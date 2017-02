紐約地途》老屁股的六首紐約之歌

如果查一下「維基百科」哪些歌曲是跟紐約有關或是描述紐約市的,從數字開頭到英文26六個字母中,超過上千首,儘管每個紐約客的心中都有自己感受最深的歌,但有六首歌只要是待過紐約一段時間的人,聽到應該都會產生很大共鳴。

美國葛萊美獎上週末熱熱鬧鬧地結束,聽了許多音樂後不自覺得讓回台灣過年的筆者想念起紐約。

音樂和紐約其實是一個無法打破的鍵結,在紐約,每天都有無數的演唱會或是小酒館的表演等你去聽,搭地鐵時,街頭藝人從唱饒舌到古典鋼琴演奏,甚至是Disco DJ現場打碟,都是紐約客每天日常生活中習以為常的事情。不過,當離開紐約時,哪些歌曲最能勾起紐約客對紐約的思念呢?

如果查一下「維基百科」哪些歌曲是跟紐約有關或是描述紐約市的,從數字開頭到英文26六個字母中,竟然可以發現有超過上千首的英文歌!

雖然每個紐約客的心中都有他感受最深的歌,我想以下這六首只要待過紐約一段時間的人,聽到應該都會產生很大共鳴。

Theme from New York, New York

如果紐約是一個國家,那無疑的,傳奇歌星法蘭克辛納屈版本的《紐約,紐約》絕對會是「紐約國」的國歌!

簡單的歌詞闡述小人物帶著夢想來到這個大城市奮鬥,並期待能夠功成名就,賦予世人對於來紐約闖蕩無限的想像,至今依然不變。其實《紐約,紐約》真正原唱是1977年同名電影裡的女主角Liza Minnelli。但是1979年法蘭克辛納屈重唱這首歌,並將其收錄在他自己的專輯裡,結果更受歡迎,成為這首歌最佳的詮釋者,甚至後來許多人都以為法蘭克就是歌曲原唱。

如果到紐約看洋基棒球,隨著球賽最後一個出局後響起的音樂就是《紐約,紐約》。洋基隊主場賽後播放這首歌已經有36年的歷史,有趣的是,如果洋基贏球,球場會播放法蘭克辛納屈的版本,如果洋基隊輸球,就會播放Liza Minnelli的版本。不知道這樣的安排是否曾經引起女性主義者的關切?

法蘭克辛納屈版本的「New York, New York」是紐約最具有代表性的歌曲。(圖:Reprise Records)

New York State of Mind

這首收錄在 1976年《Turnstiles》專輯裡的歌和「Piano Man」一樣是紐約客Billy Joel「註冊商標」的經典歌曲之一。內容描述他離開紐約發展幾年後,再度回到紐約終於明白紐約就是他的家。

Don’t care if it’s Chinatown or on Riverside, I don’t have any reasons, I’ve leave them all behind, ‘Cause I’m in a New York state of mind.

道盡紐約客對這個城市的依戀。記得90年代初期剛到紐約,晚上到傳統的鋼琴酒吧,這首歌絕對是聽眾必點的歌曲,當熟悉的鋼琴前奏響起時,整個酒吧掌聲,歡呼聲總是不絕於耳。

《New York State of Mind》是Billy Joel經典名曲之一。

Empire State of Mind

有一點年紀的紐約客喜歡Billy Joel的《New York State of Mind》,年輕一點的人所熟悉的就是出生於布魯克林的饒舌歌手Jay Z寫的「Empire State of Mind」了。紐約州又稱為Empire State,這首歌其實有呼應當年的「New York, New York」的味道,Jay Z在歌詞內容很臭屁地將自己說成是現代的法蘭克辛納屈,描述一個從小生活在布魯克林貧民區的小孩如何在紐約發跡,成功並且還提攜後進等。加上由Alicia Key清亮的聲音所唱出容易上口的副歌 :

In New York, Concrete Jungle where dreams are made of, There’s Nothin’ you can’t do, now you are in New York.

的確是給紐約的年輕人一個鼓舞人心的啟發。《Empire State of Mind》 2009年一推出沒多久就已成為紐約市另一版本的市歌。

Jay Z與Alicia Key合唱的Empire State of Mind是新版的「紐約國歌」。(圖:Wire Image)

Arthur’s Theme: Best that you can do

When you get caught between the moon and New York City,I know it’s crazy, but it’s true.

幾乎沒有例外的,每當走在夜晚的紐約街頭看到天空的明月時,腦海裡就會想起這首1981年由Christopher Cross主唱電影《二八佳人花公子》的主題曲《Arthur’s Theme:Best that you can do》。

這個以紐約為故事背景描述一位驕縱的富家公子和一位平凡女生巧遇,進而產生戀情,最後改變人生的愛情喜劇是80年代非常受歡迎的電影。電影主題曲也拿下了1981年的金球獎和奧斯卡金像獎最佳電影原創歌曲獎項。只有紐約客才能體會在皎潔的明月與徹夜不眠的城市之間有太多浪漫的事情發生!

以紐約為故事背景的電影《二八佳人花公子》主題曲《Arthur’s Theme:Best that you can do》是80年代非常受歡迎的歌曲。

Englishman in New York

同樣身為一個外國移民,聽到英國歌手Sting的《Englishman in New York》特別有感覺。現在的Sting已經是不折不扣的紐約客了,而這首1988年寫的歌,除了參雜當年他自己初到異地紐約生活的心情外,主要是描述他的好友,同志精神象徵之一的Quentin Crisp,在同性戀還是一大禁忌的年代,如何保持自己的信念,面對各種困境之下,從容的做自己。

It takes a man to suffer ignorance and smile, Be yourself no matter what they say」,「I’m an alien, I’m a legal alien, I’m an Englishman in New York.

在美國有最多元移民文化的紐約,其實這「Englishman」可以用任何國家名字取代。現今美國反移民的保守勢力崛起,每每聽起這首歌感觸更深。

英國歌手Sting的《Englishman in New York》描述外國移民在紐約生活的心境。

Walk on the wild side

The Velvet Underground前主唱Lou Reed單飛後於1972年發表的第二張專輯《Transformer》裡的「Walk on the Wild Side」在當年是一首相當有爭議性的歌曲,歌詞中明白或暗示的描述紐約街頭許多不會公開談論的禁忌話題如變性人,娼妓和用藥等。這樣的歌卻在反戰氣氛與嬉皮文化盛行的70年代大受歡迎。

1993年筆者剛到紐約唸書時,現在藝廊,高級公寓林立的雀兒喜西邊高線公園一帶入夜之後後還是充滿了阻街女郎和毒品交易,當時曾經開車前往「見識」所謂的紐約街頭的黑暗面,車子裡面放的音樂正是Lou Reed的Walk on the Wild Side。

Lou Reed將當年紐約禁忌的話題寫進Walk on the Wild Side歌曲中,是他最受喜愛的歌曲之一。(圖:作者提供)

當有超過一千首的歌從各種面向來描述或是抒發對一個城市的情感,而你又生活在其中,你會發現你是幸運的,因為有這麼多音樂不僅是在幫你記錄你的生活,也是在保存你的回憶。紐約就是有這種魔力。