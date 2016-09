紐約地途》越夜越美麗的紐約夜景

不只西雅圖夜未眠,紐約也是長期失眠者,徹夜不睡向宇宙展示地球最光鮮亮麗的一面。「當你陷在月色與紐約之間,此時能做最好的事,就是墜入愛河。」紐約的夜色就是這麼好,除了戀愛,再找不到更令人心醉神迷的事物。

巴黎有一個別稱「City of Light」,原因是十九世紀末巴黎是歐洲最早在街上廣設路燈的城市之一,民眾因而可以在夜晚從事更多的活動而不會不方便。紐約被稱為「The City that never sleeps」應該是二十世紀後把當年「City of Light」這個概念延伸到極致的表現。不過這個「city」並不是指整個紐約市,而是曼哈頓。夜晚點亮的燈也不只是街道路燈,而是曼哈頓知名建築地標、辦公大樓。只要是曾經在午夜以後走一趟時報廣場的人,一定都有現在是幾點了的錯亂,因為這裡的大型看板、巨型液晶螢幕、周圍的服飾店家二十四小時燈火通明,有如白天。來到曼哈頓下城的金融區,雖然下班時間過後街道人煙稀少,但玻璃帷幕的辦公大樓和金融中心則依舊開著照明,彷彿還在上班。不過就像「霧裡雲深不知處」,當人們夜晚走在這些街道上感受五光十射的聲光刺激,很容易會忘記從遠處看這座鋼筋水泥叢林的曼哈頓島是什麼樣的景色。不僅是觀光客,連紐約客自己也得在河對岸欣賞這座不夜島時貝才能體會到這個城市的夜景是多麽璀璨耀眼。

紐約的時報廣場(左)總是燈火通明,下城金融區(右)的辦公大樓則是二十四小時不關燈。(圖:作者提供)

9月初美國勞工節長週末非正式地宣布夏天已經結束,白天日照時間持續縮短,這個已經不再炙熱的時節卻是最適合傍晚到河邊欣賞曼哈頓華燈初上和緊接而來的亮麗夜景。東河右岸和哈德遜河左岸有幾個可以不花一毛錢便可以笑納曼哈頓「百萬夜景」的景點都非常值得一訪。

LIC Waterfront (皇后區長島市濱水區)

皇后區長島市近年來的蓬勃發展可以追溯到2000年雪梨奧運後,紐約參加了爭取主辦2012年奧運城市行列,當時的計畫就是要將聯合國大樓對面的長島市,規畫興建為將來奧運期間的選手村。雖然後來紐約市功敗垂成(感謝天!)沒有爭取到,但卻吸引房地產投資業者相中這塊多半是倉儲廠房的河邊地段進行開發。當然從這裡能看到的曼哈頓中城夜景絕對是投資人認為具有雄厚增值潛力的主因。Gantry Plaza State Park和Hunters Point South Park是這裡最適合欣賞曼哈頓夜景河岸公共空間,這兩個面對曼哈頓中城47街到34街之間的河濱公園有舒適的躺椅、維護良好的草皮和延伸入河的碼頭,映入眼簾的是紐約市地標帝國大廈,中城的住宅樓群和如鑽石般照亮夜空的時報廣場周圍大樓。即使近年來此欣賞夜景的民眾越來越多,但還不至於感受到人群的吵雜,是最受紐約客歡迎的觀賞夜景地點。

從長島市濱水區的河邊公園望去,帝國大廈的燈光是曼哈頓夜景裡最耀眼的那顆星。(圖:作者提供)

WNYC Transmitter Park (紐約電台發射站公園)

相較於長島市濱水區兩個公園的知名,在布魯克林區綠點(Greenpoint)的電台發射站公園面積較小,但也更少人知道這個才興建完成兩年的河濱公園;雖然位置偏南,但反而能清楚看見曼哈頓中城和下城的天際線。公園夜晚的幽靜和越夜越美麗的河對岸形成強烈對比,也讓欣賞夜景的民眾心境更容易沉澱。

布魯克林綠點的WNYC Transmitter Park可以清楚同時看到曼哈頓中城和下城的夜景,也是觀賞國慶煙火的好景點。(圖:作者提供)

Brooklyn Bridge Park (布魯克林橋公園)

布魯克林橋公園的地理位置在之前的文章已經介紹過。這裡一直以來都是遊客欣賞曼哈頓下城金融區夜景聖地。不論是911事件前的世貿雙子星大樓和現在的One WTC新世貿,從布魯克林橋公園的一號碼頭所拍攝包括布魯克林大橋的曼哈頓夜景,幾乎每張都有可以當做明信片的畫面。

布魯克林橋公園(Brooklyn Bridge Park)是觀光客最喜愛的觀看夜景地點,即使到深夜還是有許多人流連忘返。(圖:作者提供)

Jersey City and West New York (紐澤西州澤西市與西紐約)

從東河可以看曼哈頓夜景,那從哈德遜河對岸屬於紐澤西州的河岸城市也是同樣觀賞曼哈頓百萬夜景的好地方。事實上許多在曼哈頓上班的人就是因為有這樣的美景,加上來回曼哈頓的交通方便,而選擇著住在哈德遜河左岸。澤西市的Exchange Place和New Port河濱公園是觀賞曼哈頓下城的最佳地點,相對於曼哈頓中城地理位置的West New York的Old Glory Park因為地勢高,幾乎是用俯瞰的角度欣賞曼哈頓中城夜景。應該是所有觀賞夜景地點中最能讓人震撼的地方。不過這裡的大眾交通較為不便,開車是最適合的方式。

哈德遜河對岸的澤西市(左)與西紐約也是欣賞紐約夜景的好地方,尤其西紐約(右)地勢高,俯瞰曼哈頓的景色更為壯觀。(圖:作者提供)

除了上述那些景點,筆者非常推薦夜晚搭乘免費的Staten Island Ferry,從船上觀看曼哈頓就像是哈德遜河與東河拱起來的一顆夜明珠,光彩奪目。

夜晚搭乘Staten Island Ferry從哈德遜河出海口遠望曼哈頓,是來紐約必走的行程。(圖:作者提供)

八零年代熱門電影《二八佳人花公子》(Arthur) 主題曲克利斯多福.克羅斯演唱的〈亞瑟之歌〉(Arthur‘s Theme) 裡的一句歌詞寫著:「If you get caught between the moon and New York City, the best that you can do is fall in love」,這是唯有親自看過高掛在曼哈頓夜景上空的明月,才能體會歌曲所表達的浪漫情境。

來紐約,一定要看夜景!