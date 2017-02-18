自由開講》一個高中生的沈思：台灣人的價值觀在哪？

吳浩愷

這星期五（2月17日）我放學搭公車回家，快到站時，公車突然停下，我心想怎麼了？只看到往回家的路出現了一大片的濃煙，和一排排的救護車與消防車一直往我家的方向延伸過去，我當時在想會不會火災該就是發生在我們家？當時我真的不知道該怎麼辦，因為太突然了，我只想立馬趕回家，但走回家的路卻是如此的艱難，除了濃煙阻擋了我的視線外，還有大批的的民眾在旁圍觀，我的心中已經如此不安，看到這一大群的圍觀者，自己不禁想問，社會的價值觀怎麼了？





在沿途快步地走回家，耳邊不斷傳來救護車與消防車的鳴笛聲、警察在指揮交通的口哨聲、不斷從水管噴出的灑水聲和圍觀者的討論聲。而在灰矇矇的濃煙前看到了跟時間賽跑的消防人員、把握每分每秒的救護人員和在旁看著濃煙不斷竄出讚為觀止的圍觀者有的甚至拿起手機全程錄影，我忍不住又問了自己，他們的價值觀是什麼?為何要圍觀?這有何意義?為何要出來湊熱鬧?全程錄影的目的該不會又是要傳到社交網站上引發人們的關注?台灣的社會到底是出了什麼問題?

他們的價值觀是什麼 ？為何要圍觀？這有何意義？為何要出來湊熱鬧？ （資料照，記者王冠仁翻攝）

我真的無法了解圍觀的意義為何?看似是關心，實際上真的沒有任何的幫助，甚至阻礙了救援行動，而全程錄影準備上傳到社交網站目的又是為何?是炫耀?是博取同情?還是給我們台灣的商業媒體做報導之用?看到火災不會覺得要做些什麼比較有實際意義的事情嗎?難道是覺得在路邊的婆婆媽媽討論的還不夠嗎?我覺得現在的年輕人真的很重視網路的人際關係勝過於現實世界中的人際關係，時時刻刻拿著手機注意自己身旁的朋友最新消息，這景象每分每秒不管是穿越行人穿越道的行人、等紅燈的機車騎士、等公車時……，不管在何時何地都看的到，在我眼裡那只不過是虛擬世界中的人際互動罷了，何必花這麼多生命投資在這上面。

我觀察近期在我身旁的同學喜歡看在網路上的爆料公社上吸取一天所需的消息，而上面的新聞是生活八卦、災難當場、公開場合的吵架事件、一些看似關心社會，卻是把別人的事當自己的玩笑開，這真的是關心社會的行為嗎?這種行為只是不斷把自己的快樂建築在別人的痛苦上，而現在的台灣的商業媒體記者還是真的在用腳寫新聞嗎?我真的覺得越來越少，大多數的台灣的商業媒體台灣的商業媒體報導的來源都些著翻拍自網路，且越來越少看到國際新聞了，但娛樂八卦倒是增加許多，並出現主觀的字眼在報導的大標題，例如:驚!、悚!、恐!、在某地又上演全武行……等。這些只是為了商業目的的報導似乎成了台灣一種新的報導新聞的潮流，只是令我覺得對社會的充滿滿滿的失望與不安，因為在我眼中這些缺乏深度思考能力的年輕人即將成為台灣社會的領導人，而台灣的未來又會如何呢?

（作者為高中一年級生）

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