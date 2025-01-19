自由廣場》刪減警政預算的最高成本 犧牲社會安全？

◎ 陳家駒

就社會安全而言，警政預算被刪的最昂貴成本就是犧牲社會安全。警政事務費即將通案刪減十％、設備及投資費通案刪減六％，殊不知更多的警政預算，是要做更多維護治安的工作。

以刪減事務費而言，影響最大的將是毒品尿液採驗業務費，偏偏新興毒品越來越多，喪屍菸彈車禍造成傷亡不斷，再刪減所需檢測費，不利治安維護，此外刑事辦案工作費、調取犯罪通信紀錄費都受影響，駐外刑事聯絡官的警務交流、情資布建、安全駕訓，也將受衝擊，如何去談海外救援？

請繼續往下閱讀...

目前預估刪除費用將近六億元，還包含配合通保法有關網路流量紀錄以及科技偵查計畫，勢將不利於黑、金、毒、槍及詐欺案之偵防，以效益來說過去警政署每年至少破獲逾五萬件詐欺案件，去年通報警示帳戶逾十萬戶，至少擋下一千億財損，警察、銀行與超商攔阻金額也高達九十三億元，查扣虛擬貨幣達九十五億元，警力自費拍攝逾一八八部影片，宣導觸及高達二億餘次，如果說這些只是冷冰冰的數字，那只能說聽者無感於警察的努力與人民的血淚！

國際研究有關警察預算的支出發現，對於人民安全與經濟發展的數據明顯成正相關，政府挹注警政經費是人民安全的最佳投資，且治安與經濟發展相關，當跨國企業看到一國的警察人數下降而犯罪率上升時，在多方風險管理和威脅評估下，恐造成企業出走，因此編列警政預算服務必須與時俱進，特別是近年黑科技的發展迅速，已造成執法人力與設備需求遠遠不足，不說超額與超時的警力負擔，現代警務難望科技犯罪的尾燈，尤其是詐欺科技已搭上高鐵，警政還在騎U-BIKE。

警察部門資金不足不僅影響大眾安全，更會阻礙經濟發展和降低財產價值。執法部門的預防、快速反應和有效偵查犯罪活動能力下降，將導致犯罪率上升，從而產生社會成本。美國智庫研究指出，每件謀殺案造成超過八百萬美元、性侵造成廿萬美元的社會資本損失。因此，投入警察預算可為社會帶來多重紅利，減少嚴重犯罪，從而讓警察有更多的能量偵辦嚴重的跨國詐欺與人口販運等犯罪，維護公平與正義。目前國會刻研議刪減警政預算，但降低有限的警政預算，不僅不會對保障社會做出實質的改進，更會拖延維護治安的黃金時間。

英國明年警政資金將增加九．八六九億英鎊，澳洲已投入相當十八億元台幣建立以警政為核心的cyber crime centre，九億元台幣成立「打擊網路犯罪基金」（Cybercrime Capability fund） ，更將挹注四億元台幣於二○二七年成立數位警察局SAPOL，因為跨國犯罪風潮，將使犯罪吹向警政資源不足的國家，在各國增加警政預算的同時，期待我們的預算別再讓台灣警察只能捲褲管騎U-BIKE。

（作者為現職員警）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法