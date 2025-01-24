自由廣場》羅智強的荒唐「負數」預算

◎ 莊宇森

關於一一四年度總預算案，監察院業務費遭刪減幅度高達百分之九十六。對此，監察院廿一日表示，預算審查過程違背常軌，有諸多不合理且欠周延，嚴重危害監察院業務執行，勢必造成監察院之憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。影響人民權益、國家安定及國際聲譽。為維護監察職權執行各項業務，不排除提出憲法訴訟。

本次立法院預算審查最扯的案子，就是監察院所編列個人電腦、筆記型電腦及周邊設備的預算，已被刪到剩下兩百萬元，羅智強還要再刪三八六點九萬元！兩百萬元「減」三八六點九萬元，結果是「負」一八六點九萬元，連小學生都能算出。也就是說，監察院編列的這筆預算，尚未執行就「先天性虧損」，難道是要監察院員工自掏腰包湊一八六點九萬元「彌補虧損」嗎？

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從羅智強將監察院的預算刪成「負數」的荒謬，可見藍白整個預算審查有多粗糙！羅「明知」而「故意」將監察院的預算刪成「負」一八六點九萬元，其「真正惡意」非常明顯。針對羅智強這種行徑，最快而且最有效的治療方法，就是罷免他，這就要看台北市大安區的選民，國人不怪你們選出羅智強這等立委，但若不罷免這個「負數立委」，就難免讓人看輕了。

（作者是公會法律顧問）

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