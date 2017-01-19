自由開講》烏魚子選購全方位指南

蓋玉軒／台大動物所博士、水產養殖從業人員

俗稱「黑金」的烏魚因為每年總是在天氣寒冷時準時報到，所以又稱為「信魚」，儘管因為暖冬的緣故稍稍遲到，但漁民仍在去年年底之際於台灣海峽大量捕獲。

烏魚是少數內臟價值比肉還要高的魚類，從烏魚胗（類似胃的構造）、烏魚膘（精巢）及大家所熟知的烏魚子（卵巢）都是饕客口中的珍饈，尤其農曆年前是烏魚子最新鮮也最熱銷的時期。經常造訪漁港採買的朋友就會發現，烏魚的捕獲區大部分集中在中南部的新竹、台中及雲林嘉義，甚至連宜蘭蘇澳的漁船都會開往中部漁港捕撈，這與烏魚的最佳成熟度有關，因為烏魚洄游至上述區域時魚子的成熟度剛剛好，基隆以北所捕撈的魚子較不成熟，而屏東以南地區的烏魚大概就準備排卵生出小魚了。

因為是季節佳餚同時是農曆春節應景食品，烏魚的商機無限，加上社群網路的便利性，越來越多消費者選擇在網路平台採購烏魚子，也讓業者為了推銷產品，經常使用以訛傳訛的行銷話術來打擊競爭對手刺激買氣，消費者往往被錯誤與不實的訊息所蒙蔽，以致於多花冤枉錢卻換不到產品應有的品質，為了不讓消費者再當冤大頭，以下就讓我們來破解所有關於烏魚子的謠言與欺騙話術。

農曆年前是烏魚子最新鮮也最熱銷的時期。（記者廖雪茹攝）

一、自產自銷？

烏魚子要好吃除了材料本身的品質之外，最重要的是取決於老師傅傳承的手藝，包括添加鹽的份量、醃製的時間、何時該清除多餘的鹽份、乾燥多久才可以壓製成形、以及最後的日曬與風乾時間與成品的乾燥程度，每一環節都會影響到烏魚子的風味與口感。一般人想要自產自銷談何容易！坊間所謂的「自產自銷」其實大部分是買進已加工好的成品，再進行包裝販售或是經由認識的供應者寄賣的。

二、野生烏與養殖烏

除了製作手藝外，烏魚子要好吃還有個重要的因為，就是成熟度。不夠成熟的魚子太小香氣不足，太成熟的口感偏硬且顏色過深，上文提到捕撈的烏魚子多集中在台灣中部區域，就是因為成熟度較剛好，那麼養殖烏魚呢？養殖戶在每年的11中至12月初會先用八卦網捕撈幾尾池中的烏魚殺開檢查魚子的成熟度，再決定是否全池捕撈，加上養殖的烏魚因為環境較為統一，所以幾乎整池的成熟度都差不多，品質相對穩定。另外，近年因為烏魚子價格水漲船高，所以也有業者自國外進口烏魚子原料，但冷凍的進口烏魚子因為沒有去除血管內的血水，冷凍硬化後導致製作魚子時會有一條深色的血管痕跡，使得烏魚子吃起來會略帶有腥味，而且，冷凍過後的魚子再解凍製作口感較差，有些業者甚至標榜有血管烏魚子才是野生烏魚製作的，也不知道是詐騙還是無知。

其實，台灣不論是捕撈或養殖的烏魚都是在新鮮時就宰殺取子，烏魚子上方的血管還是液體時，漁民就會用湯匙或一元硬幣將魚子血管內的血刮除，以免留下腥味影響烏魚子品質，品質好的烏魚子是不會有血管殘留的。至於大家所在乎的氣味，野生與養殖是否有所不同呢？其實，兩者無從比較，原因是由於基準點不相同，不管養殖還是野生，都必須要在成熟度相當且出自同一個師傅的製作，才有可能細細品嘗出風味的不同，一般消費者並不會常常吃到，更無從比較起，也不會有野生烏魚子比養殖烏魚子好吃的結論了（野生烏應該賣的比養殖烏貴也是種迷思）。

