紐約地途》紐約微釀啤酒廠地圖 （一）：皇后區長島市篇

這是一篇紐約微釀啤酒廠觀光全指南，「紐約地途」專欄將就分區來介紹紐約的微釀啤酒廠地圖，精釀啤酒愛好者如果來紐約旅遊，不用到酒吧，直接殺到這些微釀啤酒廠，享受冰涼可口的精釀啤酒。

NYDECO

每年二月的最後一個週末是「紐約市啤酒週（New York City Beer Week）」舉行的時間，除了城市裡許多酒吧都有慶祝活動外，還會有一個「精釀啤酒博覽會」，數十家來自大紐約地區的微釀啤酒廠（microbreweries）都會參加展售自家的精釀啤酒。通常一間啤酒廠的年產量少於五十萬加侖的話都會被歸類於微釀啤酒廠，因為量少，這些啤酒廠會特別講究啤酒釀製過程，從穀物和啤酒花的種植與選擇，特別酵母的使用到在啤酒二次發酵過程中加入各家獨特風格的食材，都是每家微釀啤酒廠想要與眾不同所必須下的功夫，因此微釀啤酒和精釀啤酒（craft beer）也可以劃上等號。

每年二月底是紐約市啤酒週活動的時間，許多餐廳酒吧都有介紹精釀啤酒相關活動。（圖：作者提供）

可能有別於一般人對紐約的印象，光是紐約市裡面竟然有超過三十家微釀啤酒廠。這與筆者之前文章提過的紐約「好水」有關，加上紐約州政府為了支持州內釀酒需要的大麥等穀物和啤酒花種植農業，鼓勵紐約的啤酒廠使用這些在地農產品便可以獲得賦稅上的優惠，最近五年紐約市出現微釀啤酒廠的「爆發潮」，每年都可以看到新的微釀啤酒廠出現。這些微釀啤酒廠多設置在皇后區和布魯克林區，除了生產精釀啤酒外，業者會打造一個友善的空間讓啤酒愛好者除了可以直接到釀酒廠品嚐最新鮮可口的精釀啤酒，也會有專人做啤酒廠的導覽參觀活動，並且能與釀酒師相互交流討論精釀啤酒的大小事。微釀啤酒廠在紐約已經不只是一個飲食產業，更變成紐約市觀光產業的重要元素之一。

紐約市有超過30家微釀啤酒廠，每家各有特色，多數在週末時會有酒廠導覽解說活動。（圖：作者提供）

筆者身為精釀啤酒的愛好者也偶而會自釀啤酒，所以每當紐約市有新的微釀啤酒廠出現就會興致勃勃地跑去參觀消費。接下來的三篇「紐約地途」專欄就分區來介紹紐約的微釀啤酒廠地圖，精釀啤酒愛好者如果來紐約旅遊，不用到酒吧，直接殺到這些微釀啤酒廠，享受冰涼可口的精釀啤酒。

皇后區長島市的四家微釀啤酒廠都在步行距離之內，適合精釀啤酒愛好者進行半天的微釀啤酒廠之旅。（圖：作者提供）

首先來介紹皇后區長島市（Long Island City）四家相當受歡迎的微釀啤酒廠。

Rockaway Brewing Co.

46-01 5th Street Long Island City Queens, NY, 11101 Rockaway Brewing Co.

是長島市四家微釀啤酒廠的先驅者，創辦人Ethan Long和Marcus Burnett原本分別是拍攝影片的場景製作和攝影，每年夏天會在他們位於Rockaway Beach的房子自釀啤酒，他們自釀的招牌「Rockaway Original （ESB）」啤酒受到當地民眾歡迎後，決定全心投入精釀啤酒的工作，選在皇后區最精華的Gantry Plaza State Park附近的一間舊工廠，開始商業化的精釀啤酒。一開始Rockaway Brewing Co.只在週末提供現壓啤酒讓顧客裝瓶外帶，現在已經有七天營業的室內飲用區，還有鋁罐裝瓶生產線，並且在週末還有酒廠導覽服務。不僅吸引遊客來此消費，也是當地居民想要喝精釀啤酒的首選地方。

