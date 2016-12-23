電影慢慢聊》陸片配額是政治問題

台灣影視圈面對中國影視產業這尊龐然巨獸，往往存在著一種相當矛盾的微妙心態，一方面想要逃離它獨立自主，一方面卻又因為語言、文化和血緣的親近，以及那充滿無限機會卻又深如黑洞的廣大市場的號召力，飛蛾撲火般地依附過去。面對詭譎難測的兩岸關係，該如何從政治到文化拉出一條穩固的路徑，既要能正視當前台片對於中國為首的大華語區影視市場的依附情況，還要能保全文化主體性和自由創作空間，這其實考驗著執政者的智慧，以及格局。

鄭秉泓

106年度中國電影片核配順序抽籤結果在今日（12月23日）出爐，總共有54部參與抽籤，前十個序位分別是《狼圖騰》、《相愛鄉親》、《老炮兒》、《羅曼蒂克消亡史》、《少年》、《我在故宮修文物》、《青禾男高》、《中邪》、《失孤》及《港囧》十部。 其中馮紹峰主演的《狼圖騰》、馮小剛主演且榮獲去年金馬獎最佳男主角的《老炮兒》、劉德華主演的《失孤》、徐崢自導自演的賣座強片《港囧》是2015年的舊片，章子怡和葛優領銜主演的《羅曼蒂克消亡史》、「快樂男聲」歐豪主演的《少年》、話題紀錄片《我在故宮修文物》恰好都是上週（2016年12月16日）才剛在中國上映的新片，至於以七萬元人民幣拍攝、在FIRST青年電影展獲獎的恐怖片《中邪》，同樣由歐豪主演、上半年因來台取景拍攝引發爭議的《青禾男高》，以及由張艾嘉執導的《相愛鄉親》，目前在中國尚未確定檔期。

在沒有抽到前十名的影片中，序位11的《乘風破浪》是韓寒第二部執導作品，集結鄧超、彭于晏、董子健等超強卡司，序位21的《西遊伏妖篇》則是由周星馳監製、徐克執導，皆是令人期待的話題之作。其他十名之外的重要作品，包括賈樟柯執導的《山河故人》、劉德華主演的《解救吾先生》、金馬獎動畫入圍的《西遊記之大聖歸來》、金馬獎紀錄片入圍的《大路朝天》、金馬獎雙女主角得主《七月與安生》、贏得兩座金馬獎的《唐人街探案》，美國導演約登席勒（Jordan Schiele）執導、黃璐主演且入圍柏林影展全景單元的奇情片《三伏天》，以及由蘇有朋、陳正道、吳中天和柯孟融四位台灣人所執導的《嫌疑人X的獻身》、《記憶大師》、《天亮之前》和《完全男生手冊》。

明年度中國電影片核配順序抽籤結果出爐，總共有54部參與抽籤，序位前十部中，包含馮小剛主演且榮獲去年金馬獎最佳男主角的《老炮兒》。（圖：網路）

早期陸片配額以排隊送件順序為準，因申請者逐年增加，2013年起改採抽籤制，105年度共有45部中國電影參與抽籤，抽到前十個序位的電影分別是：《錦衣衛-繡春刀》、《秦時明月之龍騰萬里》、《大同》、《北京愛情故事》、《筆仙驚魂3》、《捉妖記》、《師父》、《鐵道飛虎》、《爸爸去哪兒》、《路邊野餐》。在這十個幸運兒中，只有《鐵道飛虎》是尚未製作完成的新片，《大同》、《師父》和《路邊野餐》分別是去年金馬獎最佳紀錄片、動作指導和新導演得主，《捉妖記》獲得去年金馬獎四項提名而且是中國電影2015年度的票房總冠軍。至於其他五部片，則是2014年之前的作品，以實境節目電影版《爸爸去哪兒》為例，它的發行商並不採取傳統院線上映模式，而是打著團體／包廳限定的方式，有包場才有放映（不然戲院真排了場次，搞不好賣不出一張票），畢竟賠本生意沒人做。

