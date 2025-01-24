社論》祥蛇獻瑞 民主永固

二○二五乙巳蛇年到來，台灣內外環境均逢變局。美國川普政府二度上台，全球地緣情勢面臨牽動，對中國施壓管控，預期還會提高，且擴及更多面向。美中競爭升級，位處其間的台灣，勢必受到考驗。另方面，去年初總統與立委選舉之後，朝野衝突加劇，在野藉由國會多數，接連通過多項爭議法案，剝奪執政者原有權限，憲政衝突擴大。藍白兩黨另又大幅刪減年度中央政府總預算，國家發展遭遇掣肘，民眾福祉受累遭殃，政治鬥爭波及社會階層。虎視眈眈的中國政府，利用台灣政局紛擾，發動複合性施壓，亂上加亂。台灣民主體制，已然走至能否持續鞏固深化的關鍵時刻。

去年二月一日，新一屆立法院開啟運作，三黨不過半，國民黨團與民眾黨團在國會正副龍頭默契一致，預示未來政治結構。立院第一會期，藍白即法案合作，「國會擴權法案」為最具爭議。其內容使國會權力凌駕到總統、行政院、監察院等憲政機關，法案審議過程時，藍白直接在院會二、三讀表決碾壓。綠委在立院內抗爭，人民則在立院外抗議，一波又一波青鳥行動，並至各地宣講，喚醒大眾對民主可能倒退的警覺。在野兩黨針對國會擴權謀劃，遭憲法法庭裁定違憲打回原點後，藍白第二會期繼續瞄準憲法訴訟法等其他法案，另否決總統提名的大法官人選。只要大法官人數不足，憲法法庭難運作，未來通過任何爭議法案，賴政府將釋憲無門，難有制衡之力。為此，總統昨雖公布憲訴法修法，也另批示「宜聲請憲法法庭裁判」，尋求最後的司法救濟程序。

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然而，當在野兩黨自忖通過憲訴法等案，是重大「勝利」時，殊不知民意反彈的壓力鍋，已瀕臨界點。先前修改財劃法掏空中央財權，造成中央政府「變窮」，藍白再拋出共兩千八百多項預算提案，磨刀霍霍大砍總預算，讓中央政府變得「更窮」。在野立委提案一一攤在陽光底下，光怪陸離而且刪幅離譜的內容，遭質疑不是監督，純為發洩報復。行政院長卓榮泰接連召開記者會，痛陳在野癱瘓國家。卓揆之怒，不光政府施政受嚴重衝擊，預算大刀也波及百工百業，社會各界強烈反彈。原被認為難度頗高大罷免行動，正增添旺盛柴火。卓榮泰昨更第四度親上火線，批評今年總預算最後減列二○七五億元，被刪減比率為往年六倍，導致施政窒礙難行，五院體制難以運作。藍白對於閣揆數度疾呼置若罔聞，全面開戰，全民遭殃。

國內政局過去一年紛擾不安，賴清德總統盼以更大高度，化解紛爭。美國川普總統就職，總統委派立法院長韓國瑜率立委團赴美慶賀，強調在複雜多變的國際新局、國家面臨艱難挑戰，最重要就是「團結」。賴清德寄望不要重演政治亂象，然而，藍白兩黨領導階層基於鞏固黨權的盤算，持續對抗路線，朝野互動難有樂觀期待。令人憂心的是，內部愈亂，更助長中共滲透分化。共軍機艦擾台依舊，伴隨更多促統促融措施，第五縱隊勢力也愈加猖狂。國安局警告共諜案件攀升，樣態還有勾結黑幫在台發展武裝內應，吸收退役軍人成立「狙擊隊」，意圖破壞軍事設施等目標。近期我方更破獲退役陸軍中將密謀於中共攻台時作為內應力量，「計畫」攻擊官署、殺害政要及軍警人員等。此外，中國權宜輪割斷電纜的灰帶侵擾亦提高。這些「組合拳」，說明中共謀台動作全面展開。在野掀起的政爭，社會受影響聚焦，宛如一種「變相」掩護，反而使民眾忽視更大的威脅。

新春伊始，國人企盼能走出陰霾，昌盛國運。尤其美國川普政府上任後，機會與挑戰兼具，關鍵在於我們有無抓緊時機、擴大利基。台灣經濟表現亮眼，科技實力各國看重，團結齊力把台灣再推向高點，是國人共同期待。而這都有賴於更穩定與更具效能的民主體制，才能加速前行。尤其，因應中共各種無孔不入的併台動作，我們必須在國安機制，有更精進作為，避免漏洞遭趁勢而入，影響民主體制運作。可惜的是，立院過去兩個會期，未通過任何一項強化國安的法案，執政黨立委雖有提案，但多被封殺或冷處理。在野立委提出多項涉及國安的修法，卻都反其道而行，例如放寬對中管制，或者弱化全民防衛。乙巳蛇年的到來，被認為針對變局要能更靈活反應的一年。身處內外情勢，讓民主更永固，而非破壞分裂，朝野都有無可迴避的責任。

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