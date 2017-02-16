自由限時批》台美關係不斷升級已接近「準國家」！

宋娣

在川普上台前後，美台關係可說是「不斷地升級」中，實質上幾與「準國家」無異！

這也是美國朝野黨派一致的共識（像歐巴馬前總統，在去年12月25日簽署的國防授權法案，取消台美軍事交流的相關限制，亦是獲參眾兩院兩黨壓倒性地通過）！台灣朝野在面臨瞬息萬變的世局中，應及早綢繆川普新定義下的「一中」，作全方位（包括政經、貿易、軍事等）的因應，不致錯失良機！

美國在台協會（AIT）台北處長楊甦棣（Stephen Young），近日在華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）致詞時表示，美國將派遣陸戰隊負責（AIT）內湖新址維安，這是一種「具象徵性的表示」。他並指出，美國在世界各國的外交使館均設有陸戰隊之家（Marine House），「台北也會有」！

美國在台協會台北處長楊甦棣，近日在華府智庫全球台灣研究中心致詞時表示，美國將派遣陸戰隊負責AIT內湖新址維安，這是一種「具象徵性的表示」。（記者曹郁芬攝）

他強調，川普與蔡英文通話是好事，但對川普和習近平通電也不覺驚訝。楊甦隸認為，台灣需要新一代戰機，以期與中國的空防能力匹敵，美方亦須協助台灣的潛艦計畫，提升台灣飛彈防禦系統的質與量，確保民主台灣的安全。 楊甦棣是共和黨籍小布希總統任內派駐台灣，是力主台灣軍購增加防衛能力者（曾在2006年10月25日針對當時國親在野黨反軍購案，舉行記者會表達美方的態度和立場，認為台灣加強自我防衛的軍事能力，不應受到國內政治紛爭挾持），並在2007年6月26日在陳水扁總統任內，至總統府說明當時美國「一中政策」的內涵。即：「儘管美國承認中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，但美國仍全面拒絕中國所堅稱「台灣是中華人民共和國的一部分」的主張！

簡言之，現在換了川普執政，則進一步承認台灣是民主化的國家，與中華人民共和國「黨國」型態不同，所以對台灣民選的總統，則稱為「台灣總統」，是其來有自。（註：中華民國在國際上，不如用台灣來得響亮；而「一中」亦易產生錯覺為「中華人民共和國」） 如果觀察川普曾考慮的國務卿人選、美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）就是知名的對中強硬派，他不久前投書《華爾街日報》，便建議美國將部份的沖繩美軍派駐到台灣，以強化對中國的制衡。波頓表示，和台灣的軍事合作是重要的一步，因為這能保護海洋航行的自由，並防止美國的核心利益遭到損害。而新任的國務卿提勒森（Rex Wayne Tillerson）更在聽證會上，對美國國會重申遵守《台灣關係法》的承諾，認中國是「不可靠的夥伴」，國際媒體的看法認為，川普新政府與台灣的軍事關係可能更為緊密，對台軍售也可能增加。

其實，在今年初，台灣特戰步兵、裝甲與砲兵，與美軍部隊的戰術層次交流，雙方聯合觀摩操演，進行實兵演訓。過去因為外交限制，我方官方在美國不能公開使用國旗，但現在中華民國國旗也已被允許在美軍演訓時公開，雙方互動良好。另從台美國會議員聯誼會13日赴美訪問，不難看出，台美關係的突破性進展。像隨行的立委王定宇今天就在臉書發文指出，台灣立委訪問團進入美國國務院杜魯門大樓（Harry S. Truman Building），會晤亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton），稱是「史上首次的突破」！

此次由立委蕭美琴帶領，成員包括民進黨立委王定宇、林俊憲、邱議瑩、尤美女；國民黨立委江啟臣、許毓仁與時代力量立委高路‧以用等8人，前往拜會參眾議院議員、行政部門與智庫，傳遞台灣真實聲音、了解美方真實態度，包括盼川普政府落實軍事授權法案中的台美交流，以及將台擺在雙邊經貿談判第一輪序列等。種切顯示台美關係在穩定中發展。

然則，天下沒有白吃的午餐。例如日本首相安倍晉三10日訪美，與川普舉行峰會並發表共同聲明，川普強調百分百的力挺日本，並根據《美日安保條約》第5條，尖閣諸島（釣魚台）適用美日安全保障條約，美國有協防日本的義務，也會以包含核武戰力在內的軍事力持續保護。而安倍事先更送大禮以強化同盟關係，包括遊說企業擴大在美投資，以及安排公共基金（GPIF）投資美國的基礎建設計畫。預估可創造約4,500億美元規模的市場以及70萬人的就業機會等等。看來日本是「失之東隅」，卻「收之桑榆」，雖丟了TPP「跨太平洋夥伴關係」（The Trans-Pacific Partnership。TPP），但卻獲得川普政府對「美日安保」的再保證。使安倍在外交上獲勝，還使他在日本聲望大增！

川普此次大選的勝出，多賴農業州的支持（如愛荷華州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州、德州等八州），勢將在農業經貿領域有所要求；而這些州的聯邦參、眾議員及州長和州議會等政要，傳統上對台灣十分友好。對台灣與美國重啟貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement, TIFA）談判，及台灣與美國簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）、均提供莫大的助益。 然而在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）上，美豬及美牛的開放，一直是台灣頭疼的燙手山芋，亦勢將面臨嚴峻的考驗！若要持續TIFA，壓力必大。儘管美豬、牛進口金額不過1至2億美元，但對美農業州的政治意義很大。而若有其他農產品要作為利益交換籌碼，也可能會要求台灣調降農產品關稅等，在在須及早妥謀對策因應，以減少損失，又能維護邦誼的最大利益！

例如在兼顧國人健康、經貿發展、台美關係等綜合考量下，改採有條件的支持，把政策重點放在牛豬分離、境外檢查、強制標示、提高罰則、設立補償基金等。 是以，如何強化對美投資，以及農產品市場的開放，亦勢須有新的策略和作為。像美國貿易談判代表署（USTR）曾在去年3月公布貿易障礙報告，促請台灣基於科學證據開放美牛產品、訂定豬肉瘦肉精殘留容許量標準。同時，對我國稻米採購機制及蒸餾酒（米酒）課稅、著作權法修法、網路盜版、非法影印教科書等侵權議題、藥品及醫療器材健保核價太低議題也提出關切。

USTR並指出，我國《外人投資條例》取消100萬美元投資門檻審查，去年未獲立院三讀通過，美方表示遺憾。 如今川普強調美國優先，又要大量創造就業機會，態度相當強勢。也把台灣當成「準國家」，台灣朝野須「知己知彼」，積極以全方位角度，研擬雙方互惠的誘因和做法。例如如何引導台資企業赴美投資製造業；美國工資雖比台灣高，但土地、水電、法治環境穩定，創新能力亦強，台美產業合作雙方皆有利。至於軍購方面，2017年雖已編約3435億元預算，也自可視情況需求，調整特別費用挹注，畢竟國防離不開軍備，要邁向自立，亦須借力使力以充實國防力量，保衛台灣安全為首要，才能趨吉避凶！