說實話，《爸爸去哪兒》幸運抽到配額，圖的不是戲院收入，而是及早發行DVD、及早取得准演執照以安排在台灣有線電視台和其他平台播出的後端收益，所謂的「上映」，只是過水成為「院線片」以自抬身價的策略罷了（沒抽到配額的大陸片，須自首上映日起兩年後，才能有DVD及其他媒介版權的發行）。

配額歷經年年抗議，文化部終於從善如流，自2014年起宣佈「菁英外卡」條款，倘若中國片有在坎城、柏林、威尼斯等世界三大影展及美國奧斯卡獲獎，或是金馬獎最佳劇情片、導演得主，將不受每年十部陸片之限，可直接上映，在柏林影展勇奪金熊獎及影帝的《白日焰火》、金馬獎最佳影片《推拿》和金馬獎最佳導演得主《黃金時代》，就是首屆受惠者。

《爸爸去哪兒》幸運抽到配額，圖的不是戲院收入，而是及早發行DVD、及早取得准演執照以安排在台灣有線電視台和其他平台播出的後端收益，所謂的「上映」，只是過水成為「院線片」以自抬身價的策略罷了。（圖：網路）

中國電影到底該不該全面開放？配額制究竟有無實施的必要？

媒體輿論忙著怒罵文化部食古不化，影迷因為看不到想看的電影而呼籲文化部開放配額，然而陸片配額不只關乎兩岸影視經濟，更涉及動輒得咎的兩岸關係，換句話說，陸片配額早已超乎文化部權責，而是政治問題了。

台灣影視圈面對中國影視產業這尊龐然巨獸，往往存在著一種相當矛盾的微妙心態，一方面想要逃離它獨立自主，一方面卻又因為語言、文化和血緣的親近，以及那充滿無限機會卻又深如黑洞的廣大市場的號召力，飛蛾撲火般地依附過去。台灣的市場太小，台灣的資源太少，導致21世紀以來台灣影視人才嚴重一路向西「往陸發展」。然而，面對兩岸各方條件嚴重不均，被逼得幾近精神分裂的，豈只是台灣影視人才而已？真正導致如此精神分裂的元兇，其實是中華民國政府！

不可否認，受限上檔時效性與文化差異，許多中國電影在台灣沒有市場，《讓子彈飛》在台灣的慘澹票房就是血淋淋實例。但假如以此為理由，聲稱全面開放陸片進口不會危害台灣電影圈，那未免把這件事想得太簡單。倘若今天陸片來台，圖的不是票房而是其他呢？你完全無法想像，一旦陸片全面開放，對岸可能用什麼樣的方式，更肆無忌憚地滲透台灣電影圈。

說我有恐共妄想症也沒關係，面對目前中國早已用各種方式與台灣電影圈「結盟」的情況（別說合拍了，有多少本土電影公司如今是與對岸共同成立新的電影公司？這算不算是另一種型態的併吞呢？純台資的本土電影公司今後會不會慢慢絕種呢？），在如此沛然莫之能禦的潮流下（畢竟連好萊塢都被中國入侵了），文化部面對陸片配額這道防線，說實話無論怎麼做都不可能討好。守了繼續被罵，台灣影迷看不到周星馳或賈樟柯作品的憾事繼續發生，而中國照樣以「其他方式」入侵台灣電影圈。一旦開放，文化部會不會成了引清兵入關的吳三桂？對岸有否可能出奧步「買通」台灣無良片商，用爛片主旋律片塞滿整個台灣映演通路，以此進行「文化統戰」？完全對陸片開放的台灣院線，還會握有自主權嗎？