台灣不論是捕撈或養殖的烏魚都是在新鮮時就宰殺取子。（記者廖雪茹攝）

三、用烏魚子顏色判斷好壞？

坊間的烏魚子有金黃色的、琥珀色的、深琥珀色的與黑色的（血子），林林總總的一大堆顏色到底哪個好？其實顏色並不能用來判斷烏魚子的品質，就拿黑色的血子來說，有人喜歡較濃的血腥味，但有人不喜歡（血子是因為在捕撈過程中，烏魚受到驚嚇讓血液滲入魚子中），成熟度與風化的程度（脂質氧化）不同也都會影響到烏魚子的顏色，筆者家中甚至有冷凍2－3年的烏魚子，隨著時間，烏魚子顏色也會越來越黑，氣味也會不同。用魚子的顏色並無法判斷品質好壞，更別說是用顏色分辨養殖烏還是野生烏了。

四、養殖烏魚與雌激素

前一陣子吵得沸沸揚揚的烏魚雌激素，其實在全世界已經行之有年，就連歐洲生產的高級魚子醬也是在養殖過程中經過也微量雌激素刺激，未來有賴學者的研究與政府法規的確立，還給烏魚清白。有些養殖烏魚在第一年的時會餵食一個月的微量雌二醇添加飼料，誘導還沒有決定性別的烏魚變成雌性，這並非強制的將公魚變成母魚。而烏魚一般都會再經過1－2年的養殖期間（也就是我們所謂的2年烏或3年烏），當初餵食的微量雌激素早已代謝完畢，學者的調查報告也說明養殖與捕撈的烏魚雌激素含量並沒有明顯差異，業者也已提出檢驗報告證明完全沒有雌激素殘留，在食安上完全沒有疑慮，請大家安心的食用。

五、烏魚子越重越好？

決定烏魚子的大小有三個關鍵性因素：

1、烏魚的品種（大、小鉑與牛屎仔兩種較佳）

2、飼養的時間（三年烏比二年烏卵巢更大）

3、當年的氣候（冷得恰到好處）

越大的烏魚子越貴是因為養殖三年所付出的成本較高，價格貴是理所當然。而根據製作烏魚子的老師傅透露，乾燥程度需脫水大於30%左右才是最佳的口感，也就是說，9兩重的烏魚生子做出6兩的烏魚子，但也有加工業者乾燥至20%就直接販售來賺一些水錢，所以，消費者挑選的時候要特別注意烏魚子的軟硬程度而不是重量。

不知消費者是否有觀察到，近年烏魚子上頭有多留一塊肉，雖然有一點增重的嫌疑，但其實主要目的是為了要保持魚子的完整性。過去製作烏魚子時都是將缺口處用繩子綁起來，現在多留一小塊肉則可省去一份人工。

越大的烏魚子越貴是因為養殖三年所付出的成本較高，價格貴是理所當然。（中央社）

六、食用烏魚子到底要不要剝皮

烏魚子的外皮有一小層薄膜，料理時有些人會剝除有些人則不，其實那層薄薄的外皮在燻烤的過程中會散發淡淡的魷魚香氣，剝皮與否就端看個人的喜好。

最後，關於烏魚子的薄膜，在這裡與大家分享一則冷知識，取烏魚子有時會不小心弄破外皮，這時漁民會剪一小塊豬的油膜來填補缺口保持魚子的完整，才能賣個好價錢。在歐洲，也有將烏魚或豆仔魚的散裝魚子製作成鹽漬罐頭，方便加在義大利麵中料理食用。

綜上所述，選購烏魚子時，最好還是向值得信賴的老字號商家購買，因為師傅的手藝大大的影響烏魚子的口感與香氣，品質好的烏魚子，烘烤之後外酥內軟，搭配蒜苗、白蘿蔔或是切片的水梨和蘋果，更是齒頰留香，而野生的養殖的一樣好，業者不需要用攻擊別人的方式來提升自己銷量，而好的產品也需要聰明的消費者用正確的知識來捧場。