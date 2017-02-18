自由限時批》金正恩演很大，東北亞風雲起！

金正男暗殺事件，使得東北亞緊張情勢升高，圖為南北韓邊界的板門店，美軍與南韓部隊共同戊守，與北韓軍人對視而立。（歐新社）

◎杭東

綜合今天最新的外電報導，暗殺金正男幕後的真兇，已然呼之欲出！而金正恩又演很大，難逃美中日韓的法眼，看來東北亞風雲又起，北韓的單拳恐難敵國際輿論的撻伐，以及大國的經濟、製核原料等的禁運，甚至有難以預測的悲劇下場！

據媒體報導指出，金正男13日上午遇害後，大馬警方先後逮捕29歲越南女子段氏香（Doan Thi Huong）及25歲印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah）。馬國警方並於16日逮捕第3嫌、馬來西亞籍男子賈拉魯丁（Muhammad Farid bin Jalaluddin），據信他是印尼籍嫌犯席蒂艾沙的男友。另武吉阿曼警方又再逮捕一名男子，疑似這4名嫌疑人之一。最新落網的這名男子持有「北韓」護照，警方幾乎肯定捉對人，截至截稿時，警方仍在調查。

而北韓大使姜哲（譯音，Kang Chol）卻在放置金正男遺體的醫院前發表聲明，指稱：「解剖沒有經過北韓同意，也沒有北韓人員在場，北韓完全拒絕接受任何的驗屍結果。」姜哲堅稱，「這名公民」是因「心臟病發猝死」云云。

至於，先前各方高度關注刺客使用何種極強毒物，秒殺金正男，諸如懷疑使用蓖麻毒素或河豚毒素等說法，致眾說紛紜。但大馬媒體引述不願透露姓名法醫表示，金正男皮膚沒有明顯外傷，但皮膚出現不尋常的紅色，而且是死於窒息，這些都是山埃（劇毒氫化物）中毒現象。

金正男（左）遭到暗殺後，據說弟弟金正恩（右）「痛哭了一夜」，只是在外界觀察，根本是在演戲。（美聯社）

最妙的是，金正恩聞悉後，亦演很大，誇張到了令人難以置信的程度。據馬來西亞《中國報》報導，北韓有媒體稱金正恩聽聞大哥金正男被刺殺身亡後，「當場癱軟在沙發上，痛哭了一夜，嘴角抽搐」。而「痛哭一夜後喉嚨沙啞，第2天早上甚至無法主持會議」云云。但這並非首次金正恩被報導因親人去世而痛哭，先前他的姑丈張成澤被處決後，北韓媒體也報導說他哭了快一個禮拜！

諸此種切的跡象顯示，金正恩恐難置身事外了！

其實，金正男長期流亡北京、澳門等地，得到中共保護。早前韓國媒體報導，金正恩被內定為接班人後，其身邊的親信就開始策劃「幹掉」金正男，但中共警告說「在中共的地盤決不可動金正男」（卻忘了金正恩是青出於藍的兇狠角色）。當北韓二號人物張成澤被處決後，據日本《東京新聞》記者五味洋治透露，中共提升對金正男的保安級別，中共安排的貼身警衛和汽車都增加了兩倍。

由於金正男與中共高層「太子黨」關係非常密切，外傳中共有意支持他接替金正恩，讓金正恩懷恨在心。據媒體報導，金正恩的姑父張成澤便因訪華期間，同胡錦濤、溫家寶密談支持金正男代替金正恩，因消息洩露而被殘暴處死，肇致北京與平壤關係嚴重惡化。

長期以來，平壤一直受江澤民、周永康、曾慶紅為首的中共江系操控，他們與平壤高層互動密切，與金氏家族關係非比尋常。如今金正男被殺，似是當年張成澤的翻版。是否有中共江系人馬又向平壤透露特殊訊息，導致金正男被暗殺，或是否與川普上台有關等等，目前尚不得而知。

然則，就在金正男遇害前，2月12日早上，北韓在平安北道方峴附近發射了一枚北極星二號中遠程導彈，飛了大約500公里後落入東海。據報導指出，發射地點就在距中國約50公里的北韓邊境，外界視為這是平壤對中共釋放不滿的警訊！而北京更感不快，認為金正恩執意發射導彈，正好為美國加快在南韓部署「薩德」反導彈系統提供藉口，損害中國的戰略利益。

夙對北京頗為敵視的川普在上任前，曾指中共故意放縱北韓，使朝鮮半島不安；而在就任美國總統後，北韓又首次「挑釁」，發射並非直達美國的洲際導彈，以測試美國新政府的態度。詎料，這回惹毛了川普，他說：「北韓是一個極大的問題，美國會以十分強硬的手段應對！」

簡言之，金正男之死，不僅改變北韓內部政治生態，使金正恩的專制體制益發強化，走向窮兵黷武；並將使北京對北韓政局的影響力減弱，雙方的主從關係遽變，亦更為美方與北韓關係投下新的變數。復次，美國歐巴馬和川普相繼推動的薩德反飛彈系統部署，勢將使東北亞的日韓台的「小北約」成形，必然衝擊東北亞區域的權力平衡（美中俄日），及影響週邊國家的安全與利益，而川普會不會對金正恩失去耐性，而採取不可測的行動，值得後續觀察。

近日，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）更在德國波昂，和中國外交部長王毅會面，是川普上任以來兩國外長首次會晤時，強調美方敦促中方積極處理對北韓問題（指核武和導彈計劃所構成的威脅日益嚴重），就已埋下了伏筆。

顯然，金正男之死，牽連甚廣，也勢將是美中俄日及南北韓之間，新一輪的合縱連橫較勁，而大國更有輸不起的壓力！

金正男遇害之後，美國國務卿提勒森（左）與中國外交部長王毅（右）在德國波昂會面，對於處理北韓問題埋下伏筆。（法新社）