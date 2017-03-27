魔幻拉美》 兩國互爭正統：皮斯可白蘭地聲名大噪

祕魯、智利長久以來不僅互爭「皮斯可」（Pisco）發源地的榮耀，也搶爭誰是「皮斯可酸」（Pisco Sour）調酒的原創者。正統之爭，讓原本就頗受好評的「南美洲白蘭地」，更是聲名大噪。

陳小雀

在祕魯、智利出產了一款名為「皮斯可」（Pisco）的葡萄蒸餾烈酒，酒精濃度在35至48度之間，被歸類為白蘭地的一種，由於頗受好評而聲名大噪，兩國長久以來便互爭發源地的榮耀。雖然，美國與歐盟均認定，祕魯為皮斯可酒的發源國，但智利至今仍全力反駁。

美酒配珍饈乃天經地義，宛若一體兩面難分難捨；然而，酒最初主要做為宗教之用。中國古代慶典時必以酒祭地，而有「祭酒」官，職掌教化及禮儀。在古埃及王朝（西元前2800-西元前2270），葡萄酒即被用於宗教之中。希臘神話創造出酒神戴奧尼索斯（Dionysus），四處傳遞葡萄栽種文化、釀酒技術和享樂思維。天主教信仰將紅葡萄酒視為耶穌基督的聖血，這項聖道禮儀綿延了二千餘年，仍在今日的彌撒中舉行。

「皮斯可」葡萄蒸餾烈酒，酒精濃度在35至48度之間，被歸類為白蘭地的一種。（Voyage Vixens）

十六世紀，在西班牙征服美洲之際，美洲的各原住民文明已有其酒文化，甚至左右文明的興衰。例如：龍舌蘭酒被視為神的飲品，在阿茲特克及其他墨西哥高原部落中占極重要的角色；在安地斯山區，由玉米釀成的奇恰酒（chicha）也被當成聖品，供祭祀和節慶使用，印加帝國更精選太陽貞女專門負責釀造奇恰酒，顯示其神聖珍貴。

初來乍到的西班牙人並不能適應龍舌蘭酒或奇恰酒的口感，而從歐洲引進葡萄、小麥作物釀酒。其中，葡萄酒對篤信天主教的西班牙人而言十分重要，兼具宗教與飲食等文化意義。

的確，北從墨西哥，南到智利、阿根廷均栽植釀酒葡萄（vitis vinifera），經過五百年來的努力，甚至釀造出可媲美法國產的葡萄酒。此外，西班牙人也從歐洲引進蒸餾技術，生產威士忌、白蘭地、龍舌蘭等烈酒，皮斯可則在因緣際會下偶然誕生。

祕魯的阿雷基帕（Arequipa）、莫克瓜（Moquegua）、塔克納（Tacna），智利的阿塔卡馬（Atacama）、科金博（Coquimbo）等乾旱地區，因日夜溫差大，所生長的釀酒葡萄含糖量極高，釀出來的酒因而散發出甜美風味，與一般葡萄酒頗為不同，而這正是皮斯可的魅力。在品種方面，祕魯以來自西班牙的黑葡萄（Quebranta）等為主，經過發酵、一次蒸餾與過濾等過程，不添加任何人工成分，也不存放於橡木桶內。至於智利的皮斯可，係以慕斯卡（Moscatel）麝香葡萄為原料，發酵後，經過連續蒸餾，可添加、或不添加任何人工成分，亦可短暫存放於橡木桶內。

智利的皮斯可，係以慕斯卡（Moscatel）麝香葡萄為原料，發酵後，經過連續蒸餾，可添加、或不添加任何人工成分，亦可短暫存放於橡木桶內。（圖：網路）

那麼，為何這種葡萄蒸餾烈酒會被命名為「皮斯可」？

據說，「Pisco」一詞源自印加帝國的官話克丘亞語（quechua），「鳥」之意。亦有一說，該詞源於「pisko」，係印加帝國時代的一種大型陶甕，爾後在西班牙殖民時期這種大型陶甕就被拿來裝蒸餾烈酒，因而得名。還有一說，祕魯有一個名為皮斯可的港口，十七世紀祕魯的葡萄蒸餾烈酒即由皮斯可港出口，到歐洲及美洲其他地區，因而以港名為該酒命名。

有關該酒的最早文獻紀錄出現於1733年，在岡薩雷斯（Marcelino González Guerrero）指揮官的遺囑中提到三甕皮斯可酒。岡薩雷斯是智利艾爾奇山谷（Valle de Elqui）地區的政治家暨企業家，不僅曾擔任過科金博（Coquimbo）的市長，也擁有葡萄園及酒莊。因此，由阿根廷與智利史學家所共同組成的研究團隊，一致認定皮斯可的原產地是智利，其生產應可追溯至十六世紀末。然而，祕魯的研究團隊也提出史料，表示祕魯於1613年即開始生產皮斯可，只是當時稱為「皮斯可地區的葡萄烈酒」（aguardiente de uva de Pisco）。

「皮斯可酸」主要成分為皮斯可、萊姆汁（或檸檬汁）、蛋白等，並攪拌打成奶泡。在祕魯慣以寬口杯裝盛，最後尚可以灑上肉桂粉提味；在智利則以高腳杯為容器，但不加肉桂粉。（Travel and Escape）

兩國為了原產地爭論不休，導致互相不進口彼此的酒，甚至在瓶裝上爭奇鬥艷，更增添皮斯可的神奇色彩。

例如，智利酒莊除了加強瓶身的現代感設計之外，並推出復活節島人像（Moai）酒瓶，廣受消費者青睞。祕魯方面當然不甘示弱，也採用安地斯山區的古文物造型包裝，同樣引起買家注意。

獨飲皮斯可、或調成雞尾酒均佳。祕魯與智利還互爭誰是「皮斯可酸」（Pisco Sour）調酒的原創者。「皮斯可酸」主要成分為皮斯可、萊姆汁（或檸檬汁）、蛋白等，並攪拌打成奶泡。在祕魯慣以寬口杯裝盛，最後尚可以灑上肉桂粉提味；在智利則以高腳杯為容器，但不加肉桂粉。

酒文化與人類歷史同行，雖然皮斯可迷人的香氣令人驚難以抗拒，但仍得謹記：「未成年請勿喝酒，喝酒不開車，開車不喝酒」！

祕魯出產的皮斯可，酒瓶造型採安地斯山區文明的祭刀（tumi），並加註廣告用語：「我的名字是皮斯可，我的姓乃祕魯。」（圖為作者提供）

這款以瓶身為復活節島人像（Moai）的智利皮斯可，廣受消費者青睞。（圖為作者提供）