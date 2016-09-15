自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望

◎ 潘威佑

地球環境長年來因溫室效應緣故，造成氣候季節不穩定。以台灣為例，近幾年颱風對台灣的影響較過去更為甚鉅。而目前以科技部國家災害防救科技中心為中央防災業務機關。防範及減輕災害是一個整體性的工作，藉由政府相關公部門、學界和全民共同合作，才可發揮最大的效益。而一般防災的工作有一系列措施，相互銜接環環相扣，有縝密的統籌安排，成為完整的防災作業系統。

每年夏季同樣面臨颱風威脅，每次帶來的災害經常造成不同地區的交通問題，甚至是土石流等嚴重損失。台灣居民應該習慣於颱風季節特別注意這些氣象警訊，並自我警惕。台灣政府各相關單位對於防災也應該愈趨重視，例如提供關於災害預報、警報的資訊系統、防災訊息網站，甚至APP系統供民眾即時查詢。

台灣是容易發生災害的地方，因此從災害中學習是防災研究與業務推動過程中的重要途徑。透過歷次災害歷程分析，建立完整災害事件紀錄簿網站，提供災害的重要文獻與教材的資源。除國內災害事件調查，鑒於全球重大災害頻傳，建立災情平台持續提供國際災情與重大災害事件分析，建立天然災害紀實網站與世界災害臉書社群，透過多重管道傳遞重大災害資訊。各部會如水利署、水保局已建立大量災害潛勢資訊，但各項資訊分散在多處，中央防災業務機關都會整合各部會資料，製作綜合災害潛勢地圖，並建立網站提供大眾查詢災害環境特性，進一步透過政府開放資料平台，提供更多開放資料（OPEN DATA）的服務。

未來台灣應建立更嚴謹並互相支援的防災救援機制，設置兼具防救災與避難場所功能之區域災防系統，並推行相關的防災周邊建設，以防災據點概念普遍化的區域防災網，同時由中央要求鄉鎮市民選之政務官員能積極投入防災網絡的建置，利用現代科技APP技術，讓資訊更容易遍及，災防工作人人可做，動員連線活絡化，在政府政策的努力下，讓台灣災防工作更趨完善，讓人民減少免於災害的恐懼，相信是台灣人民之福。（作者現任北社秘書長）