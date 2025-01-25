自由廣場》壯世代的特權利益輸送

◎ 劉熙明

民眾黨立委吳春城居然要求故宮、國發會、體育署等部會預算書必須註明「壯世代」，否則凍結預算，遭各界質疑他違反利益迴避原則。

吳春城濫用特權，強制政府各機關必須使用一個不恰當、由吳春城家族壟斷市場汲取私利的「壯世代」名詞，獨斷重新定義老人、銀髮族、長青、樂齡等本已約定成俗的世代名詞。

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一般老少易懂的新生代、年輕世代、青壯或中壯世代、老年世代等，稱呼不同年齡的世代。因此「壯」世代就是稱呼約四十歲至六十歲（或六十五歲）。滿六十五歲就是共識與法律規定的普遍強制退休年齡，至於退休後是否工作，但憑個人生涯規劃與身心狀況，但退休後再度進入職場的老年世代，就是俗稱的老年世代銀髮族，無論是否使用吳春城發明的「壯世代」。

吳春城濫用政立委的治特權，強制政府機關必須使用他自行定義的滿六十五歲為「壯世代」，已經根本顛覆了社會大眾約定俗成的「壯」字之定義，更何況其中還涉及檢廉依法應該主動調查的違反利益迴避。吳春城自以為是的賣弄「壯世代」，扭曲青壯或中壯世代的定義，與吳春城大量註冊具盈利目的之壟斷「壯世代」商標，並以凍結預算壓迫行政院各部會採用此不符六十五歲稱呼的行為，當然被質疑利用特權進行利益輸送。（作者是台北教育大學 台灣文化研究所兼任副教授）

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