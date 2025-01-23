自由廣場》川普起手式背後的戰略意涵

◎ 林穎佑

川普就職出任美國第47屆總統，在萬眾矚目的演講中，並未直接討論到國際外交的議題，也沒有談論歐洲俄烏、中東以哈或台灣安全，反而將焦點置於美國國內，強調讓美國再次偉大。背後最大原因是要讓支持者放心，並傳達會兌現選舉承諾，所以移民問題及邊境安全政策，是其首要討論內容。畢竟這是川普能夠勝出的關鍵。

川普不改其演講特色，多半使用民眾顯易懂語句，以博大眾支持，但背後可能蘊藏更大戰略。川普之前主張併吞加拿大及買下格陵蘭的言論令外界吃驚，但在就職演說，其目標卻只提及巴拿馬；雖無談論對中國的貿易關稅問題，卻在就職後，宣布對墨西哥與加拿大增加廿五%的關稅，如此遠交近攻方式，讓外界質疑是否之前川普與習近平的通話產生作用？

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川習的外交互動可能仍在互動中找尋對話、對抗也備戰的原則。譬如演講提到回歸傳統汽車能源石油的使用，撤銷電動車的補助，可能就是針對中國具有價格優勢的電動車；將毒販列為恐怖組織，是否可能連結到反制芬太尼的政策，以及和中國在反毒問題的談判？這些都代表，川普在就職序幕中雖未談及美中互動，但未來在歐洲與中東的問題平緩後，再將主力置回印太與中國，這可能是川普下階段的國際戰略。

我國不太可能影響美中互動，特別是面對擁極具主見，強力主導政策更將華府當成好萊塢舞台的川普，除了聽其言、觀其行，亦不宜隨其誇張發言而起舞，唯有發揮戰略定力，與美國華府智庫與執行單位保持良好互動，先行布局，才能立於不敗之地。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所助理教授）

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