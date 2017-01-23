農業二三事》積極的糧食安全思維：再論大糧倉計畫的執行

去年底行政院大動作推動「大糧倉計畫」，美意是為了穩定糧食供應，提升農產品品質，更重要的是希望藉由國產雜糧來免去基改食物不安全的陰影，進而確保消費者食品安全，但其美意進來卻遭受外界諸多批評。如何達成這項農業的變革，行政院這步棋該如何走？全民都在檢視。

焦鈞

對於糧食安全課題的討論，因為去年底行政院推動「大糧倉計畫」，決定提高糧食自給率，特別是針對幾乎全數仰賴進口雜糧作物，不僅可以完成進口替代，活化農地使用，更重要的是國產雜糧可以免去基改食物不安全的陰影，為國內雜糧產業的注入活水。

大糧倉計畫是國家農業的基礎，也是挑戰現有生產模式與建立新產業結構的契機，計畫是需要更多人的投入，過多的口水無助於農業的變革。（資料照，記者黃淑莉攝）

大糧倉計畫的成敗，就在於啟動是否找對了啟動這個計畫的鑰匙－國產非基改黃豆的供給的提升，就是這麼一個良方解藥。

外界對「大糧倉計畫」的消極性批評，不外乎就是糧食自給率不等於糧食安全、糧食安全是一個過時的觀念；台灣確實不列入聯合國人均收入偏低、糧食供給不足的國家，但沒有糧食安全，國家就沒有了糧食主權；沒有了糧食主權，也就不用在國際經貿談判上，也就等於棄械投降。

根據台大教授吳榮杰在2013年發表於新世紀智庫論壇的專文中，詳列了糧食安全的政策建議，文中就提到糧食安全的四大層面包括糧食的足夠性、普及性、穩定性與永續性。糧食自給率滿足了糧食安全當中的「供應穩定性」層面，而更具戰略性思考的糧食安全問題，就是從糧食安全進攻到食品安全－大糧倉計畫的啟動關鍵也正在於此，透過國產非基改黃豆或其他雜糧作物的供給提升，降低目前超過95%仰賴進口的被扭曲結構，既達到糧食安全所要求的供應穩定，也促成了食品安全的一步到位。

也正因為糧食安全的定義在改變中，所以政府推動大糧倉計畫的首要之務是「减少稻作生產面積及活化休耕地」；其次，大糧倉計畫針對雜糧作物的生產，目的是要建立「有競爭力的六級產業供應鏈」，而非只針對提升糧食自給率的單一目的而已。 另一對大糧倉計畫的誤解，來自於生產模式的改變；這個部份，確實需要政府農政單位花更多心思與時間，和基層農民溝通。特別是針對目前二期稻作期間，大多採行休耕補助方式，就必須教育農民採行「一稻一旱」，甚至二期都可以耕作雜糧作物。至於，二期稻作期間的颱風問題，並不能成為阻礙大糧倉計畫的藉口！

目前，國內3萬公頃雜糧種植面積（台灣過去雜糧最高種植面積達50萬公頃），必須逐步提升增加面積，方有可能達到40%的糧食自給率目標；因此，穩定供給的另一端，就是「穩定的需求」。而穩定需求從何而來？最穩定的渠道就是「試辦國小學童營養早／午餐每周享用一次國產非基改豆漿」開始！

過去的農政單位的補助思維，其實在去年新政府上台後已悄悄改變，最具體的就是符合WTO綠色補貼規範的「稻作直接給付」：稻農可選擇不繳公糧，自己賣米，政府支付每公頃一萬元的「對地補貼」，鼓勵稻農不衝產量，改拼品質，調整稻產銷結構。同樣的，大糧倉計畫的啟動，也必須扭轉現行的補助二期稻作轉種黃小玉的補貼，而是將這筆經費移給教育部，優先補助偏鄉地區的國小學童，每周一次購買國產非基改豆漿的「價差」，同時鼓勵其他都會區學校優先採購國產非基改豆漿。

除了學童食用國產非基改豆漿，家庭主婦，也會在生產面積擴大之後，更有機會購買到安全的非基改黃豆/黑豆醬油。從糧食安全到食品安全的正向連結，也就會從校園與餐桌，開起滾動式的躍進。 有了穩定的需求，自然能夠創造穩定的供給；為了穩定供給，農民就必須提升他的產能與品質，也才能創造出更大的誘因，來讓更多年輕勞動力投入農業生產。這是一個正向循環的開始！唯有放棄過去補助生產端的模式－生產端的補助最終「圖利」了誰？又是另一個不能說的秘密！

一如過去地方政府想推動有機營養午餐，目的是為了藉「穩定的市場需求達到鼓勵青農返鄉耕作有機作物」。 有機營養午餐雖然推動，也普及擴大了；但可惜的是，並未達到小農返鄉耕作有機作物的風潮。這，又是另一個課題了！ 回到糧食安全與糧食自給率的辯證上。糧食自給率，是在歐、美這些農業大國當然不是問題；（美國糧食自給率約600%，當然不是他們的重點！） 大糧倉計畫是國家農業的基礎，也是挑戰現有生產模式與建立新產業結構的契機；大糧倉計畫需要更多人的投入，過多的口水無助於農業的變革。這，絕對是一體適用的！