推薦的啤酒為Rockaway ESB（英式苦啤酒）和Black Gold（愛爾蘭黑啤酒）

Rockaway Brewing Company是最早設立在長島市的微釀啤酒廠，非常受到當地居民喜愛。（圖：作者提供）

Transmitter Brewing

53-02 11th Street. STE A Long Island City NY 11101

私心地說，長島市的四家微釀啤酒中，筆者最喜歡Transmitter Brewing的啤酒。這佔地不到100坪的微釀啤酒廠卻生產出曾經被紐約米其林三星餐廳Eleven Madison Park選來搭配他們家菜餚的啤酒。創始人Rob Kolb和Anthony Accardi原本就是美食家和長期的自釀啤酒愛好者，這裡主要生產傳統愛爾酒和農莊愛爾酒（traditional ale & farmhouse ale）。充滿實驗精神的Transmitter Brewing自己養有多株特有的酵母來發酵不同的麥芽汁，因為每種啤酒量少，所以釀好的啤酒都直接裝瓶，並且依照種類用英文字母和數字搭配做編號標籤。與其他精釀啤酒廠不同的是，Transmitter Brewing並沒有一個專門的飲用室，而是週末時老闆會在酒廠內的一個小房間做試飲活動，顧客再依據自己喜好選購可以帶回家或就在釀酒設施旁開喝，是非常特別的喝酒經驗。

這裡推薦的啤酒為NY3 New York Saison和G2 Belgian Golden Ale。

Transmitter Brewing 小量具有實驗性的精釀啤酒在紐約有相當高的評價。（圖：作者提供）

Big Alice Brewing

808 43rd Road Long Island City, NY 11101

位於長島市接近Queensborough Bridge橋下的一個工廠裡，Big Alice Brewing從2011年開始精釀各式啤酒在一些節慶銷售或提供當地的酒吧。早期釀酒廠的啤酒多半是以高酒精濃度的啤酒為主，也以多種創意口味的啤酒在紐約精釀啤酒迷中有頗高的評價。後來Big Alice Brewing為了擴大推廣自家啤酒，在廠房地址成立一個試飲間（taproom），同時開發了多種酒精濃度較低的啤酒（避免來喝酒的顧客一下就陣亡）。因為地方實在太小，除了taproom的吧台和兩面牆有小平台可以喝酒外，Big Alice Brewing把釀酒區也開放讓顧客可以坐在裡面喝酒。飲酒的同時還可以跟老闆討論精釀啤酒的各種問題，廠房設備等。可以說是beer tasting和brewery tour同時發生。是啤酒愛好者品酒討論的好地方。

推薦的啤酒為Queensbridge IPA和Peach Gose。

Big Alice Brewing 算是「奈米級」的微釀啤酒廠，啤酒槽發酵的區域也是顧客喝酒的地方。（圖：作者提供）

LIC Beer Project

39-28 23rd Street Long Island City, NY 11101

2015年才成立的LIC Beer Project是長島市四家微釀啤酒廠最新也比較有「文青感」的場所。 這裡所釀的啤酒以比利時風味的啤酒為主，有豐富的果香和啤酒花香。因為一開始就以吸引顧客上門消費為主，所以這裡的試飲間也最寬廣舒適。近年紐約開始流行可以看書和讓Soho族工作的酒吧， LIC Beer Project就是一個很適合的地方。同時這裡也是四家釀酒廠中交通最方便的一家，離地鐵F線車站只有兩條街，因此也吸引不少當地上班族下班後來此喝杯啤酒稍作放鬆。

推薦的啤酒為Ardent Core （Saison）和Hollows （Double IPA）。

LIC Beer Project 相較於其他三家啤酒廠，有比較寬廣舒適的空間，不只適合品酒也可以當作一個工作空間。（圖：作者提供）

這四家微釀啤酒廠不只各有特色，而且對腳程還不錯的人來說這四家都互相在走路就可以到的距離之內，而且在長島市東河畔可以欣賞著名的曼哈頓天際線和百萬夜景的加持之下是週末假日安排紐約精釀啤酒廠半日遊的最佳路線。

如果酒過四巡，跑了這四家微釀啤酒廠還意猶未盡的話，離長島市不遠，同樣是在皇后區的阿斯多利亞（Astoria）的SingleCut Beersmiths是一個可以喝酒還有食物和現場音樂表演的微釀啤酒廠。同樣有非常新鮮好喝的精釀啤酒。

SingleCut 離長島市不遠，在Astoria的SingleCut Beersmiths微釀啤酒廠規模較大，同時也有提供食物和音樂表演。（圖：作者提供）

下篇文章再帶領讀者走一趟布魯克林的微釀啤酒廠吧！

P.S.：請讀者切記「喝酒不開車，開車不喝酒！」