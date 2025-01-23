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自由廣場》請中國國民黨放下向中國要飯的碗

2025/01/23 05:30

◎ 黑熊學院

近期，藍白的表現如同無法落幕的鬧劇。不僅重複刪除預算大鬧笑話，還在機密預算審查過程開放直播，導致機敏資訊外洩；更用種種不合理的藉口刪減預算，諸如「為有效打擊詐騙，所以刪除防詐預算」，甚至大刪消防、文化補助等，遭受批評。

​當輿論齊聲譴責時，藍白立委竟調轉矛頭，將矛尖朝向黑熊學院。​

王鴻薇不顧消防人員的生命安全，刪除相關預算在先，提案單上明確記載著，刪除預算的原因是「令人疑慮為戰爭做準備」。當她遭受批評，就不再認得自己在提案單上的簽名，卻將刪除預算的原由推給學院，在記者會上作出無理指控與要求，要脅消防署必須「保證預算不會流向黑熊」，如此行徑，儼然立院的蠹蟲。​

最嚴重的是，藍白兩黨聯手阻止台灣國防發展，造成國防能力的失能與延宕。

遭中國國民黨閹割的潛艦

「國防自主」一直是台灣面臨的難題，因關鍵技術與零件難以取得，自製潛艦的難度極高。去年我國首艘自製防禦潛艦「海鯤號」成功下水，這一突破性進展本應是台灣國防史上的一大里程碑。

​藍白立委不斷阻撓潛艦國造計劃。中國國民黨立委馬文君等人提案，要求全刪第三階段的潛艦建造預算，聲稱「若有作戰需求再編預算」，引起各界抨擊。濫刪國防預算，更造成莫大影響：不僅凍結潛艦預算及嘉義民雄無人機產業園區的一半預算，國防部業務費等也遭凍結，導致無人機與潛艦的研發計劃無法半途而廢，大量國防計劃將因而停擺，讓中國解放軍更加稱心如意。

在中國頻繁擾台、灰色領域作戰不斷升級的當下，國軍的執勤負擔加重，所需支出自然增加。業務費就涵蓋了基本的運作支出，如零附件、油料、勤務費用等，凍結業務費將對國軍日常運作造成直接影響，使國防部副部長罕見說出重話。

​但藍白兩黨顯然認為「台灣人的抵抗意志」才是威脅：一手打壓民防組織，一手削弱國防實力。

自甘墮落成為造謠大黨，急著向中國表

​​藍白兩黨藉著國會多數優勢，從國會擴權到癱瘓憲法法庭，皆無視法治與程序正義，違反憲法體制。

甚至，還頻頻對外造謠「內政部編列900萬預算給黑熊學院」，然而這向來是公開標案，根本不可能指定。造謠者顯然沒走過標案，缺乏基本常識。中國國民黨所舉的預算案，根本與學院毫無關係，卻不斷將學院拉來當箭靶，惡意捏造各種理由以阻擋預算。

當中國國民黨公然與中國高層王滬寧會面，聯合推動有利中國的政策（如中配入籍六年改四年），在選舉頻繁的民主國家，如此橫柴入灶，竟然毫不在意民調崩盤，這太不正常。

其實，當國台辦大肆稱讚藍白刪除預算，態勢就非常明顯了：藍白志在弱化台灣，遂行中共意志，此時此刻，國會最大派系就是他們自甘降格成為的「習系立委」了。

​中國國民黨包著「大中國思想」的尿布，敵視台灣意識，一下批評文化界過往的努力是「要飯」、一下說公視是「為特定政黨喉舌」，而自己推薦的公視董事名單，卻有統派旗幟鮮明的馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。

當​藍白兩黨自甘墮落，不假掩飾的為敵國敞開大門，事態就不再是政黨之爭，而是全民剿匪之戰了。

​呼籲中國國民黨，放下手中那只向中國乞討的碗。台灣的未來應該掌握在台灣人民手中，而非在那些為權力與利益而出賣國家安全的政客手上。

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