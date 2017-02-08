自由開講》年金改革之後，下一步呢?

胡軍

年金改革規劃已完成，剩下立法院通過後即可上路實施 。 接下來呢 ？ 是不是該接著舉辦財稅改革國事會議、經濟建設國事會議， 該改革的不只有年金啊 ！ 事情不能只做一半吧 ！



改革的不只有年金啊！事情不能只做一半吧！（資料照，記者方賓照攝）

財政要節流，節流不是只靠年金改革， 造成國家財政困難的並不只是年金而已，中央政府 106 年預算舉債 2069 億，各地方政府舉債更不知有多少， 這才是真正會讓政府破產的 ！ 各項建設要如何建立效益管控， 尤其是各地方政府為求政績之蚊子建設， 凡舉債建設者皆須經過專業審查， 錢坑法案各類社福都不應該再加碼，這樣國家財政才會逐步恢復健全 。

財政還要開源，真正有錢的抽不到他們的稅，住豪宅的、 有十幾部超跑的、開雙 B 的掛公司名可以折抵營業稅、 富豪利用基金會揮霍逃稅，總要想辦法從肥貓身上多抽點稅， 這樣才能開源，讓國家不再負債累累， 才能讓老實納稅的受薪階級心服口服 。 這些就要靠財稅改革國事會議來研議 。

國家未來經濟要朝何方向發展 ？ 現在靠三十年前奠基的半導體電子業 ，未來是要朝生技領域還是人工智慧領域，總要有一個方向， 這樣的國家才會有未來，這些就要靠經濟建設國是會議來解決 。

改革不能只做一半，除了司法改革外， 跟全民有關的還有財稅改革及經濟建設，執政者千萬不能停頓， 大家都引頸企盼新政府接下來的作為 ！



