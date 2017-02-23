全面真軍》賞櫻團事故保險敢不賠？：論責任險之界線

蝶戀花一日遊的悲劇，除了讓國人重視勞動環境的不公外，也揭示了一般民眾保險常識的不足，到底要怎樣投保，才可以在不幸發生的時候，給予家人最大的保障呢？

小女生殺手、中和薩瓦亞

今日各大報紙以斗大標題「賞櫻團事故，保險公司拒絕賠償」，控訴蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外，竟有保險公司拒絕清償保險金，甚至說出：「你們叫總統來也是一樣。」等語。並且頻用「太扯」等詞形容保險公司此類惡形惡狀。然而，保險公司的拒絕賠償，是不是真的沒有道理呢？我想我們必須從責任險的性質以及民法194條的立法意旨來解釋。

外出旅遊時，僅有最基礎屬於財產保險的責任險保障其實並不足夠。（記者吳政峰攝）

責任險規定在《保險法》90條：「責任保險人於被保險人對於第三人，依法應負賠償責任，而受賠償之請求時，負賠償之責。」從上述內容可知，責任險指的就是被保險人對於第三人負損害賠償責任時，該責任轉由保險人承擔的一種保險型態，汽機車所有人均須保的強制汽機車責任險即為一種態樣，透過責任保險可使被害人迅速從保險公司取得賠償，可以移轉冗長的訴訟時間（我國平均簡易訴訟三級三審的訴訟時間為四年半），龐大的訴訟費用及被保險人日後無力賠償的風險。在本次事件中，真正付錢向保險公司投保的被保險人是旅行社，一旦發生交通事故時，便由保險公司向對旅行社有損害賠償請求權的被害人，亦即本次事件的不幸罹難者，優先進行賠償。



因為責任險的基本原則為有責有賠，沒責不賠。因此我們要釐清此次事故中相關的責任跟在法律上請求的依據，如果是要請求因痛失親人所生精神上的「非財產上損害」時，則必須適用到民法194條，須由「被害人之父、母、子、女及配偶」方能請求「非財產上損害」。故依據該法律去請求責任險理賠的請求權人，只有被害人的「父、母、子、女及配偶」，亦即在本次事件中，因妹妹死亡所生「非財產上損害」的責任險理賠，只有與她同車的父母是有請求權的人。而哥哥很顯然地不是妹妹的「父、母、子、女及配偶」，因此沒有辦法依據該條主張賠償，也是很正常。

至此讀者是否會有一個疑問：難道我的家人出事，我到最後竟然得不到應有的補償嗎？

其實這篇報導一直在刻意地模糊了一件事，就是這個事件的哥哥，其實還是有得到其父母的責任險理賠的；其次，如果這位哥哥就其妹妹的喪葬費有支出，此則是適用民法第192條規定：「不法侵害他人致死者，對於支出醫療及增加生活上需要之費用或殯葬費之人，亦應負損害賠償責任。」所以在喪葬費的部份，這位哥哥還是可以向保險公司請求賠償的，但此篇報導就此並沒有提及。

另外，其實這個事件也提醒了我們，外出旅遊時，僅有最基礎屬於財產保險的責任險保障其實並不足夠，如果說旅客能夠再加保旅平險、意外險等其他類似的人身保險，或許能夠在不幸意外發生時，給予家屬更多的保障。

本文經授權轉載自全面真軍 賞櫻團事故保險敢不賠？－論責任險之界線