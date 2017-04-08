無以酩狀》The Death of a Salesman：《新居風暴》慢慢變成自己也嫌惡的模樣

人是怎麼變成牛的呢？不是一夕之間，而是一點一點的改變。

縮梭

「人是怎麼變成牛的呢？」

伊朗電影《新居風暴（The Salesman）》在片頭便讓學生向身為老師的男主角提問，之後的劇情幾乎縈繞著這個問答發展；以美國劇作家亞瑟．米勒於1949年完成的《推銷員之死（The Death of a Salesman）》發揮，舞台的對話甚至融入現實的情緒中。

從危樓搬到新家的恩愛主角夫妻，因為妻子被不明兇手潛入襲擊而日漸改變倆人關係；原本體貼為人著想的男主角不忍妻子活在那股陰影恐懼底下，循著線索替妻子揪出兇手。最後如願擒獲元兇卻反倒造成倆人更大的隔閡，丈夫尚存的良善變成徬徨，妻子為此自責；受害者本身與其家屬各自要面對的難關不同。

配合劇情推演，各種呼應的省思漸次浮現；原來看似突然的變化其實是一點一點地改變。

《新居風暴》是伊朗導演阿斯哈．法哈蒂的作品。（圖： Arte France Cinéma）

男主角扮演舞台劇裡的推銷員，臺上臺下都得顧著男性尊嚴；直到他行事愈趨極端，發現自己已經全然像是另一個人的時候，造成的傷害便再也難以彌補回來。

由調酒師奧黛麗．桑德斯（Audrey Saunders）為熱愛飲用威士忌的多莉．布萊恩（Dori Bryant）所創作－「白日夢多莉妮煙燻馬丁尼（Dreamy Dorini Smoking Martini）」，收錄於美國資深調酒師作家－格瑞．雷根（Gary Regan）於2003年出版的《The Joy of Mixology》調酒手冊中。

以2盎司伏特加（Vodka）、半盎司艾雷島威士忌（Islay Scotch Whisky）、少量茴香風味酒（Anise-Flavored Liqueur），冰鎮攪拌後以檸檬皮裝飾。強烈的煙燻泥煤味之後是清爽的柑橘、木桶風味逐漸自喉間浮現。

Dreamy Dorini Smoking Martini。（圖：La Petite Chambre 小房間）

將伏特加替換成死關琴酒（Death's Door Gin），便成了探究美國資本主義大夢下的小人物哀歌－「推銷員之死（The Death of a Salesman）」；草本氣味與泥煤威士忌交疊成百般戲謔荒唐。艾雷島威士忌特殊的泥煤味經常不受歡迎，總讓人連想到醫院（或是正露丸）的味道。

The Death of a Salesman。（圖：La Petite Chambre 小房間）

以推銷員命名的另一款調酒「杰帕拉克（Japalac）」最早出現於1931年，是以一款快乾漆品牌與其同名推銷員取名；記載於華爾道夫飯店調酒師艾伯特．史蒂文．克羅克（Albert Stevens Crockett）整理的《Old Waldorf Astoria Bar Book》之中。

以等比例的威士忌（ Whiskey）與法式苦艾酒（French Vermouth），加上四分之一盎司柳橙汁和少量覆盆莓糖漿 調製，些微甜度讓厚實的威士忌修飾得圓潤。舌燦蓮花的推銷員，總是能用言語貼近顧客的需求。

調酒Japalac與該品牌廣告。（圖：Whiskey Writes）

《新居風暴》卻沒有「杰帕拉克」那麼甜美的發展。需要陪伴妻子走出傷痛的男主角，生活在分不清楚是八卦試探還是真誠問候裡，一開始舊居牆壁的裂縫呼應夫妻倆人再也修補不回來的關係。我們最後，總是有很大的機率變成當初自己嫌惡的那張嘴臉；或許就像是一杯氣味讓人走避的「推銷員之死」。

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