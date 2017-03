紐約地途》紐約微釀啤酒廠地圖（二）：布魯克林篇

上週,「紐約微釀啤酒廠觀光全指南」介紹了位於長島市四家各具特色的微釀啤酒廠,本週則是來到布魯克林區。只要一張地鐵卡,就可以來個精彩的Brewery hopping,好行程,不去嗎?

NYDECO

上星期介紹皇后區長島市的四家微釀啤酒廠,但是,紐約的微釀啤酒廠最具有歷史的地區其實是在布魯克林,十九世紀中期德國裔和奧地利裔移民遷入紐約,把他們在自己家鄉拿手的釀啤酒技術也一併帶來。二十世紀初期,美國的禁酒令還沒實施前,光在布魯克林一區就有四十四家啤酒廠,其中在威廉斯堡(Williamsburg)和布許維克(Bushwick)交界的十二條街上就有十一家釀啤酒廠。當時紐約生產的啤酒佔全美國啤酒生產總量百分之十之強,當年紐約釀啤酒業的榮景可見一般。

美國頒布禁酒令後,許多酒廠關閉,即使後來撤銷禁酒令,這些小規模的啤酒廠日漸不敵全國性大型酒廠,加上布魯克林地區自身環境的轉變,1976年布魯克林最後一間啤酒廠Schaefer and Leibmann也吹熄燈號後,整個布魯克林沒剩任何一家釀啤酒廠。這個「啤酒廠荒」現象一直到1996年Brooklyn Brewery來到威廉斯堡設廠後,才開始有了改變。2000年後的布魯克林成為hipster文化重鎮,精釀啤酒廠也很自然地就在這裡找到一個落腳之地。

接下來就來介紹五家在布魯克林很值得去的微釀啤酒廠,只要一張地鐵卡,就可以來一個精彩的Brewery hopping!

布魯克林五間交通便利,值得造訪的微釀啤酒廠。(圖:作者提供)

Williamsburg-Bushwick一帶

Brooklyn Brewery

79, N 11th Street Brooklyn, NY, 11249

就像提到紐約的牛排館,不能不提到Peter Luger一樣,提到紐約微釀啤酒廠就不能不提到紐約微釀啤酒廠的老大哥Brooklyn Brewery。創始人之一的Steve Hindy 八零年代因為美聯社的工作常駐中東地區,在禁酒的穆斯林國家中常常在美國的駐外使館喝到使館人員的自釀啤酒而開始對釀啤酒產生興趣。後來回到紐約布魯克林自釀啤酒一段時間後找到合夥人Tom Potter在1996年選在當時還是許多廢棄廠房的威廉斯堡成立了Brooklyn Brewery。現在Brooklyn Brewery雖然名義上還是「微釀啤酒廠」,但其名聲早已遠揚國際,全世界都可以看到Brooklyn Brewery的啤酒。

就在幾年前Brooklyn Brewery 還與瑞典的D. Carnegie & Co.和 Carlsberg Sweden合作在斯德哥爾摩成立有「布魯克林風味」的微釀啤酒廠,也在當地行成流行的風潮。在威廉斯堡的Brooklyn Brewery試飲間週末開放時間總是大排長龍,星期一到星期四下午五點則有提供必須事先預約的酒廠導覽活動。

推薦啤酒:Scorcher IPA和Brooklyn Greenmarket Wheat。

在威廉斯堡的Brooklyn Brewery是當今紐約微釀啤酒廠的龍頭大哥,週末人潮眾多,已經算是紐約市一個觀光景點。(圖:作者提供)

Kings County Brewers Collective (KCBC)

381 Troutman Street Brooklyn, NY, 11237

Brooklyn Brewery是紐約微釀啤酒廠的先驅,位於布許維克(Bushwick)的Kings County Brewers Collective則是2016年才成立的生力軍。由名字中Brewers Collective可知這個新的啤酒廠是由三位頗有經驗的釀酒師Pete,Zack和Tony共同創立經營,這也是Bushwick 四十年以來再度出現微型精釀啤酒廠。這裡所有啤酒酒精濃度在3-8%之間,非常好入喉,酒單上每種啤酒都會特別註明是哪一位釀酒師所貢獻的釀造方式和食材。試飲室的空間非常光亮舒適,三位老闆也都會在場可以和自釀啤酒愛好者交流心得,是喜好精釀啤酒的朋友一定要去探訪的新啤酒廠。如果在現場喝不過癮,還可以裝瓶外帶,非常方便。

