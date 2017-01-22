自由開講》那一夜，台北 ／ 無家者人權尾牙音樂會 後感

這一餐吃飽了，那他們的下一餐呢？

陳怡璿

21號下午，台北車站廣場前搭起棚子，為晚上「無家者人權尾牙音樂會」做策展的準備。志工們分工合作，有的負責安排桌椅座位、有的負責布置「吾家．無家」攝影展、更有些志工蹲在地上，拿著一罐罐噴漆在黑色圍裙上噴上「我挺無家者」的標記。這些在周末下午無酬付出的人，因為同理街友長年被貼上不公平的標籤，遭遇到不公平的對待，在這一天從全台各地聚集到台北車站前，以行動質問階級的不公。他們忙碌的身影，和假日車站前購物的人潮，形成強烈的對比。

無家者人權尾牙音樂會。（資料照，芒草心協會提供）

台灣的街友人數近十年來從2958人，攀升到約莫3400人，而這些僅僅只是造冊之內的統計，還有更多沒有在造冊之內的無家可歸、餐風露宿的無家者，他們在社會底層掙扎，沒有穩定的工作，更遑論工作安全的保障，甚至在低溫的寒冬，沒有一個溫暖的歸宿，更為了下一餐的溫飽而徬徨失措。在看見這些苦無救濟、無所適從的無家者時，我們不禁要問，政府為這些人做了什麽？是否有確實各地庇護設施之經營現況與困境，編列預算補足各地硬體設施，至少讓無家者在天寒地凍的嚴冬之中，有個足以遮風避雨的落角處，還是使用潑水、驅趕、隔離的手段驅逐街友們僅存的寥寥去處？面對這些待解決的問題，今年「無家者人權尾牙音樂會」的主辦單位提出五點訴求，呼籲政府早日解決無家者所面臨的多重困境，實現人權立國的理想：

一、行政院應明確宣示：不得使用潑水、驅趕、隔離等暴力手段處理無家者，或任意丟棄無家者財產；

二、正視無家者在租屋、求職時面臨的歧視問題：內政部應於住宅法明訂禁止居住歧視的規定、勞動部亦應提出具體政策，落實就業服務法的規定，保障國民就業機會平等；

三、衛福部應檢討全國各地庇護設施之經營現況與困境，並寬列預算，補足各地硬體設施建置與維護、社福與就業輔導等人力之需求；

四、衛福部應修改《社會救助法》第四條關於居住限制的遊民排除條款，讓無家者合理取得社會福利；

五、交通部應督促台鐵於氣溫低於攝氏十二度時，開放車站，讓無家者進去避寒。

以期保障街友的人權，落實社會轉型正義，更進一步改善社會貧富不均的現象。

隨著夜晚的來臨，氣溫逐漸下降，光是站在戶外不到五分鐘，就讓穿著一身禦寒衣物的人快要受不了。反觀衣衫單薄，買不起圍巾、手套，甚至身家只剩一件襤褸的短褲的街友，他們又該何去何從？越來越多的街友聚集在廣場前，等待尾牙的開始，他們在寒風中結成常常的隊伍，只為了一頓溫暖的晚餐。台灣社會上儘管面臨諸多不公，仍有善心人士寒冬送暖。柯一正導演、廖玉蕙老師、作家陳雪、詩人向陽、于美人、唐立淇等知名人士，當天都紛紛到場為街友盛上一碗熱騰騰的好料。他們的行動，也希望能夠號召更多人正視街友的問題。並期能夠獲得有效的改善。有幸排到隊的街友，在大快朵頤的同時，小心翼翼地揀選食物挑進隨身攜帶的塑膠袋中，因為他們不知道下一餐要到什麽時候才能夠吃上這樣好的菜色；然而，隨著一鍋接著一鍋的食物配送完畢，街友的人數卻有增無減。排在隊伍較後面或者晚到的街友，最後只剩下一碗湯，甚至什麽都沒吃到，只能苦苦哀求主辦單位、甚或垂頭喪氣，繼續在街頭上漫無目的地尋求下一餐。

飯後，主辦單位還設置卡啦OK，讓街友們可以一展歌喉，抒發平日壓抑的情緒。隨著一首首曲不成調的滄桑，不知道其背後究竟經歷了多少辛酸的故事。尾牙結束後，會散了，街友各自離去，在台北低溫的夜晚中，尋找一席之地，只求一夜好眠。我們不禁要問，這一餐吃飽了，那他們的下一餐呢？問問政府吧，你的人民的下一餐，究竟在哪裡？

（作者為國防大學新聞系學生）

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