自由開講》造謠打壓烏魚子，漁民損失誰來負責？

一級嘴砲技術士

就在兩個禮拜前，有家網路媒體拿著片面的說詞，直指台灣的養殖烏魚子有雌激素的問題，但這家媒體卻又拿不出確切的證據來佐證。由於適逢雲嘉南沿海烏魚子產期，我們業者對於這種報導的直覺就是「是不是有人刻意帶風向，藉此剝削養殖烏魚的漁民」？

雌激素烏魚子的報導出來後，儘管業者、水產系所的師生紛紛提出反駁，但報導的媒體也只是不斷拿著漁業署的聲明，跳針一樣的制式回應，讓網路鄉民看得一頭霧水。（資料照，記者陳彥廷攝）

該篇報導登出不久後，不少業者、水產系所的師生紛紛提出反駁，這家媒體也不斷拿著漁業署的聲明，像是跳針一樣的制式回應。相信許多網路鄉民肯定看得一頭霧水，今天我就以懶人包的方式來拆解這則爭議。

一、漁業署不斷強調，雌激素不是合法的飼料添加劑。

漁業署沒告訴你的是，他們的名單是採正面表列，他們有寫的你才能用，只是，這張名單不知道幾年沒有更新了。歐美國家的管理是採取負面表列，名單上寫的東西你不能用，這個用意是新的飼料和配方不斷更新，確定有食品安全疑慮的東西才會白紙黑字條列。

漁業署或許自認為很行，早已檢驗過市面上所有的東西，然後跟你說他們名單條列的東西才叫做安全。但如果這個單位這麼能幹，又怎麼會被歐盟發紅牌，台灣的外銷水產品即將面臨禁運和制裁哩？這一定是哪裡有誤會，還跪求高人來指點。

二、雌激素的爭議。

台灣的養殖烏魚子有一定的比例外銷到北美和歐盟，都能通過檢驗的產品，今天卻被貼上「安全疑慮」的標籤，難道台灣的食品安全標準超英趕美了嗎？該則報導不斷強調雌激素為世界衛生組織列為一級致癌物，但他們沒告訴你的是，香菸、酒精和雞排也都是一級致癌物。還有，你知道，我們在高檔餐廳、日式料理店吃的魚子醬、魚卵等食材也是雌激素誘導魚體變性的產物嗎？

記者不讀書並不可恥，可恥的是被打到臉腫還想呼朋引伴來救駕，如果就事論事有這麼難，那麼，身為網路鄉民，我的責任就是上去多補你一腳。

因為，今天你如果可以無憑無據就對著漁民臉上抹泥巴，明天你是不是要朝我們這些種田的身上潑大便？

（農業從業人員）

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