推薦啤酒:Sun Wizard (Saison)和Beach Zombie (Berliner)

Kings County Brewers Collective是布魯克林的布許維克(Bushwick)四十年來第一家微釀啤酒廠,雖然是紐約微釀啤酒廠的生力軍,但三位釀酒師都有豐富的精釀啤酒經歷。(圖:作者提供)

Gowanus地區

Other Half Brewing

195 Centre Street Brooklyn, NY, 11231

先前提到Transmitter Brewing的啤酒是皇后區微釀啤酒廠中筆者最喜歡的,座落於Gowanus運河道附近的Other Half Brewing則是布魯克林眾多釀酒廠中筆者的最愛。這家2014年成立的微釀啤酒廠的兩位老闆Samuel Richardson和Matt Monahan先前在自釀啤酒社團認識後為蘇活區一項臨時設立的餐廳自釀啤酒來搭配餐廳的菜餚,結果啤酒大受好評,因而啟發的成立微釀啤酒廠的念頭。酒廠成立初期推出的單一啤酒花美國愛爾酒(American Ale) Mosaic即入選Men’s Journal全美101作家啤酒名單。Other Half Brewing 吸引筆者喜歡的另一個原因是釀酒廠內富有鄉村風格的啤酒試飲間。雖然空間不大,但精雕細琢的扎啤機龍頭和管線設備,略為昏暗的燈光和高掛牆上的鹿頭,讓人有穿越時空到美國大西部小酒館的錯覺。

推薦啤酒:Green Diamonds Double IPA和Mosaic IPA。

在布魯克林Gowanus的Other Half微釀啤酒廠的精釀啤酒在全美國評價很高。(圖:作者提供)

Threes Brewing

333 Douglass Street Brooklyn, NY, 11217

許多新的微釀酒廠把重點放在廠內試飲間的規劃,2014年底在Gowanus Canal另一頭成立的Threes Brewing則是除了釀酒設施外,還是個複合式的餐廳。這裡有完整的酒吧,布魯克林最流行的後院飲酒空間, 還有一個專業廚房,一開始時有幾家紐約著名餐廳(如知名比薩店Roberta's)輪流進駐提供他們拿手的餐點,現在則是紐約知名肉食店The Meat Hook成為固定的班底,提供下酒的食物。白天時一進門的地方還有另一區有Ninth Street Espresso在此設櫃,提供香醇的咖啡飲品。這樣的空間讓Threes Brewing自然成為布魯克林熱門的聚會地點,而這裡的啤酒也不馬虎,從開幕到現在已經釀超過60種啤酒,都頗受好評。還有很符合布魯克林hipster精神的啤酒名稱(如False Witness或I Hate Myself)也讓消費者點酒時莞爾一笑。

推薦啤酒:False Witness(Barrel-aged Saison)和Here and There(golden Lager)。

Threes Brewing是一個複合式的微釀啤酒廠,與紐約知名的餐廳和咖啡店合作,是布魯克林相當熱門的社交場所。(圖:作者提供)

Strong Rope Brewery

574A President Street Brooklyn, NY, 11215

2015年底才成立的Strong Rope,是紐約少數家族經營的微釀酒廠,這裡強調釀酒的小麥穀物和啤酒花都是和紐約州的小農合作,雖然種類不多,酒精濃度在4%到8%之間,非常順口。Strong Rope算是紐約市裡比較「硬蕊」的微釀啤酒廠,許多自釀啤酒與精釀啤酒的愛好者會來此聚集交流。這裡也會不定時舉辦釀啤酒相關的座談活動。因為地點在Other Half和Threes Brewing之間,都屬於布魯克林的Gowanus 運河區,很適合啤酒愛好者來一場小小的微釀啤酒廠巡禮活動。

推薦啤酒:Rye So Serious(rye ale)和It Came From (stout)。

成立一年多的Strong Rope Brewery是Gowanus地區的第三間微釀啤酒廠,吸引許多精釀啤酒和自釀啤酒愛好者前來消費。(圖:作者提供)

目前介紹過在皇后區與布魯克林區的十家微釀啤酒廠,都算是交通方便,比較集中的幾家。其實紐約市裡還有許多相當優秀的微釀啤酒廠座落在比較邊陲的地區。即使路途較遠,還是很值得造訪的。

就在「紐約微釀啤酒廠地圖」的最終篇來介紹吧!