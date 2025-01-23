社論》「不惜代價」才能嚇阻「不計成本」

卸任國安顧問前夕，蘇利文表示：二○二二台海情勢升級曾讓他「夜不能寐」。蘇利文所指，乃當年八月初，眾議院議長裴洛西訪問台灣，並與蔡英文總統見面。事後，解放軍進行規模破紀錄、為期數日的「圍台軍演」。蘇利文沒有提到的是，過去一年中共指導台灣的協力者，廣泛拉開「民主內戰」的戰線，從軍事施壓、灰色戰術、癱瘓政府、弱化台灣多管齊下，令台灣浮現「經由民主走向和平統一」危機。

中國，已經成為美國最大的挑戰。習近平，不受任期限制，也為中國帶來最大的風險。習近平的想法與意志，對地緣政治、戰爭與和平，都是一大變數。如何判讀他的所作所為，存有各種觀點。由於可能性都不能排除，最好是從分析裡面得到啟發。從川普第一任到拜登，八年期間的中美關係持續緊張，加上新冠疫情的清零政策失誤，中國經濟瀰漫悲觀氣氛，社會矛盾逐漸滋生。而這段期間，橫跨蔡英文執政，習近平加大對台灣的軍事威懾與政治介入。有人分析，習近平企圖併吞台灣，與其說是為了擴張帝國，倒不如說是為了拯救帝國。因為，經濟、社會出問題，正在衝擊一黨專政。

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確實，習近平對台灣的強硬態度，與中國經濟反轉導致社會矛盾，有時間上的並行關係。鄧小平以來的改革開放，歷經江澤民、胡錦濤，相當成功地把一黨專政的合理性，從意識形態轉移到經濟民生的成就。這種情況，有點類似蔣經國年代，經濟奇蹟取代三民主義、反攻大陸，成為民意支持度的基礎。如今，習近平改變了二○一二所承接的中國，它不再被自由世界視為可信賴的供應鏈，影響所及越來越多，中國人民失去改革開放所帶來的機會。而造成這種現狀的習近平，解決權力一把抓卻陷入困境的方法，就是加大數位極權主義的力度。把經濟民生成就的合理性，又轉移回到意識形態，尤其是民族主義。台灣，自然是他隨時可以拿來使用的工具。不要忘了，即使在中國處於經濟榮景之際，中國歷任領導人也從未忘記「一定要統一台灣」。

中國共產黨，老是強調自己是中國的唯一合法政府，追求中華民族的偉大復興。其實，它是個「外來政權」，使用「非中國的」馬恩列史極權思想統治中國人民，至於真正中國傳統「民為貴，社稷次之，君為輕」的「民本思想」，被視為妄議中央、顛覆國家政權。習近平，身為黨國之子、紅二代，他的政治基因，內建了世界革命觀，一如現在自由世界所理解的，習近平是國際秩序的修正主義者。鄧、江、胡，重點放在內部，並非放棄使命，而是力有未逮、韜光養晦。而今，西方認為中共被制裁卡住脖子了，習近平卻篤信東升西降，「當今世界正經歷百年未有之大變局，但時與勢在我們一邊」。分化民主陣營，集結威權陣營，準備大幹一場。

對中共而言，「反獨」是最廉價的侵台理由，民族主義操作下，中國人民把國內的挫折，轉化為對外的仇恨，也就是，獵巫國外的原因，來掩飾一黨專政的錯誤。台灣，是很好用的內外交界因素，最能夠滿足這種民族主義操作。在這種情況下，台灣的民主、經濟成就、防疫成功、普世價值等，都無妨其反獨促統之胡作非為。可憂的是，連國際社會也接受中共的藉口，「防獨甚於防統」，唯恐因台灣「冒進」被捲入台海危機。迷信大國政治，自棄普世價值，西方領袖如果與中共進行魔鬼交易，最後發現台灣淪為中國的高科技、軍事基地，使其對自由世界的挑戰如虎添翼，便就後悔莫及了。

新任國務卿魯比歐直言，川普二．○將延續挺台抗中立場，他支持「豪豬戰略」，提供台灣所需的國防物資，確保台灣有足夠的自衛能力，主要目的是讓中共認清，攻打台灣所要付出的代價遠高於獲得的利益，從而起到嚇阻效果。這是對的。同時也要警惕，中共宣稱「台灣是中國核心利益中的核心」，這句話的精髓在於，併吞台灣，值得花極高的代價，因為利益更高！中共可以用「不計成本」的姿態，嚇退受到民意牽制的西方領袖。而這樣的冒進主義，不會受經濟下滑、社會矛盾所克制。有道是，以其人之道，還治其人之身。對於中共以台灣為突破口，鋪陳其國際秩序修正主義，西方領袖即使延續戰略模糊，也必須展現意志「不惜代價」確保台灣獨立現狀。讓中共接收到這種意志，才能有效達到嚇阻效果。

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