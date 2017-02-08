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自由開講》年金改革之後，下一步呢?

2017-02-08 09:40

胡軍

年金改革規劃已完成，剩下立法院通過後即可上路實施接下來呢是不是該接著舉辦財稅改革國事會議、經濟建設國事會議，該改革的不只有年金啊事情不能只做一半吧
改革的不只有年金啊！事情不能只做一半吧！（資料照，記者方賓照攝）
財政要節流，節流不是只靠年金改革，造成國家財政困難的並不只是年金而已，中央政府106年預算舉債2069億，各地方政府舉債更不知有多少，這才是真正會讓政府破產的 各項建設要如何建立效益管控，尤其是各地方政府為求政績之蚊子建設，凡舉債建設者皆須經過專業審查，錢坑法案各類社福都不應該再加碼，這樣國家財政才會逐步恢復健全
財政還要開源，真正有錢的抽不到他們的稅，住豪宅的、有十幾部超跑的、開雙B的掛公司名可以折抵營業稅、富豪利用基金會揮霍逃稅，總要想辦法從肥貓身上多抽點稅，這樣才能開源，讓國家不再負債累累，才能讓老實納稅的受薪階級心服口服這些就要靠財稅改革國事會議來研議
 
國家未來經濟要朝何方向發展現在靠三十年前奠基的半導體電子業，未來是要朝生技領域還是人工智慧領域，總要有一個方向，這樣的國家才會有未來，這些就要靠經濟建設國是會議來解決
 
改革不能只做一半，除了司法改革外，跟全民有關的還有財稅改革及經濟建設，執政者千萬不能停頓，大家都引頸企盼新政府接下來的作為

（作者為退休公務員

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