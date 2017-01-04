全面真軍》與憲法漸行漸遠的替代役制度

人民之所以要服一年的兵役，奉獻青春給國家，是為了國防的必要，絕對不是毫無理由的可以徵召人民服勞役，與古代君王徵召人民蓋長城、金字塔絕對完全不同。「鍋貼役」與「長照替代役」應該是與國防完全無關。即便形式上經過立法院修法通過，符合法律保留原則，可能也與憲法意旨有很大的衝突，有欠政策的適當性。

南寺拳人

我國的替代役制度，從2008年開始出現了研發替代役。相較於常備役與一般替代役，研發替代役不但能貢獻所學，而且實質收入高出不少，與未來的就業也較有相關，因此不少理工科系的碩博士畢業生，都會選擇進入電子相關產業服研發替代役。

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2015年，立法院修正通過替代役實施條例，於2016年起開始實施「產業訓儲替代役」，在既有的研發替代役基礎上，不但擴張可以申請的產業，申請的資格也放寬到學士與副學士。近日網路上就流傳某連鎖鍋貼專賣店，徵求產業訓儲替代役，而被網友戲稱為「鍋貼役」。更有消息傳出，衛福部有意規劃「長照替代役」，來因應長照制度下大量短缺的人力。

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產業訓儲替代役面對的批評並不少，有些人認為有圖利財團以及破壞勞工薪資結構的問題。從從憲法的角度觀察，憲法第20條明定，人民有依法律服兵役之義務。從文義關之，服兵役應該與軍事防衛與國家安全等相關；大法官釋字第490號解釋文也提到，服兵役之義務，為「保護人民，防衛國家之安全所必需」。

也就是說，人民之所以要服一年的兵役，奉獻青春給國家，是為了國防的必要，絕對不是毫無理由的可以徵召人民服勞役，與古代君王徵召人民蓋長城、金字塔絕對完全不同。

我寧願去蓋長城也不要去看長城啊！

姑且不論既有的研發替代役是否符合國防的需求，「鍋貼役」與「長照替代役」應該是與國防完全無關。即便形式上經過立法院修法通過，符合法律保留原則，可能也與憲法意旨有很大的衝突，有欠政策的適當性。

加上我國長期面臨鄰國的文攻武嚇，國防的必要性自不在話下，將兵役資源轉移到替代役，就與全民國防的目標有些出入。即便兵役政策的長期目標是往全募兵制推動，在替代役制度的設計上，也應該盡量扣合國防需要，或是以公務機關的需求為優先考量。目前的產業訓儲替代役，不只與國防無關，甚至與公權力行政與公務機關的需求都無關，更背負圖利財團的罵名，若執意如此，何不直接推動「以稅代役」，讓役男直接繳錢給國家，豈不是皆大歡喜？

本文經授權轉載自全面真軍 與憲法漸行漸遠的替代役制度