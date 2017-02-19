自由限時批》潘維剛參選衝擊洪、郝選情，吳得利！

國民黨立委潘維剛將於24日宣布參選。（資料照，記者張嘉明攝）

◎董森霖

在洪秀柱和郝龍斌分食黃復興相持不下之時，潘維剛宣布24日參 選，外界解讀扮演了吳敦義的救援投手！至於是否如此，還得視公教和本 土票源是否轉向吳而定。而胡志強和郝的合流，背後多少有朱立倫和 馬系的影子，他們在最後階段與吳匯流，才是勝出的關鍵！

簡言之，黃復興是首要票源，次為本土，復次為「散兵游勇」的公教 系統，均為必爭之地；另如基層及青年的票源仍不足抗衡前三者， 算是陪襯的「綠葉」。

依目前不同的民調顯示，洪因黃復興領先，吳則在本土強，郝兩者均 不如洪、吳，居第三！而前國民黨副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜 等，恐「志不在此」，都會因參選而獲致以後在國民黨的份量， 受到黨主席當選者的重視。

所以，真正參選黨主席者，還是停留「三強鼎立」局面，一旦有人加 入，自會達到增強某人，減損某人，影響整個賽局，自受到關注！

由於近來一連串的負面傳聞，包括黑道入黨，或酒店女服務生入黨等 ，雖轟動社會，但也衝擊黨主席參選人的選情，其中吳敦義「受傷」 較重，可說是「無妄之災」，自也影響社會和黃復興的觀感， 況且選戰白熱化，更無法在短時間內能夠澄清！就算24名中常委連 署要求查究真相，洪系的「四兩撥千金」，反使真相模糊， 吳系也徒呼奈何，畢竟洪秀柱有黨的「執政優勢」，吳、 郝自居不利地位。

至於潘維剛此時出手，尚不能說是「女黑馬」，而是幕後有精密的計 算；現在來看應算是吳敦義的「救援投手」，因為她若是早籌畫圖謀 黨主席，早就會攤在陽光下，以她是黃復興的嫡系子弟， 又曾擔任北市議員和立委，以及中央婦女工作會等歷練豐富， 弄到如此晚起步，不免會讓外界質疑是否真「有心」黨主席大位， 或是為日後舖路？！

再者，潘偏偏選擇在吳敦義些微差距落後的情況下（特別是黃復興部 分的流失），宣布參選，其動機當是不言而喻了。因為在目前黨內廝 殺的劇烈情況下，參選者個個都使出渾身解數之際，潘的加入， 頂多是「湊熱鬧」罷了，談不上是黨主席的熱門人選， 但不可否認地，她應算是重量級的「黃復興殺手」，恐當之無愧！

是以，潘是真參選？抑或當「救援投手」？或為日後在國民黨更上層 樓舖路？….等等，相信答案不久將會揭曉！

國民黨主席之爭，只是一場宮廷殺戮劇碼，和權位鬥爭，根本談不上 什麼理念、改革或願景等；但台灣社會目前仍然容忍國民黨的黨國文 化遺緒和作為，猶希望它能轉型為一個民主政黨， 這回恐怕要大失所望了，因為腐爛的根若不能根治， 就無法脫胎換骨重生，其餘就是奢談！