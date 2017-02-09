自由限時批》潘維剛不太像「女黑馬」，盧秀燕或可耳目一新！

董森霖

國民黨主席選舉，競爭白熱化、有黑道入黨，也有「人頭黨員」問題，正鬧得不可開交之時；王金平今天說話了，將有新的「女黑馬」出現，年齡不到60歲，「能拉到黃復興選票，也能拉到本土選票」。將會在本週日（12日）揭曉，立即引起各方揣測和關注！

接著，今天潘維剛亦突然跳出來，但卻未讓人感到驚奇，或什麼亮點。而她的說法，也只是農曆年前的確有人提及希望她出來參選，當時她人還在國外，最近則開始做了一些思考，看參選對黨有什麼幫助，或是有沒有可能選上等等，此距離一般的想像落差頗大；因為她雖曾任台北市議員，8屆立法委員（2016年初任滿），然卻發生一些爭議性話題，包括特別費官司涉及關說、股利所得減稅、誤解移動通信系統等等。

其中2007年8月16日，爆發國民黨立院黨團由政策會執行長曾永權，與國民黨眾立委帶隊關說檢察總長陳聰明的醜聞，備受矚目；當時包括該黨團書記長徐少萍、立委潘維剛、曹爾忠、周守訓等，赴最高檢察署拜會檢察總長陳聰明，當著鏡頭直接對總長提出要求侯寬仁不要上訴該黨總統候選人馬英九。潘維剛宣稱：「侯寬仁檢察官不該再上訴，是否上訴，檢察總長應該負起整個法律見解」云云，轟動社會。

如果說這個「女黑馬」是盧秀燕，可能社會觀感就不太一樣了。

她算是國民黨女性中生代（50歲以上、60歲）中佼佼者（1961年8月31日生），她曾任華視記者、氣象主播、駐中部特派員，亦頗受當時省主席連戰和台灣省長宋楚瑜器賞，之後，當選省議員，並已連任六屆立法委員至今，猶獲公民監督國會聯盟八次評鑑第一名的國會優秀立委；兩次輔選胡志強贏得台中市長，夫婿是中部政治世家、前台中市議員廖述嘉，也是台中市議員張廖乃綸的大嫂。胞妹盧秀芳現為中天電視主播兼主持人（徐立德媳）。年紀又比洪秀柱及老藍男（吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜）輕，具有「未來性」，比較符合王金平所說：「能拉到黃復興選票，也能拉到本土選票」條件。

國民黨女性中生代中的佼佼者。（資料照，記者黃耀徵攝）

最難得的是，在2016年國民黨慘敗之際，盧秀燕是唯一獲得十萬票以上的黨籍立法委員（108,446票），戰績耀眼。同時，在黨內的人際關係不錯，易獲得黨內各派系大老的青睞，或許算是在老K危疑震憾的當下一張好牌，或有助國民黨「整合」，各方雖未必滿意，但可接受的黨主席人選。

目前黨內最大的隱憂，在選後會出現「分裂」局面，如果盧秀燕願考慮參選，或許才是「女黑馬」，可以扮演像王金平「和事老」的角色，只專心做好黨主席，協助未來地方和總統大選的輔選，做好「抬轎」工作，此恐是競逐黨主席者及派系大老折衝下的良方，使大宅門不致因黨主席選舉結果「分崩離析」，還可維持一個「團結」假象，否則老K就成了「爛泥」，恐連黃復興都不願見到的慘景！

今天國民黨的黨主席選舉，最大的問題仍在「結構性」的問題（黃復興仍是主流），就是由不到二十多萬的人投票決定結果（截至2月6日止，國民黨具投票權黨員總數31萬2千736人）。也就是說，局外人「喊燒」沒用，又沒有投票權，對結果影響不大，頂多看熱鬧罷了；提出的建議或期待云云（改革、理想、願景或民主政黨政治等），也只是「紙上談兵」，如過眼煙雲，聊勝於無而已！

然則，仍有十萬餘不投票的黨員，自願放棄選舉權。此無它，就是這個黨與黨員已沒有感情，甚至感到沒有理想性、前瞻性、或改革，或路線、方向（不接地氣，卻成就「被「統一的一中」）等等，到了失望或絕望的地步！根本不會去投票，因為百年老店的醬缸文化和宮廷虛假習氣，至今依然不動如山！ 過去或許有黨產依恃，但都被「權貴們」吸光光，留下一大堆爛攤子，還要無知的黨員揹負罵名！那些高高在上者，永遠高高在上。所以老狗變不出新把戲，選黨主席也不過上面幾個擲骰子遊戲罷了（詹啟賢、韓國瑜只是陪權貴玩）！

如果有「女黑馬」出現，潘維剛也不過是「馬前卒」（馬英九系。吳敦義曾說馬是「人間極品」，近日馬說吳是「敦義牌電腦」），就不言而喻矣。 全國公教軍警暨退休人員聯合總會副會長林水吉、胡筑生、陳榮洋、簡明勇等，日前共同發表一篇聲明：「搶救國民黨洪主席無可推卸的責任」（即是「倒柱」聲明，要求洪秀柱「一個轉念，一個優雅轉身」，以協商的方式選出新任主席人選）。全國公教軍警暨退休人員聯合總會是國民黨票倉，由前台中市長胡志強擔任會長，在去年國民黨主席補選時，曾經力挺現任主席洪秀柱，但在近日卻要求洪秀柱「一個轉念，一個優雅轉身」，以協商的方式選出新任主席人選，足見國民黨不爭氣，内鬥内行、外鬥外行（民調停留在18%），已讓基層黨員深感憂慮。

綜合觀之，若是盧秀燕願為黨犧牲奉獻，或可能就是「女黑馬」，否則這場黨主席選戰結束時，就是國民黨分裂的開始！殆可預卜。