法律白話文》多元但簡約的「身後事」：環保葬的法規與文化意涵

近年來人們對於「身後事」的話題已逐漸開放接受，不再像從前談及「身後事」就避之唯恐不及，人們開始願意討論及思考「身後事」該如何辦理，哪你知道什麼是環保葬（或稱「生態葬」）嗎？ 如果將來有此想法，這些資訊及管道可以注意瞭解一下。

李柏翰

從前，台灣人普遍都對於討論「身後事」相當避諱，絕大部分可能是緣於死亡在漢人社會中的禁忌感，也因此很少有人願意討論並思考殯葬文化的轉變、殯葬產業的發展等問題，而大多著重在生者／死者之間的情感聯繫與祭奠安置。然而，隨著民眾對生死議題的解禁，甚至諸如1992年自西方引進台灣的「生前契約」也越來越廣為接受（以後有機會再來談談）。

今年年初有一則新聞吸引了筆者的注意。新北市民政局透過「市民關懷專案」，推動以單一窗口整合所有資訊，提倡簡約的殯葬服務，包括聯合奠祭的喪葬儀式，並提供免費的綠色殯葬服務，以因應現代社會的殯葬服務需求。

根據《殯葬管理條例》，身後事被細分成兩個階段：死亡至下葬（殯葬禮儀服務業），以及下葬以後（殯葬設施經營業）。新北市政府結合了現行的通報機制，當第一時間接獲通報新北市民亡故時，專員會主動關懷治喪家屬，讓家屬在最無助時能獲得即時協助，也能減輕對後事處置的不知所措。

事實上，無論中央（內政部）或各縣市政府都希望能改善殯儀館及墓園環境，讓殯葬不再是鄰避設施，從而順應逐漸改變的「生死觀」。此外，未來還將建立遺體條碼辨識系統，以促進殯葬服務數位化。這項移風易俗其實是蠻有感的，比如相關新聞中提到的：

「近年殯葬風氣改變，新北市土葬人數，以往有1/4的往生者採取土葬，去年，則不到一成土葬，包括植存、海葬、樹葬等環保葬，接受度也不斷提升。」

樹葬，是在專供樹葬之公墓裡，或者是在既有的公墓內劃出特定的區域，以實施樹葬（包括骨灰拋灑或植存）。（資料照，台中市政府提供）

以永續發展為目標的《殯葬管理條例》

可能很少人知道2002年6月台灣才通過《殯葬管理條例》，至今修訂過六次（最後一次是2016年4月8日）。這項法規其實蠻新潮的，不僅企圖平衡永續發展、產業升級等價值，且為殯葬管理設定了「提升生活品質」的目標。

「為促進殯葬設施符合環保並永續經營；殯葬服務業創新升級，提供優質服務；殯葬行為切合現代需求，兼顧個人尊嚴及公眾利益，以提升國民生活品質。」

當年的立法理由則是這樣寫著，在綠色矽島與人文關懷的願景中，殯葬設施、殯葬服務及殯葬行為等規範，應以「環境保護及生態保育為上層，知識經濟發展及社會公義為支撐架構」。

多元且環保的殯葬文化變遷

到底什麼是綠色殯葬呢？近年來越來越常聽聞海葬、樹葬和花葬等形式，逐漸取代傳統的土葬與納骨塔等作法，而這部分最終還是回歸地方自治的範圍，以地方政府主管機關規劃的墓園或海域為限。內政部網頁對於「環保葬」（或稱「生態葬」）的介紹是：

「讓遺體化作春泥、回歸大地，避免環境的破壞，節省土地的資源，提昇殯葬文化及人的精神內涵。」

樹葬的情況，可能是在專供樹葬之公墓裡，或者是在既有的公墓內劃出特定的區域，以實施樹葬（包括骨灰拋灑或植存）；而海葬則就只能骨灰拋灑。若要進行樹葬或海葬，骨灰也不能青菜撢（隨便丟），需要就火化後的骨灰再進行加工處理，使之成為體積更小的顆粒。

依內政部的資料，目前全國（公墓內）可實施骨灰樹、灑葬的地點有29處，而（公墓外）植存，則有新北市法鼓山「金山環保生命園區」和新北市「三芝櫻花生命園區」2處。另外，目前可辦理海葬的縣市，包括臺北市、新北市、桃園市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣。

如果加工處理後的骨灰是放在容器中的，《殯葬管理條例》也規定了「容器材質應易於腐化且不含毒性成分」，這主要是為了環保考量，而且也要求樹葬或海葬實施區域附近不得設立喪葬標誌，且「不得有任何破壞原有景觀環境之行為」（第19條）。

這項限制主要是為了平衡一般人對於喪葬地的介意與尷尬，在提倡便利且符合環保的喪葬行為時，還是考慮到社會大眾對「死亡」尚未完全解禁的觀感。不過，若能在不破壞自然景觀和生活環境的前提下，如此各取其輕的規範，或許能逐漸降低喪葬的「鄰避效應」。

其實環保葬在遺體火化前的處置與傳統葬禮是一樣的，真正的差異在於骨灰的存放方式──不立碑也不造墳──可以想見的是，若環保葬漸為社會大眾所接受，日後對於祭祀、掃墓等傳統文化肯定也會造成影響。

於是乎，「身後事」與各種傳統儀式（比如線上光明燈、網路安太歲；網路祭祖、線上追思等）由繁化簡的趨勢，與民眾對生死、流年等價值觀的轉變，終究是相輔相成、互為因果的；這也反映出雖然文化的「觀念」不一定會乍然丕變，但關於文化的實踐與形式，卻可能受日濡月染以因應新的社會需求和生活經驗。

參考資料

維基百科詞條：生態葬（natural burial）

楊國柱（2015），《殯葬管理與殯葬產業發展》，獨立作家出版

彭琬馨，《魂歸大海～～海葬會是你的環保新選擇嗎？》，泛科學，2016/04/02

劉德容，《走了也能愛地球，臺灣５種環保葬──海葬、樹葬正流行》，愛．長照，2016/05/30

台科大數據研究中心，《不立碑、不造墳，樹葬10年成長20倍！零花費是其次，重要是讓家人能夠喘口氣》，商周財富網，2016/12/22

臺灣殯葬資訊網：全國最大的生命禮儀專頁網站

Cover photo credit: Mehrad.HM via Visual Hunt / CC BY-NC-SA

本文經授權轉載自法律白話文 多元但簡約的「身後事」：環保葬的法規與文化意涵