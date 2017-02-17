自由開講》國民黨將追討不當黨產導向政黨鬥爭是模糊焦點

黃耀明

在台灣，連小學生都知道國民黨發不出黨工薪水是苦肉計，但只有法官真的相信它裝窮的鬼話連篇。

黨產會凍結國民黨不當來源的資金，國民黨一面裝窮，故意不發黨工薪水，一面向行政院指控黨產會是遂行政黨鬥爭，藉由處理不當黨產要消滅國民黨。

黨產會凍結國民黨不當來源的資金，國民黨一面裝窮，故意不發黨工薪水。（資料照，記者廖振輝攝）

承審法官是否為國民黨員？不得而知。但有一點可以確認，針對國民黨掠奪自日產、國產作為資本以獨佔或寡佔的商業模式所累積的龐大黨產，其過程視若無睹，而判定遭凍結的現金為維持政黨運作的正當財源。放眼全國有哪一個政黨一年能有二十幾億的股利收入？

一方裝窮、一方裝瞎，才創造出這荒腔走板的判決書。

國民黨果真窮到發不出黨工薪水嗎？

且看國民黨合法取得的資金：2016年政治獻金收入將近二億元，由國庫給付的政黨補助款高達二億七千八百萬元。今年又有一億六千四百萬的政黨補助，加上預估的政治獻金以二億計算，還有黨費的收入，總計約有八億以上的合法收入，不可能發不出黨工薪水，也絕對足夠政黨的運作。

國民黨合法取得的資金：2016年政治獻金收入將近二億元，由國庫給付的政黨補助款高達二億七千八百萬元。（資料照，記者方賓照攝）

不需要靠不當黨產的利益所得國民黨依然可以存活下來，況且不當黨產來源國民黨一直提不出有效的證據加以說明，被凍結是為保存追索的標的物，黨產會的做法完全合乎情、理、法。

國民黨為了保護不當所得而走上法庭，卻又拿不出正當取得的證明，進而轉移焦點，將黨產會對其進行的追討措施導向政黨鬥爭。

當全國二百多個政黨唯國民黨坐擁龐大黨產，黨產會的目標當然是瞄準有不當黨產的國民黨一黨。國民黨當然也可對其他政黨提出檢舉，若他黨亦有不當之黨產，相信「不當黨產委員會」一樣會公平處理，該會的存在絕非國民黨所言，有政黨私只針對國民黨進行鬥爭。

國民黨除了以發不出黨工薪水抗拒不當黨產歸零之外，還發動法庭外的口水戰，對主委顧立雄、發言人施錦芳進行人身攻擊，企圖轉移問題焦點，手法惡質。追討不當黨產是台灣轉型正義極重要的一環，也是台灣民主化、施行政黨政治，讓各政黨立於公平基礎上競爭的必要工程，相信正義終有撥雲見日的一天！

（作者為民進黨創黨黨員）

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