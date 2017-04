無以酩狀》Pisco Punch：《暗擁》誠實面對自己才能懂得愛

皮斯可酒的由來從外來殖民者影響演化,現下成為秘魯與智利兩者間誰才是起源的爭論不休;新思維隨時間推移或許有一天變成主流成為傳統,我們應該能夠懂得尊重而非故步自封。

秘魯電影《暗擁(Contracorriente)》背景設定於一座小漁村,已婚即將迎接新生兒的男主角米蓋爾有個秘密同性戀人;在一次意外發生後,這名戀人成為幽魂,徘徊在米蓋爾糾結的心緒。沒有勇氣也無從面對的人只能活在週遭親友乃至於社會的期待與規範裡祈求一份僥倖,卻始終與幸福似近忽遠。

暗湧是旁人總無法察覺,唯有自己才能明白感受的驚濤,是說來輕描淡 寫卻哀慟無比的憂愁。

《暗擁》被認為是鬼魂版秘魯《斷背山》。(圖:Elcalvo Films)

片中,男主角米蓋爾的友人們為了替他慶祝剛當上爸爸,到酒吧點上一杯「皮斯可(Pisco)」 ;以葡萄發酵蒸餾而成的皮斯可酒,被稱作秘魯國酒,然而智利卻認為皮斯可真正的發源應該來自於他們國家。姑且不論皮斯可出身為何,豐富清爽的果香總是讓人回味再三;常見於酒吧的「皮斯可酸酒(Pisco Sour)」,用檸檬與一些甜度帶出更多樣的水果香氣,大部份酒譜會額外添加蛋白與苦精(Bitter),增加酒體柔順綿密感之餘,還有少量苦精的隱約草本氣息。

正在滴進Bitter為飾的Pisco Sour。(圖:betterbooktv)

於美國西岸尤其是舊金山酒館裡經常出現的「皮斯可潘趣(Pisco Punch)」,則是另一款廣受喜愛的皮斯可調酒。19世紀中期,加州淘金熱潮的人們偏好飲用南美的皮斯可酒,甚至還成為秘魯輸出大宗;直到美國禁酒令(Prohibition,1920﹣1933年)連帶影響皮斯可銷售量, 使得秘魯部分葡萄農民改種起其它經濟作物。

出生於舊金山的調酒師威廉.湯姆士.布斯比(William Thomas Boothby)於1908年編纂出版《World’s Drinks and How to Mix Them》,收錄「皮斯可潘趣」的相關酒譜。在盛滿冰塊的杯子裡倒進皮斯可酒,再加上檸檬水;這樣簡易的調製方式與易飲口感,很快地讓皮斯可酒成為派對與酒吧裡的熱銷飲品。

簡單加上檸檬水的Pisco Punch。(圖:Relish Decor)

19世紀尾聲,一間名為證交所沙龍的酒吧店主-當肯.尼可(Duncan Nicol)另有其「皮斯可潘趣」配方,是目前較為熟知使用鳯梨汁的酒譜;使用皮斯可、萊姆汁、糖、鳳梨汁調製。

使用鳯梨汁調製的Pisco Punch。(圖:Relish Decor)

紐約金融區死兔子酒吧(The Dead Rabbit Grocery and Grog)於2015年出版的調酒手冊《 The Dead Rabbit Drinks Manual》裡提到的「皮斯可潘趣」酒譜,則是結合兩者的概念進行發想。以自製的洋甘菊酒、糖漿,加上浸漬過鳯梨的皮斯可、檸檬汁、洋甘菊茶、少量玫瑰水混合,花香與果味在酸甜平衡之間漸次浮現。

The Dead Rabbit Bar多人分享的的Pisco Punch。(圖: The Dead Rabbit Grocery and Grog)

皮斯可酒的由來從外來殖民者影響演化,現下成為秘魯與智利兩者間誰才是起源的爭論不休;新思維隨時間推移或許有一天變成主流成為傳統,我們應該能夠懂得尊重而非故步自封。

劇末,米蓋爾為戀人依循習俗讓亡者的靈魂與肉身終得安歇,是對自己的坦白與對愛人的真誠;愛是 一種理解與認同,並不是考妣考考妣妣這樣的排列組合取捨。

為了符合社會觀感,為了不合時宜的迂腐言論,戀人們只能愛得隱晦選擇暗擁。

如今的Pisco品牌眾多。(圖:Pisco Aficionado)

說到底,所謂我國幾千年傳統這種浸淫在洗腦教育的言論,倒是比不上一杯僅有百年歴史卻持續與時俱進的「皮斯可潘趣」來得清新怡人(當然「皮斯可酸酒」也有相同效果)。

(自由評論網提醒您,未成年請勿飲酒,酒後請勿開車,飲酒過量,有害健康)