自由開講》由九二一地震反思至今以來台灣的救災政策

◎阮昭雄

921大地震後，為整個台灣帶來無法磨滅的傷痕，也震醒我們相信「安全」不用準備的美夢。

921大地震前，台灣投入搜救的能量很少，921之後，政府發現過去在搜救的能量遠遠不夠，因此挹注了很多新的能量，為台灣的防災寫下新的進展。

然而，目前台灣的防災標準作業中仍有諸多不足。雖然在台灣的組織架構表中也有所謂「災害防救辦公室」，若細看組織架構圖：以北市為例，災害防救辦公室的正副主任為副市長、消防局局長兼任，底下的執行秘書為消防局副局長兼任，下面管轄減災規劃組、應變動員組、調查復原組，亦皆為消防局底下的科室。

台灣仍還是欠缺一個災害管理的專責機構，而只是消防局的延伸而已。（東星大樓，資料照）

這代表台灣仍還是欠缺一個災害管理的專責機構，而只是消防局的延伸而已。

當災難發生時，北市啟動災害應變中心，又僅僅是一個任務編組，欠缺長遠的耕耘與規劃，以日本為例，阪神大地震後，日本發現欠缺一個整合不同部門、調配資源的機構，於是修改法令，在中央特命防災擔當大臣，許多縣市也成立危機管理部。我認為台灣應重視這一塊，可以替台灣爭取邁向世界的方向。

今年及去年八月，我偕同台灣首都圈議員防災問政聯盟的幾位成員前往日本及美國防災考察。對比兩國的防災體系，有個很有趣的現象：美國將災害管理視為一種國力的展現。這也是美國在國內救災設立FEMA（聯邦緊急管理總署）外，更設置了USAID（美國國際開發總署）來進行國際救援任務的原因。

台灣可以參考美國的作法，積極地參與國際搜救的任務。

事實上，台灣的搜救隊能力相當強，卻因中國政府阻撓下無法得到聯合國底下組織INSARAG（INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ADVISORY GROUP，國際搜救諮詢小組）的國際搜救隊伍認證—這是政府要努力的方向，以人道的理由說服聯合國給予我們這個證明，也向世界展現台灣的實力。

這樣才是921大地震和台南地震後真正的省思和進步。

（作者為台北市議員、台灣首都圈議員防災問政聯盟召集人）

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