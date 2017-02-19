自由限時批》潘維剛參選衝擊洪、郝選情，吳得利！

國民黨立委潘維剛將於24日宣布參選。（資料照，記者張嘉明攝）
◎董森霖
在洪秀柱和郝龍斌分食黃復興相持不下之時，潘維剛宣布24日參選，外界解讀扮演了吳敦義的救援投手！至於是否如此，還得視公教和本土票源是否轉向吳而定。而胡志強和郝的合流，背後多少有朱立倫和馬系的影子，他們在最後階段與吳匯流，才是勝出的關鍵！
簡言之，黃復興是首要票源，次為本土，復次為「散兵游勇」的公教系統，均為必爭之地；另如基層及青年的票源仍不足抗衡前三者，算是陪襯的「綠葉」。
依目前不同的民調顯示，洪因黃復興領先，吳則在本土強，郝兩者均不如洪、吳，居第三！而前國民黨副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜等，恐「志不在此」，都會因參選而獲致以後在國民黨的份量，受到黨主席當選者的重視。
所以，真正參選黨主席者，還是停留「三強鼎立」局面，一旦有人加入，自會達到增強某人，減損某人，影響整個賽局，自受到關注！
由於近來一連串的負面傳聞，包括黑道入黨，或酒店女服務生入黨等，雖轟動社會，但也衝擊黨主席參選人的選情，其中吳敦義「受傷」較重，可說是「無妄之災」，自也影響社會和黃復興的觀感，況且選戰白熱化，更無法在短時間內能夠澄清！就算24名中常委連署要求查究真相，洪系的「四兩撥千金」，反使真相模糊，吳系也徒呼奈何，畢竟洪秀柱有黨的「執政優勢」，吳、郝自居不利地位。
至於潘維剛此時出手，尚不能說是「女黑馬」，而是幕後有精密的計算；現在來看應算是吳敦義的「救援投手」，因為她若是早籌畫圖謀黨主席，早就會攤在陽光下，以她是黃復興的嫡系子弟，又曾擔任北市議員和立委，以及中央婦女工作會等歷練豐富，弄到如此晚起步，不免會讓外界質疑是否真「有心」黨主席大位，或是為日後舖路？！
再者，潘偏偏選擇在吳敦義些微差距落後的情況下（特別是黃復興部分的流失），宣布參選，其動機當是不言而喻了。因為在目前黨內廝殺的劇烈情況下，參選者個個都使出渾身解數之際，潘的加入，頂多是「湊熱鬧」罷了，談不上是黨主席的熱門人選，但不可否認地，她應算是重量級的「黃復興殺手」，恐當之無愧！
是以，潘是真參選？抑或當「救援投手」？或為日後在國民黨更上層樓舖路？….等等，相信答案不久將會揭曉！
國民黨主席之爭，只是一場宮廷殺戮劇碼，和權位鬥爭，根本談不上什麼理念、改革或願景等；但台灣社會目前仍然容忍國民黨的黨國文化遺緒和作為，猶希望它能轉型為一個民主政黨，這回恐怕要大失所望了，因為腐爛的根若不能根治，就無法脫胎換骨重生，其餘就是奢談！