Lin bay 好油》菜金、菜土、菜蟲，與那些「爽自己、苦別人」的菜事

高麗菜的專業點不在種植，而在運銷系統，很多專門栽種高麗菜的農民每年都深受這種亂入之苦，但沒辦法，從高麗菜可以被叫做「憨人菜」就知道種植的難度不高，再加上抓住菜價尾巴的感覺，就算不求大賺，只求小賺（萬一崩盤搞不好還有補助）這！實！在！太！誘！人！了。

Lin bay 好油

經歷去年的菜金風暴後，果然一如預期迎來了菜土。

如果我們回顧去年11月起的新聞報導，就會發現農糧署已預測高麗菜超種的狀況，果然，高麗菜超種，菜價崩盤。

若再調出台北市的菜價分析，就可以很清楚看到，高麗菜價一如農糧署所預估在預測的時間內崩盤，預估這麼準確，請問農糧署哪裡失職？

農糧署的無作為？

台灣是自由經濟社會，所有經濟活動只要不違法政府都不能干預，但有趣的是，只要有事發生，卻要政府負起一切責任。民眾要跟風搶種高麗菜，農糧署除了統計資料、派人到產地觀察種植面積、掌握種植數量以外，只能道德勸說農民不要搶種，這就是唯一能使用的政策工具，不然就是想辦法找錢來補貼運銷費用，從箱子錢著手，不然他還能做什麼呢？

禁止進口外國高麗菜？

講這種話就更好笑了，台灣主要的高麗菜進口國為印尼跟越南，我們和這兩個國家同屬WTO的會員，請問農委會有資格禁止貿易商從印尼跟越南進口高麗菜嗎？農委會能做的頂多只有要求衛福部在邊關檢疫上嚴格一點，如果對方的東西都沒有藥殘的問題，又該怎麼擋？進口高麗菜還要附加20%的高關稅，如果不是國內有需求，貿易商有需要進口嗎？進口進來價格太高虧錢的是貿易商，但大家有沒想過，賠錢的生意誰要做呢？

政府應該管控高麗菜的種植面積？

哩馬幫幫忙！如果今天有農民要種高麗菜，難道農糧署可以說「不行喔，因為種植面積滿了，你再種我就罰你」，這種事大概早就搶先被民代開記者會控訴政府欺壓農民了，還輪得到農糧署開罰嗎？農糧署只能監控高麗菜的種植面積，但沒有辦法限制農民是否要種高麗菜，一堆人喜歡跳進來在年尾年頭期間種高麗菜，也只能說，各人造業各人擔，種了虧錢鼻子摸摸就算了，理直氣壯要拿納稅人錢來補貼虧損，我想我也是醉了！

高麗菜的原罪

要是看到蔬果價格好就跟風搶種，那怎麼不說番茄價格也很好，與其插花進來種高麗菜幹嘛不去種露天番茄？問的好，這是因為露天番茄很依賴生產技術；那蒜苗價格也漂亮，怎麼不去種蒜苗？因為蒜苗要技術、資金更要有人工。所以，高麗菜的原罪就是入門門檻低，技術不高、資金不高，導致一堆人因為看價格漂亮就開始兼種高麗菜，逼得本來專門在種高麗菜的專業的生產者只好轉向生產其他有門檻的作物。

蒜苗採收，一個阿姨一天約挑選3－4箱。（圖：作者提供）

因為高麗菜價崩盤，最近一堆農場紛紛推出10元高麗菜讓民眾自己採收的活動，而這種請民眾自己來搬菜的活動，對消費者而言看似幫助農民又可買到便宜的菜，但事實上卻是對已經崩盤的高麗菜價落井下石。

從這則新聞也可以看到，這個阿婆說自己沒有耕作經驗，利用父母的休耕地進行種植，所以這是個開心農場。她說她一株菜苗拿3元，代表阿婆真的很外行，因為高麗菜苗一株大概是0.7－0.8元，和苗場下訂後約14天到18天拿苗，之所以買到3元，大概是拿現貨的原因，不然就是故意把苗錢講高裝弱勢。