受限上檔時效性與文化差異，許多中國電影在台灣沒有市場，《讓子彈飛》在台灣的慘澹票房就是血淋淋實例。（圖：網路）

不如來談談「有限度的開放」好了，也就是「配套」。

首先是申請期程問題。基本上一年只辦理一次，106年度的申請時間是今天（2016年12月23日），105年度的申請時間則是2016年1月15日，無論年底還是年初，對於尚未立案或預計下半年完成的中國片相當不利，因為如果沒有有效掌控新片資訊及早提出申請，就算再隔一年參加抽籤並獲得配額，早已錯過上映的黃金時機。所以，配額是否乾脆從十部增加成為二十部（比較符合當前院線情況），並分成兩個階段申請，每年一月和七月各開放個十部。 再來是為了確保優質陸片能被台灣影迷看到，「外卡條款」應該更為開放。

姑且拿中國紀錄片《大路朝天》來舉例，它沒有入圍三大影展或奧斯卡，也沒有抽中前十個序位，註定無法在台灣上映。但詭異的是，這部批判中國高速現代化，卻因工安事故、抗爭和黑幫而導致不少歷史文化和環境遭到破壞的優質紀錄片，在中國無法上映是常態，難道自由民主的台灣不該想辦法讓它上映，讓它大放特放嗎？這不就是台灣影視環境相對於中國，最可貴之處？可惜沒有，它依舊成為了配額這個政治問題下的犧牲者，沒有抽到配額的話，除了影展播放，別無他法。

所以，為了鼓勵優質華語片在台正式上映，是否應當把「外卡條款」擴充成為：只要合乎以下任一條件：（1）坎城、柏林、威尼斯三大影展的官方入選片（只限正式競賽或者其他單元也納入，可再討論）；（2）獲得奧斯卡提名或是得獎；（3）金馬獎任一獎項入圍者或是得主，皆可不受配額限制直接上映，好為優質電影鋪設一條更寬廣的院線康莊大道？

中國紀錄片《大路朝天》沒有入圍三大影展或奧斯卡，也沒有抽中前十個序位，註定無法在台灣上映。但這部批判中國高速現代化，卻因工安事故、抗爭和黑幫而導致不少歷史文化和環境遭到破壞的優質紀錄片，難道自由民主的台灣不該想辦法讓它上映嗎？（圖：網路）

最後，對於代表陸片抽配額籤的發行公司，今後在資格的把關上勢必要更嚴格。

以106年度來說，是否限定須為2016年1月1日以後「首度完成」的電影，才有資格參與配額抽籤，以杜絕舊片佔取配額位置卻敷衍上映了事所造成的資源浪費（只是為了日後發DVD及賣給頻道商能賣個好價）？倘若發行公司抽到配額卻不發行，或者像《爸爸去哪兒》擺明過水放映場次極少，是否禁止該公司三年內不得參與抽籤，以達嚇阻投機歪風之效？

2010年十月公布的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），台灣製作的電影片不再受中國大陸對外國電影每年配額之限制。不過相較於進口台灣片，中國發行商更願意發行兩岸合拍片，中華民國電影事業發展基金會董事長朱延平有個頗實際的提議頗值得思考——以記點互惠方式來換取陸片配額。對岸只要發行台片，就可取得點數，一旦點數夠多，取得配額的機會就越高（此類點數互惠要佔配額的多少百分比，又是另外一個課題），藉此鼓勵對岸多多引進台片，以換取他們的片子在台上映的籌碼（當然也要他們的片子有台灣片商感興趣才行）。

台灣電影不能、也很難自絕於中國影視產業之外。陸片配額對於中華民國政府以及台灣電影公司來說，相信可以是與對岸協商時的一個籌碼。即便台灣的市場小到令中國不太在乎，但籌碼始終是籌碼，關鍵在於如何運作。面對詭譎難測的兩岸關係，該如何從政治到文化拉出一條穩固的路徑，既要能正視當前台片對於中國為首的大華語區影視市場的依附情況，還要能保全文化主體性和自由創作空間，這其實考驗著執政者的智慧，以及格局。