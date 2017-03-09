紐約地途》紐約微釀啤酒廠地圖（三）

紐約不只是美食天堂，還是精釀啤酒廠臥虎藏龍之地，身為精釀啤酒的愛好者，如果來到紐約而沒有選幾家微釀啤酒廠逛逛，那真的是入寶山空手而回了！

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前兩篇介紹的紐約微釀酒廠地圖相對來說都算是比較集中，利用紐約的大眾交通工具就可以來進行一個簡單的微釀啤酒廠巡禮活動。這次要介紹的四家微釀啤酒廠中，有三家位在比較邊陲地帶，雖然到這幾家啤酒廠稍微不方便，但他們生產的啤酒都非常優秀，很值得週末假日專程跑一趟去品嚐他們的啤酒！第四家則是去年底才剛開幕，但馬上就受到紐約精釀啤酒愛好者的關注，因為他們不只是一間微釀啤酒廠，還是一間生產威士忌和琴酒的微蒸餾廠。

紐約市裡值得造訪的十四間微釀啤酒廠，紅色為這次文章所介紹。（圖：作者提供）

Finback Brewery

7801 77th Avenue Ridgewood, NY, 11385

會被Finback Brewery吸引的原因除了這個名字是為了紀念2012年在皇后區洛克威海灘擱淺的鯨魚，更是當初他們的釀酒廠要開幕的新聞中提到兩位合夥的創始人的故事。兩人其實原本都有很不錯的工作，Keven Stafford是一位平面設計師，華裔的Basil Lee則是哈佛建築系畢業的高材生。這兩人平常就喜歡自釀啤酒交換心得，當兩人對於精釀啤酒的喜好已經超過僅是興趣的程度時，他們看好紐約精釀啤酒的市場，毅然決然地放棄原有的工作來全職準備成立一間專業的微釀啤酒廠。

釀酒廠的地點選擇在沒有地鐵到達，算是皇后區寧靜的瑞吉屋（Ridgewood）一區，大概也因為租金的負擔壓力較小，因此整個釀酒廠的面積相當大。除了有釀酒設施外，還有自己的養蜂場，可以採蜜供作釀啤酒之用。同時，Finback Brewery也特別重視建立釀酒廠和社區間的友善關係，在廠內有一個空間提供當地社區出身的藝術家展示作品。Finback Brewery也看準精釀啤酒廠中橡木桶熟成啤酒的前景，花了不少的投資在這方面上。橡木桶熟成啤酒也成為他們的招牌啤酒項目之一。

推薦啤酒：Finback Faster Than Light Bourbon Barrel（波本威士忌橡木桶熟成愛爾酒）和Finback Oscillation 008 （愛爾酒）

Finback Brewery 位於皇后區Ridgewood的Finback Brewery除了是釀酒廠，也提供來自當地社區藝術工作者一個展覽空間。（圖：作者提供）

Coney Island Brewing Company

1904 Surf Avenue Brooklyn, NY, 11224 Coney

Island Brewing Company的前身Coney Island Lager （舊金山的Schmaltz Brewing Company在Brooklyn的一個小計劃）原本只是一個非常小，屬於實驗性質的nano-brewery，每種啤酒都只產一兩加侖的量，純粹是為了興趣而做。後來因為2012年的珊迪颶風（Hurricane Sandy）讓Schmaltz Brewing Company把Coney Island Lager賣給屬於Boston Brewery旗下的Alchemy，增加了招牌啤酒Mermaid Pilsner後又改名為Coney Island Brewing Company，並於2014年夏天在1904 Surf Avenue這個現址開張。

會被Coney Island Brewing Company吸引是因為他們家的瓶裝啤酒標籤很漂亮，頗有街頭藝術的風格。現在釀酒廠隨時提供的精釀啤酒也有六七種之多。其中Trapped on the Cyclone, Overpass IPA和Imperial Stout（nitro）都很值得一試。若是比較不喜歡啤酒花苦味的人，還可以喝他們家的Hard Root Beer，5.8%的酒精濃度喝起來就像喝一般露啤一樣順口甘甜。因為釀酒廠就在布魯克林康尼到海灘旁，夏天時吸引很多到海邊戲水的紐約客同時也來Coney Island Brewing Company 喝杯冰涼的精釀啤酒。

推薦啤酒：Overpass IPA和Hard Root Beer

夏天的Coney Island Brewing Company因為就在康尼島海灘旁，非常受歡迎，也有提供酒廠導覽活動。（圖：作者提供）

Bronx Brewery

896 E. 136th Street Bronx, NY, 10454

和Finback Brewery兩個創辦人半路出家的故事不一樣，Bronx Brewery兩個主要合夥人Damian擁有加州大學戴維斯分校專業釀酒師的學位，Chris則是在海尼根啤酒廠擔任多年的企劃行銷，這兩人在2011年選擇在同樣是房產價格較低的布朗士區成立了Bronx Brewery。他們不只試驗多種精釀啤酒供紐約地區的酒吧餐廳，同時也頗具野心一開始就計劃在廠內設置自動化的啤酒裝瓶設備。如果走進Bronx Brewery的試飲間會覺得與後面的廠房相較之下非常小，不過這裡特別的地方是在廠房後方還有一個相當大的戶外後院，那裡就是夏天來Bronx Brewery喝精釀啤酒的精華所在。週末有美味的餐車進駐也有樂團現場表演，是夏日週末非常不錯的休閒空間。推薦啤酒：Rye Ale（黑麥愛爾）和Belgium Style Pale Ale（比利時淺色愛爾）。

Bronx Brewery有紐約僅次於Brooklyn Brewery微釀啤酒廠最完善的自動化裝瓶設施，夏季時酒廠後花園是週末休閒的好去處。（圖：作者提供）

Interboro Spirits and Ales

942, Grand Street, Brooklyn, NY, 11211

其實不只微釀啤酒廠這些年在紐約市裡紛紛設立，烈酒的愛好者也開始在紐約成立小產量的微蒸餾廠，生產威士忌，琴酒等烈酒。算是紐約最新的Interboro Spirits & Ale老闆Jesse Ferguson乾脆同時在他們位於東威廉斯堡的工廠同時設置這兩種不同釀酒設備，雖然主要還是以精釀啤酒為主力，烈酒方面是屬於實驗性質，但是Interboro首批生產出的Goodwin Hill Gin受到蠻不錯的評價。這裡也有提供下酒的起司和醃肉切盤等小食，不論是喜歡精釀啤酒或工匠調酒都可以來Interboro Spirits & Ales找到自己喜愛的酒精飲品。

推薦啤酒：Interboro Overtime（IPA）和Interboro Stay G-O-L-D（IPA）。

在東威廉斯堡的Interboro Spirits and Ales是紐約最新的微釀啤酒廠，同時也有微蒸餾設備生產威士忌和琴酒等烈酒。（圖：作者提供）

到微釀啤酒廠喝精釀啤酒比到一般酒吧好的地方是釀酒廠內氣氛更為輕鬆自在，而且可以與釀酒廠裡的員工甚至是老闆暢談精釀啤酒的種種，或是和其他酒客交流自釀啤酒的心得。現在的紐約不只是美食天堂，如果你是精釀啤酒的愛好者來紐約而沒有選幾家微釀啤酒廠逛逛，那真的是入寶山空手而回了！