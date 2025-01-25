自由廣場》立委有忠於國家的義務/支持「立委赴中申報」修法

◎ 衛重華

依《國家機密保護法》規範，涉密人員出境須經申報，以避免機密洩漏。然而，立法委員身為國會一員，調閱部會機密文件、審查機密預算，甚至主管機密年限延長等事務，竟未納入此規範，形成重大漏洞。尤其近年，某黨立委頻繁赴中國，與國台辦、統戰部等中國官員會面，被質疑是否洩密或違反國安原則。

更有甚者，部分立委在機密預算審查會議中，竟用手機直播會議內容，此舉無異於將機密資訊暴露於公眾視野，是否已構成洩密罪，應予徹查。身為國會議員，應自覺維護國安底線，杜絕因疏忽或利益糾葛而損害國家安全。如果連「赴中申報」的規範都不能遵守，立委如何向公眾證明清白？

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立委赴中申報的必要性

台灣遭受中國統戰侵擾已久，北京對台政策以分化、利誘為手段，透過經濟誘因、地方交流甚至個人利益，著手削弱台灣內部凝聚力。在此背景下，立委頻繁赴中，若無申報機制，不僅增加國安風險，更導致對外政策的一致性遭破壞。不論有無洩密，頻繁接觸敵對國家高層官員，已在台灣引發「瓜田李下」的聯想。

執政黨立委推動的「赴中申報」修法，旨在將立委納入《兩岸人民關係條例》第九條的管制範圍，要求立委與中港澳特定對象會面時申報接觸內容及對象，這不僅有助於透明化，更符合國家安全管理的基本原則。立委赴中不受規範，形同無法可依的灰色地帶，易成為國安監管漏洞。

國家機密保護的現況與缺失

根據《國家機密保護法》，政務人員、基層軍公教，甚至受政府委託研究國安技術的學者，赴中均須申報，僅民意代表例外。這種差別待遇顯然不符合國家安全需求，也未顧及立委接觸大量機密的特殊身份。立委能否保障機密不洩漏，不能僅依賴道德約束，而應通過制度性規範，以確保防範於未然。

特別是在中國持續利用經濟利益滲透地方政界的情況下，立委的行為應接受更高標準的監督。近期中國宣布恢復進口台灣文旦柚，特別點名歸功於某藍營立委的努力，便是以經濟利多分化台灣的典型手段。若立委能以個人名義進行政策談判，無需申報、不受監督，恐對台灣的主權完整與國安戰略形成長期威脅。

立委自清，何樂而不為？

支持「立委赴中申報」修法，不僅是維護國家安全，也是立委自證清白的最佳方式。若立委赴中目的單純、行程透明，何懼公眾監督? 反對修法者，若連申報基本義務都無法接受，莫非隱藏不為人知的動機？國會作為民主制度的象徵，應展現最高的誠信、自律與透明度。

至於機密審查中的直播行為，法務機關應展開調查，依法釐清是否涉及洩密，「王子犯法與民同罪」，立委也不應例外。立法院尤其應該主動建立內部機密保護的明確規範，凡有接觸國安資訊，便應自覺遵守相關限制。

立委赴中申報修法，對國安、透明化、民主監督均有正面意義。不但不會妨害兩岸正常交流，反而有助消除疑慮，鞏固台灣內部團結。全體立委應以國家利益為優先，支持此法案，體現對民主制度的忠誠與責任。

（作者是軍人）

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