姑且讓我們來幫阿婆算算，三分地約9000顆的數量，一顆賣10元，拿回約9萬，地是她自己的，工也是自己的，三分地投下去的成本低於6萬，一顆賣10塊不但沒虧錢，還小賺一些。如果不透過這種方式叫賣，她田裡的那些高麗菜可能連收成的價值也沒有。另外，由於她沒有耕作經驗，表示無法走共同運銷的系統，至於請代採來收菜，就更困難了，因為現在是菜多而不是菜少，代採必須先顧及固定合作、面積較大的專業菜農，這種三分地還要載工過來採收，收個一個小時就收完了，算起來利潤很低，代採收菜的意願自然不高。所以一顆10元開放民眾來採，對阿婆百利無一害。

只是這種10元的高麗菜，再配合新聞炒作就會影響到消費者的消費意識，尤其對於很愛殺價的人來說，因為他們眼中根本沒有運銷費用，只會對著菜販說：電視上說一顆才10元，你3顆50太貴了，這是盤商剝削啦！菜蟲啦！但今天沒有運銷成本，誰又要負責把菜從田裡載來市場呢？

高麗菜的專業點不在種植，而在運銷系統，很多專門栽種高麗菜的農民每年都深受這種亂入之苦，但沒辦法，從高麗菜可以被叫做「憨人菜」就知道種植的難度不高，再加上抓住菜價尾巴的感覺，就算不求大賺，只求小賺（萬一崩盤搞不好還有補助）這實在太誘人了。

高麗菜的專業點不在種植，而在運銷系統，很多專門栽種高麗菜的農民每年都深受這種亂入之苦，但沒辦法，從高麗菜可以被叫做「憨人菜」就知道種植的難度不高。（資料照，記者吳俊鋒攝）

尤其今年這種透過社群網路放送，讓民眾自行採收的方式，不但讓這些插花的外行人不虧錢，還可以小賺一點，於是大家就開始跟著模仿，新聞天天報，報到後來，高麗菜就真的變成只有一顆10元的價值了。一顆10元的確比市場零售一顆25元便宜得多，會覺得買到賺到的人，代表時間價值比這15元的差價還低。而更慘的是，當其他不專業農民發現「這樣也行」時，便紛紛開始模仿起來：所以就有了開放民眾自行採收玉米，一根10元的報導了。

鮮食玉米的品種叫「金蜜」，最近的拍賣價格落在21元／公斤，金蜜一根重量約300－400克之間，開放給民眾自採1根10元，一公斤重的玉米約30元，不用人工收成費、箱子錢、運費、共同運銷抽成費，售價更高，成本更低，怎麼看都是賺！完全是爽自己，苦別人！

沒有場邊價和市場零售價概念的消費者，最後只會拿這種一根10元的價格去刁難攤商。

一切都是菜蟲的錯

台灣的蔬果運銷體制從民國60年左右開始改革，雖然現今還存在不少問題，漸漸也有所改善，但在民國79年10月，由時任行政院長郝柏村開始下令抓菜蟲之後，就是台灣農產運銷體系的惡夢的開始。此後不再有運銷系統的問題，也不需要進行改革，因為一切的問題只有菜蟲，只要菜價有問題，就是抓菜蟲，但抓了26年了，屁也沒抓到？

政黨都輪替幾次了還在喊抓菜蟲，也只證明了現在的政府和前人一樣無能，無能對制度進行改革，只好繼續用打擊虛構對象的方式來轉移社會不滿。過去威權時代，言論受到控制，或許還可以用「菜蟲」讓農民和消費者同仇敵愾，但進入自媒體時代，人人都可發聲，訊息不正確，專業人士時時都可透過社群平台來反駁，還像過去那樣瞎搞也只是等著被打臉而已。

要是真有菜蟲可以控制菜價、提高菜價，那麼現在菜價這麼低，相關單位是不是應該請幾隻菜蟲出來操盤，維護菜農權益呢？日本的運銷系統遠勝過台灣，但他們還是認為自己的運銷系統不夠好，影響農業生產者的利益，因此，新的農政改革重點也一樣放在運銷結構的改善。而我們呢？除了三不五時喊喊抓菜蟲以外，到底有沒有能耐做出一點正經的東西？民進黨政府到底能不能證明自己與國民黨政府不同？