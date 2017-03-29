全面真軍》偉哉！產業儲訓替代役

全面真軍

國民教育、服兵役、納稅一直是我國憲法所規定的三大義務。但就像前總統，我們的「民主先生」李登輝先生曾說過的：「民之所欲，常在我心。」從1949年臺灣實施徵兵制開始，我們的役政演進就一直都與人民的願望密不可分，息息相關。而且直至今日仍然照顧著我們的生活。

首先從役期說起，從早期開始的義務役常備兵一當就是兩年，讓當時的男生說出「好男不當兵、好鐵不打釘」的口號，於是政府的役期就這樣一減再減，從24個月、22個月到12個月，最後是現在的4個月。姑且不論4個月的軍旅生涯到底可以訓練出怎麼樣的戰鬥人員，但這絕對可以充分地表達出，我們的政府對於人民的期望是有所回應的。

筆者在此大膽提出「內閣替代役」，或許也可以透過這項「德政」找到適合的人才，薪資還不用開太高，一個月八千就有了喔！（記者翁聿煌攝）

其次是役種，從早年的義務役，讓很多不想當兵的人使用各種方法，諸如增胖、變瘦或是裝病等戕害自己健康的手段來免除兵役。而在同時，因為公務員的退休人員日增，讓中央及地方的各級政府既苦於人手不足，又擔心增聘大量公務員所造成的人事負擔，於是體恤民意的政府就在2000年推出了一個新的服役政策—替代役，於是政府得到了大量的廉價人力，而服役的人也可以不用再大熱天流汗出操了，可謂雙贏。

就像某官員曾說過：「發明無薪假的人應該得諾貝爾獎」，在創造了替代役此一「德政」的政府官員們，自然便想要「澤被於人」。於是在2008年，出現了「研發替代役」，讓役男可以用工作來代替服役，讓民間企業也可以享受到此一較為低廉的人力。

如今林全內閣在上任後由於一例一休的施行造成民間企業對人事成本的提高有所不滿，於是林全內閣就再次祭出此一「德政」，發明了前所未有之創見—產業儲訓替代役，一次搞定基本工資調漲跟一例一休加班費兩個大問題，希望讓民間企業都對林全內閣豎起大姆指說讚！

對於政府在役政改革上體察民情，與時俱進的精神，全面真軍對此絕對是鼎力相挺的，而且也深深地對林全內閣的政策能力覺得萬分的感佩。另外針對目前人民普遍對林全內閣失望的民情，若是也能夠靠修改服役制度加以解決，那就再好不過了。因此筆者在此大膽提出「內閣替代役」，或許也可以透過這項「德政」找到適合的人才，薪資還不用開太高，一個月八千就有了喔！

本文經授權轉載自全面真軍 偉哉！產業儲訓替代役