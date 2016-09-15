紐約地途》哈德遜河谷的藝術小鎮Beacon

秋天應該做什麼？應該要離開大城市，去一個有美術館、釀酒廠，又能悠閒散步的地方。在紐約，這個地方就是火車車程九十分鐘外的Beacon，是真正在「一日生活圈內」，卻又足夠稱得上「離開」的去處。住在台灣各處的大家，覺得秋天又適合去哪裡，來一趙類似的旅行呢？

NYDECO

紐約市的9月天還不時會感受到盛夏的溼熱，但從這時候到11月中旬卻是最適合離開城市到上州哈德遜河谷（Hudson Valley）做「輕旅行」的季節。一般紐約客所說的「哈德遜河谷」，指的是紐約州最重要河流哈德遜河從紐約市北邊的威徹斯特郡（Westchester）到首府奧伯尼（Albany）之間的河岸小鎮，以及往內陸延伸的地區。拜航運之賜，許多哈德遜河谷的小鎮都已經建立兩、三百年以上，除了自然景色，也富有歷史文化的痕跡，長久以來這裡一直是紐約客進行出城一日遊的主要地區。依照不同季節可以到不同小鎮山城登山健行，泛舟採果、賞楓滑雪。其中最特別、最有藝術氣息的城市就是在哈德遜河右岸的Beacon了。

從紐約大中央車站搭火車約九十分鐘就可以抵達Beacon。（圖：作者提供）

即使不開車，從紐約市的大中央車站（Grand Central Terminal）搭乘Metro North通勤火車Hudson Line約九十分鐘的車程便可以抵達Beacon。整個小鎮不大，所以腳力夠的朋友可以用步行方式走完鎮上重要景點。如果覺得因為地勢高低起伏，行走不便也可以搭乘環繞市區的G線公車代步。主要道路Main Street上許多特色工藝小店、畫廊和各式餐廳可以隨性逛逛，不過來探訪Beacon這個小鎮有下列幾個地方是不能錯過的。

Dia:Beacon

2003年，創立於1974年的紐約市Dia美術館把Beacon的一家紙盒印刷工廠改建為主要展示大型裝置藝術和雕塑作品的分館，之後Dia幾乎就和Beacon劃上等號。佔地近二十七英畝的美術館有常設性的藝術品展示和臨時性的藝術家個展，其中最廣為人知的就是雕塑家Richard Serra一系列大型鋼材雕塑作品，可以讓參觀者遊走其中，感受身體與空間之間的關係。另外，法裔美籍藝術家Louise Bourgeois的雕塑作品結合樹脂，金屬，塑膠等不同材質，是當代最有影響力的藝術家之一。其中一隻栩栩如生，幾乎佔滿整個房間的大蜘蛛可能會讓有蜘蛛恐懼症的人退避三舍。

除了展示的藝術作品外，整個Dia:Beacon本身的碩大空間就像一個遊戲場，每個參觀的人都成為美術館的「行動」展示物件，人、藝術作品和展示空間的三角關係是藝術品之外值得觀察玩味的景象。又因為離紐約市近，這裡自然成為在紐約念藝術方面的學生必訪之地，也是文青雅痞們週末附庸風雅的聖地。

Dia:Beacon是主要展示大型裝置藝術和雕塑作品的美術館（左下：Richard Serra；右下：Louise Bourgeois），2003年成立後帶動Beacon這個城市的復甦。（圖：作者提供）

Beacon Falls

如果從Beacon火車站沿著Main Street走到底，會走到這裡的市中心。在Dia美術館還沒在此成立前，Beacon是座蕭條已久，帶點嬉皮文化的城市，處處可見荒廢的工廠建築。Dia進駐後，帶進一陣新的藝術風潮與商業復甦，貫穿小鎮的Fishkill Creek流經人造壩堤所形成的河瀑以及沿著溪流的廢棄鐵道，經過整理後與附近廢棄廠房外的街頭壁畫自成一個徒步行走的休憩空間，河邊的咖啡館和街道上的特色小店都是可以閒逛駐足的地方。

Beacon市中心交錯著歷史建築和舊廠房，和穿過城市的Fishkill Creek以及廢棄鐵道，組合成一個景象特別的步行景點。（圖：作者提供）

微釀酒廠

對小量生產的酒類情有獨鍾的筆者而言，每到一個小鎮，都會搜尋當地是否有微型酒廠。就在2014年秋天，一家微型蒸餾酒廠和一家微型精釀啤酒廠不約而同地在Beacon成立。

Denning’s Point Distillery位於Main Street旁一家十九世紀的廠房內，以紐約州優質的水源和當地高品質穀物蒸餾出小量波本威士忌、琴酒和伏特加等烈酒，週末時會有簡單的酒廠導覽和試飲活動。而離火車站不遠的2 Way Brewing Company則是相當受年輕遊客歡迎的精釀啤酒廠。因為哈德遜河谷的氣候與土壤非常適合種植啤酒花，加上紐約的水源，讓這裡的精釀啤酒甘醇美味。來2 Way Brewing Company可以試他們四種或七種的啤酒樣本 （beer flight），和其他精釀啤酒廠的樣本杯是二到四盎司不同的，是這裡的樣本杯是六盎司，啤酒多樣性和量都能滿足精釀啤酒愛好者。當然如果是開車來遊Beacon，就要切記「飲酒不開車，開車不飲酒」的準則了。

Denning’s Point Distillery（上）和2 Way Brewing Company（下）利用紐約優良的水質和Beacon的觀光潛力，同時在2014年成立於這個小鎮，生產高品質的酒精飲品。（圖：作者提供）

河濱公園

既然是哈德遜河邊的小鎮，到河濱公園走走是再自然不過的事。在Beacon火車站的西側有兩個河濱公園，分別是Scenic Hudson’s Long Dock Park和Pete and Toshi Seeger Riverfront Park，不論秋天楓紅或冬天白雪，這裡的河景都讓人流連忘返。連接兩個公園之間還有每個星期天早上十點到下午三點的當地農夫市場，並有碼頭可以搭渡輪橫越哈德遜河到對岸的大城Newburgh。因為離火車站近，漫步在河濱公園是搭火車的遊客回程前一個完美的結尾。

在Beacon火車站西側的河濱公園是當地人欣賞河景，野餐烤肉，觀看夕陽的好去處。（圖：作者提供）

從紐約市到Beacon的週末離峰時間火車票價是單程十六元，只要一個半小時的時間便能把你從喧囂的城市帶到風光明媚的地區，有聞名國際的美術館，又可以品酒的藝術小鎮。秋天造訪Beacon，正是時候。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）