魔幻拉美》蘭姆酒：蔗糖的歡樂之子

酒是農業社會下的美麗偶然，是植物賜給人類另一個驚喜。據信，一名黑奴無意間喝了發酵的甘蔗汁，而醉意醺醺，消息傳開後，其他的黑奴無不想藉機品嚐，意外創造出蘭姆酒傳奇。

陳小雀

酒是農業社會下的美麗偶然，是植物賜給人類另一個驚喜。酒文化與人類歷史同行，已有數千年之久。亙古通今，歐亞大陸即有米酒、啤酒、葡萄酒等。中世紀的歐洲更為了製造長生不老的「生命之水」，而從葡萄酒蒸餾出白蘭地；恰巧，蘇格蘭語的「威士忌」，意思亦為「生命之水」，蘊涵令人歡愉之意。

美洲的玉米酒和龍舌蘭酒也同樣歷史悠久，加勒比海諸島因種植甘蔗而於十七世紀無意間釀造出蘭姆酒。隨著釀酒技術的成熟和蒸餾設備的進步，香檳酒、雪梨酒、伏特加、櫻桃酒、杜松子酒…… 莫不為酒文化增添傳奇。

不必諱言，酒是精緻美食不可或缺的伙伴，是社交活動中最佳的潤滑劑。那麼，我們就來談談蘭姆酒的傳奇。

陳列架上的各式蘭姆酒。（By O\'Dea at WikiCommons）

甘蔗原產地可能為亞洲南部的印度、越南、中國及東南亞附近的太平洋島嶼。阿拉伯將甘蔗傳到西班牙，西班牙再由伊比利半島將甘蔗移植至加納利群島。1493年，哥倫布進行美洲第二次航道探險，一名加納利群島（Islas Canarias），的甘蔗專家隨行其中。這位甘蔗專家抵達西班牙島不久後便身亡，然而，加勒比海的陽光、土壤、雨水讓甘蔗這項外來作物落地生根，不僅在西班牙島蓬勃生長，也陸續傳入古巴、波多黎各、牙買加諸島，妝點了加勒比海的鄉野風光，也成為加勒比海的經濟命脈。

栽種甘蔗需要大量的勞力，同樣，煉糖也需要大量的人力，而且必須在高溫下進行。蔗糖是加勒比海重要的經濟來源，在十九世紀中葉以前，全賴黑奴以血淚灌溉、釀製而成。早期，煉糖廠的工作環境十分惡劣，沒想到在惡劣環境中竟然意外釀出甘蔗酒，亦即蘭姆酒。爾後，天性達觀的古巴人稱蘭姆酒為「蔗糖歡樂之子」（El hijo alegre de la caña de azúcar）。

甘蔗汁有袪痰潤肺、消暑降火、解熱解毒、袪胃熱除心煩等功效，是糖廠黑奴經常偷喝的飲料。據信，在加勒比海的某個島嶼，一名黑奴無意間喝了發酵的甘蔗汁，而醉意醺醺，消息傳開後，其他的黑奴無不想藉機品嚐，且將之視為瓊漿玉液。起初，這種發酵的甘蔗酒被稱為「tafia」、或「matadiablos」，即消滅惡魔之意，也象徵祛除疫病、或藉酒消愁。

1823年加勒比海安地瓜島上的甘蔗莊園。（維基共享）

蒸餾法發明後，提高了甘蔗酒的酒精濃度。由於甘蔗酒是海盜集團的基本配額，海盜將甘蔗酒帶至船上享用，隨著海盜四處流竄，甘蔗酒也流行於加勒比海的大小島嶼。十八世紀初，甘蔗酒已聲名大噪，不只是海盜，也是船員最愛的飲品，更被人口販子當成貨幣用以交易奴隸。但是，甘蔗酒為何又被稱為蘭姆酒？

蘭姆酒譯自英文的「rum」，西班牙文為「ron」、法文為「rhum」。對於這個字的起源，眾說紛紜。有說源自加勒比海地區的黑話「rumbullio」或「ronbullión」，指海盜掠奪金銀財寶後，飲酒作樂時的狂歡舉動，具有興奮、騷動之意。也有說「rumbullio」乃英格蘭南部的俚語。還有人認為源自巴多瓦語（patois，註：加勒比海一種混合法語和非洲土語的方言，流行於法屬安地列斯群島），由「rheu」（蔗莖）與「bouillon」（蒸餾汁液）所組成。另有一說，「rum」係來自蔗糖之拉丁文「Saccharum officinarum」，取其最後一個音節而成。

由於甘蔗酒是海盜集團的基本配額，海盜將甘蔗酒帶至船上享用，隨著海盜四處流竄，甘蔗酒也流行於加勒比海的大小島嶼。（圖：維基共享）

拉丁美洲暨加勒比海地區仍重要的甘蔗產區，各國亦出產其獨特的蘭姆酒，例如：波多黎各的百加得（Bacardí，註：原成立於古巴）、多明尼加的巴塞羅（Barceló）、古巴的哈瓦那俱樂部（Havana Club）、瓜地馬拉的薩卡巴（Zacapa）、尼加拉瓜的甘蔗花（Flor de Caña）、巴拿馬的祖父（Abuelo）、巴西的畢杜（Pitú）。因甘蔗品種不同、醱酵時間不一、蒸餾方法迥異、貯藏時間長短不等，各有千秋。獨飲陳年酒、或啜飲雞尾酒，也隨各人喜好。

蘭姆酒是六大基酒之一，海明威最愛的「莫希多」（Mojito）和「黛奇麗」（Daiquirí），或「自由古巴」（Cuba libre）…… 皆為聞名遐邇的雞尾酒。

人生幾何，對酒當歌！雖然酒的故事很迷人，但必須遵守「未成年請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒」。