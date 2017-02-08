相信在台灣，一定放過或看過天燈，想到天燈！第一個聯想到的就是平溪、十分，但你知道是從什麼時候開始，放天燈變成平溪習俗？2017年平溪天燈節活動獎於11日登場，有些典故你不得不知道。

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即使不是特殊節日，平溪、十分一帶仍然擠滿了來放天燈的觀光客們，沿著鐵軌往老街方向走，五分鐘內就可以看到十顆以上的天燈升空。

平溪放天燈。（資料照，觀旅局提供）

走到老街尾，看到一張大大的手寫看板寫著「傳統天燈製作教學」，兩鬢花白、已過耳順之年的林師傅已經從事傳統天燈製作跟教學數十年了。

訪問他的那天，伴隨著一小時一班的火車進站鳴笛了三次，林師傅滔滔不絕、口沫橫飛的帶我們進入天燈的前世今生。

林師傅滔滔不絕、口沫橫飛的帶我們進入天燈的前世今生。

傳說中，天燈的原型其實就是孔明燈。三國時代諸葛亮發明作為通風報信之用，漸漸的這項技術傳到福建一帶，在福建沿海變成了海上傳遞訊息的用途。



清朝前期，因為橫渡黑水溝是一件危險的事，天燈也就跟著先民一起渡海來台。當時有一群人從福州出發，上岸後要到宜蘭開墾，路經十分，覺得風景優美便停了下來。



聚集的人一多，就有人在這裡扮起了強盜。因為位處深山官府抓不到，為求自保，居民白天用狼煙、晚上就放起天燈，作為通信、報平安的用途。在制高點監控出入狀況的人，只要看到有人上山，就會放一顆當作警訊，等到走到一半發現上山的是自己人，就會放兩顆表示平安，所以當時天燈又被叫做「平安燈」。

天燈又被叫做「平安燈」。

後來，因應農業社會的信仰和價值觀，加上治安變好的緣故，天燈就從通信工具轉變成一個信物，可以乘載人們的願望直達天聽。也因為天燈的台語音近「添丁」，所以放天燈被視為是求子的儀式。

當時的救國團，把平溪地區放天燈的習俗，變成營隊結束前夕最難忘的回憶，因此平溪一帶放天燈的活動聲名大噪。

時序推進至日治後期，瑞芳因礦業發展而繁榮。民國五六十年代，礦源枯竭，整個山區因為礦業沒落而變得蕭條。當時根本沒有任何觀光客會到十分來玩，只有救國團每年都固定辦的營隊，把人流帶上九份跟十分。



當時的救國團，把平溪地區放天燈的習俗，變成營隊結束前夕最難忘的回憶，因此平溪一帶放天燈的活動聲名大噪，終於在民國七八十年代，政府推動一鄉一特色，就誤打誤撞的，放天燈成為了平溪的「傳統習俗」。每一年，成千上萬的觀光客慕名而來，施放無數個希望。



言談中，師傅不斷強調，現在沒有什麼人知道天燈的由來跟傳統的做法了，如果這些典故都不知道，只是跟著放，沒意思，真的很可惜。



我反問他前幾年發生的，天燈不慎落入山林的引起火災的事件，他亦感嘆，會產生環境問題，是因為大家把天燈當作利益在經營。「大家想要賺錢，就不會管那麼多了，如果再這樣下去，過沒幾年熱潮會退，文化也會跟著消失。」



走出師傅的店舖，天色已晚，開始飄起了小雨，故事已不再被傳唱，但天燈還是不斷的再升空。



本文經授權轉載自 文化銀行 【什麼時候開始，放天燈變成平溪習俗？】