橡皮頭的男人》 （1901）
《四顆麻煩的頭顱》 （1898）
《魔法師與活人頭》 （1900）
舞台「斷頭術」的跨媒體演繹
前述實例中的斬首場面與「談話頭」奇觀，其實早在電影出現前，就是歷久不衰的熱門題材。十六世紀晚期，瑞格諾‧史考特所著的《巫術的發現》，是英語世界第一本描寫有關魔術戲法的專書，其中記錄了當時在倫敦市集出現，名為「施洗約翰的斷頭」的表演。到了十九世紀，斬首秀與「談話頭」已成魔術劇場的固定節目，其執行一如前述梅里葉所揭露的，透過道具、走位、機關等完成。而在電影中，則得力於攝影與剪輯技術的發展，以一種更輕盈、俐落、戲謔的效果呈現。
綜上所述，一個古老題材，從劇場到電影之間的過渡，發生了種種技術上與視覺效果上的遞嬗轉變，當中不能不提的是十九世紀特效攝影的介入。攝影術的萌生與發展，帶來的是對人像求真的追求，攝影逐漸取代肖像畫，成為中產階級熱門的視覺消費品。根據法國藝術史家Daniel Arasse在其著作《斷頭臺與恐怖》中的分析，整個十九世紀的法國，似乎陷入一種對頭像的集體狂熱，上溯自十八世紀末，法國大革命斷頭台人犯的畫像，到十九世紀罪犯與精神病人的頭像，這些圖像以一種近似特寫鏡頭的方式呈現，為當時大眾帶來一種獵奇的視覺趣味。而新興的特效攝影如何為這種狂熱與需求服務呢？參考當時兩張照片，可以發現疊影技法已經普遍運用在此一主題上。
圖片來自1897年出版的《魔術：舞台幻覺與科學轉移應用》（Hopkins, 427）
將這兩張照片，與前面梅里葉的電影劇照相比，可以發現構圖上的諸多相似。可以說，他以劇場導演的背景，要在電影中重現舊有題材時，借鏡了時興的特效攝影，以此完成了對舊戲法的替代（replacement）與更新（renewal），將執行奇觀的技術帶到另一層面。
透過前述實例，我們可以將梅里葉的作品視作一種媒體介質性（intermediality）的範例，透過對舞台技術、特效攝影、電影三者的整合，產製了一批混種的視覺實踐，映照出當時視覺文化的眾聲喧嘩與異質共生。透過拆解他片中的影像戲法、與十九世紀劇場技術的並置比較，爬梳前電影時期，從十八世紀以來的投影實踐，我們可以重新檢視所謂電影起源的歷史座標，是否還有位移與重置的可能。
參考書目
1、Albert A, Hopkins, Magic: Stage Illusion and Scientific Diversions including Trick Photography （New York: Arno Press, 1897）
2、Daniel Arasse, The Guillotine and the Terror, trans. Christopher Miller （London: Penguin Press, 1989）
3、Frank Kessler, ‘Melies, Georges’, Encyclopedia of Early Cinema, ed. Richard Abel （London: Routledge, 2005）
4、Georges Méliès, ‘Les Vues Cinématographique’, Annuaire Général et International de la Photographie, ed. Librairie Plon, 1907. 英譯文本: ‘Cinematographic Views’, Richard Abel, French Film Theory and Criticism: a History / Anthology, 1907-1939 （Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993）
5、── ‘Le Décapité Récalcitrant: Bouffonnerie Fantastique’, Passez Muscade: Journal des Prestidigitateurs Amateurs and Professionnels, No. 47, 1928
6、Reginald Scott, The Discoveries of Witchcraft （England: EP Publishing, 1973）本書為1584年古本的重印版。
7、The Morning Post（London, England）, Wednesday, January 02, 1884; pg. （1）; Issue 34797. Source: 19th Century British Library Newspapers: Part II.
8、The Standard（London, England）, Saturday, August 23, 1884; pg. （1）; Issue 18754. Source: 19th Century British Library Newspapers: Part II.
本文經授權轉載自漫遊藝術史 鬼影幢幢世紀末：以梅里葉作品看早期電影與視覺文化（下篇）
- 漫遊藝術史》鬼影幢幢世紀末：以梅里葉作品看早期電影與視覺文化（上）
- 漫遊藝術史》「日本美術之最」展裡的個性派雕塑
- 漫遊藝術史》從MIT畫報事件反思視覺文化的界線
- 漫遊藝術史》夏娃 （究竟） 給亞當吃了什麼好東西？