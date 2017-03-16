農業二三事》盤商體系之外：從雜糧生產模式思索另一條道路

不是要消滅已經資本化大量生產的各類豆製品，但我們此刻更需要投入有限的資源，去呵護已經瀕臨絕跡的手作達人；唯有不斷的複製與再生產，讓更多有在地味道的微型加工廠，成為消費者認識台灣雜糧之美的入門之窗。

焦鈞

盤商，這古老的行業，有著數千年不變的模式：低買高賣，承擔高風險高報酬的投機生意！在現代的流通體系中，盤商這樣一個帶有負面印象的說詞被批發商給取代；特別是農產品的盤商，更是如此！

本文將對盤商／批發商體系的解構，特別是從雜糧生產模式為出發，探討在農產品既有產銷體系之外，是否存在著另一條可建構的道路。

台灣早期農村社會，農民為單純的勞動力付出，生產力是以產出的穀糧作物為基準。這牽扯到對勞動力再生產模式的建構：沒有足夠澱粉、油脂的攝取，將不利生產力的恢復。因此，在此生產模式下，除了國人的主食之外，耕作其他雜糧作物，特別是飽含油脂落花生、芝麻、大豆、油菜花等，成為農村經濟很重要的勞動力補充來源。

過去，台灣農村勞動力以及農作產出的多樣性，在美國跨國資本主義尚未形成全球宰制之前，產出多餘的米穀與雜糧作物，就進入古老的盤商收購體系當中；反之，盤商體系也會開始找尋合適的生產者，穩定其供應來源。隨著香蕉出口為台灣賺進大量外匯，加上台灣糖業出口的帶動，台灣經濟進入農業扶植輕工業的發展階段；鳳梨罐頭、蘆筍罐頭出口暢旺也改變農村經濟作物的生產模式，更改變了以米糧為主體的農村經濟結構。最終，美國進口廉價的玉米、大豆和原本非國人主食的小麥，徹底「摧毀」台灣的雜糧生產型態。

農村樣態徹底被扭曲；雜糧作物的種植面積逐年萎縮，生物多樣性在農村逐漸消失；一水一旱維持地力平衡的循自然之法耕作，直到近幾年政府強調不再擴大休耕地面積，才逐漸看出一點復興跡象。（記者何宗翰攝）

真正的破壞者，是飲食習慣的改變

農村樣態徹底被扭曲；雜糧作物的種植面積逐年萎縮，生物多樣性在農村逐漸消失；一水一旱維持地力平衡的循自然之法耕作，直到近幾年政府強調不再擴大休耕地面積，才逐漸看出一點復興跡象。可是雜糧生產已經回不到過去，為何還要大暢復興之路？這一點，在本專欄前述專欄中已有論述，不再贅述。要探討的是，雜糧復耕之路要從哪一個點切入，方有成功機會？

有良心的契作者

回到雜糧復耕，與民眾最直接相關的，莫屬大豆類作物的加工品，這包括家庭餐桌上常見的醬油，以及國人最重要的質物性蛋白質來源：大豆製品。 因此，有良心的契作者，他會用國產大豆（=非基改黃豆）；有良心的契作者，他會遵循古法，不用現代化學的快速製程或是添加化工原料，只為了釀造出渾然天成的純釀醬油。 同樣的，我們也希望藉此能夠看到，在貼近我們的產地，可以有職人精神的生產者，製作出以國產黃豆為原料的手工豆漿、豆皮、豆腐等等的豆製品。我們不需要把所有的加工品趕入工業區大批量生產，我們可以思考，去創造更多的有「產品差異化」的豆類製品。 核心概念在於，豆類製品是「活」的產品；豆類製品從醬油到豆瓣醬、豆腐乳、味噌、豆干….，這些，都是有「特殊在地味道」的加工產品。

雜糧復耕與民眾最直接相關的，莫屬大豆類作物的加工品，這包括家庭餐桌上常見的醬油，以及國人最重要的質物性蛋白質來源：大豆製品。（記者林孟婷攝）

從「有良心的契作者」，向上聯結到「有良心的加工生產者」，農民只需要對他所生產的大豆付出最佳的田間管理，交到有良心契作收購者，取得合理的價位；最終大豆回到有良心的加工生產者手上，生產出有生命、有在地情感的各類豆製加工品。

豐富的大豆製品的生命層次，推動大糧倉計畫的血脈才得以自生產者貫穿到消費者。

我們沒有要消滅已經資本化大量生產的各類豆製品，但我們此刻更需要投入有限的資源，去呵護已經瀕臨絕跡的手作達人；唯有不斷的複製與再生產，讓更多有在地味道的微型加工廠，成為消費者認識台灣雜糧之美的入門之窗，純手工釀造醬油絕對是一個最好的媒介。

對下一代的食農教育，雜糧復耕剛好可以搭上學校營養午餐食材在地化的政策，在植物性蛋白質的補充上，充分掌握在地生產的豆類製品供給，藉此建立穩定的「生產、供應」的需求曲線，讓學童從餐桌上直接體驗國產雜糧作物之美味，並透過傳媒介紹、耕地體驗的推廣模式，擴大到農村以外的都市學校，讓雜糧復耕不僅僅只是農地的復耕，也是台灣農村生產模式走向解構與再建構的一個必經路徑。