漫遊藝術史》達蓋爾的最後幻景

路易．達蓋爾，是一位兼具發明家、藝術家和化學家三種身分的法國奇才。原為繪製戲劇舞台聞名的畫家，因發明達蓋爾銀版法，又稱達蓋爾攝影法，而聲名大噪。但在攝影法發明前，他可是幻景畫的翹楚，透過光線與景象相疊合或分離的方式，擴展繪畫可能的變化。

漫遊藝術史

在攝影術發明之前，各種對攝影、甚至是對電影的想像源源不絕。例如文藝復興時代畫家使用的暗箱，懷有固定眼前景象的想法。19世紀大眾文化逐漸興起，加上工業快速發展，鼓勵著各種技術與產品的研發，如：立體視鏡（stéréoscope）、全景幻燈（Kaiserpanorama）、神奇投影機（lanterne magique）、費納奇鏡（Phenakistoscope）和旋轉畫筒（Zootrope）等。就像今日的手機型號與功能不斷推陳出新，這些眼花撩亂的前攝影或前電影「幻象」，在1839年路易．達蓋爾（Louis Daguerre, 1787-1851）將攝影專利賣給法國政府後，逐漸消散。然而在此之前，達蓋爾是怎麼想像過另一種光的書寫（Photo-graphie）呢？

達蓋爾為早期以繪製戲劇舞台聞名的畫家，師承全景畫（Panorama）畫家培弗斯（Pierre Prévost）。這種具有360度的巨大全景畫，會設置在19世紀盛行的圓形劇場建築裡面，透過欺眼術的寫實技法，引領當時的觀眾進入全景畫面的環繞之中，而繪畫的主題也常會選擇異國情調的地域。達蓋爾深受繪畫劇場化效果吸引，在全景畫之外發想出更生動的幻景畫（Diorama）。1822年達蓋爾與另一名畫家布東（Charles Marie Bouton, 1781-1853）合作，使用具有透明性的特殊畫布，分別先在正反面進行繪製，再透過打光的變化讓兩面的景象相疊合或分離，進而在畫作正面產生差異。光線的因素被納入繪畫顯影的過程，作品的時間感也隨著光影變動被凸顯出來。為了追逐幻景畫上的光影，1823年，達蓋爾的幻景劇場在巴黎聖馬丁大道（Boulevard Saint-Martin）上開張，幻景畫被放入可以操作光線變化的劇場建築中，觀眾需要門票才能觀賞，可惜此劇場沒落後就被拆除。倘若說，全景畫開啟了繪畫進入劇場空間的更多可能性，那麼幻景畫則是彰顯了劇場空間的「時光」，擴展繪畫可能的變化。

目前僅存於世的達蓋爾幻景畫，位於巴黎近郊的布里馬恩市（Bry sur Marne）。畫家因應當時法國的復古風潮以及為天主教對信眾的召喚，在1842年時為這裡的聖傑維聖波蝶教堂（Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais）【圖1】，繪製以聖母院內部建築為主題的幻景畫。長597公分、寬513公分的巨大畫幅，讓信眾進入原本樸素簡單的教堂中，得以瞻仰哥德式教堂的壯麗風範。畫面前景是欺眼術常見的布簾，近景是像舞台般的雕刻門面，懸掛著釘在十字架上的耶穌，遠景再順著透視法的尖拱廊，延伸到教堂最深處的祭壇【圖2】。達蓋爾花了六個月的時間親自繪製，從一月到六月不斷測試教堂內部透光的變化，去創造更真實的幻景，以便作品同步產生早晨與傍晚、晴天與陰天的自然變化。今日，因應修復後的狀況，教堂採用人為控制的打光方式，為觀眾在短時間內展示幻景的變化【圖3】【圖4】，仔細地觀察會發現光線暗淡下的教堂，蠟燭因而自動地被點亮！不過由於這幅作品被長時間的忽略，將幻景畫當成一般畫作在反面黏貼新的畫布，不僅忽略透明度的需要，亦掩蓋住達蓋爾當時許多的巧思。而以往的不當修復，讓今日的修復者反而要依據文獻考察，才能知道畫面上為人讚嘆的變化所在。

當我們了解達蓋爾的幻景畫製作始末後，不妨再對以下問題另作思考：為什麼1839年達蓋爾獲得攝影專利後，他又回到幻景畫的創作呢？難道幻景畫彌補了達蓋爾覺得攝影所缺少的什麼部分？是臨場的靈光？還是幻景畫其實才是一幅隨著教堂光線永無止盡顯影的相片？回顧19世紀被攝影與電影發明後所取消的各種視覺機制，我們或許可以找到更多元、更不同的觀看之道。

參考網站：

布里馬恩市推廣達蓋爾幻景畫的臉書上相關影片：

本文經授權轉載自漫遊藝術史 達蓋爾的最後幻景