自由廣場》「民主富二代」並非天然獨世代

◎ 邱梓桓

太陽花運動後，有段時間，我們樂觀地以為，出生並成長在民主台灣的一代會是「天然獨」世代，認同自己是台灣人而非中國人，並且明確認知台灣是個獨立自主的國家，同時對台灣社會受到中國影響的議題感到憂心。不過，這樣的想法顯然高估了「認同」的可累積性，也低估了中國及其代理人的侵襲意圖，及滲透的手段與力道。

從當前的社會現況看來，可以造就「天然獨」世代的成長環境，也有很高的比例養出的「民主富二代」。正如「富二代」與「官二代」等語帶貶義的詞彙，因為民主自由已成為日常生活，新出世代中的許多人，對於台灣當前民主自由的由來毫不關心，也不曾設想失去的後果。

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我長期關注世代議題研究，也因從事教育，對於年輕一代的文化認同與價值觀尤其在意。眼見許多年輕人在社交平台隨便就拿戒嚴一詞說笑，甚至講「綠色恐怖」荒謬且失據的話，既無知識也乏邏輯與思考，令人憂心。新世代的民主認識，現況顯然不容樂觀。

我常以「非愚則誣」這個成語的概念，來解讀那些親中毀台的發言及其傳播轉發的行為。它的意思是，如果不是愚笨無知，就是惡意騙人。

我願相信年輕一代的相關言論不是真有要騙人的惡意，但也亟望新出世代都能夠懂得獨立思考並認真了解台灣歷史，不要繼續做個被中國勢力洗腦的愚笨無知者。

（作者為教師）

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