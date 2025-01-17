社論》紅色隱形侵略 藍白視若無睹

中國權宜輪「SHUNXING39（順興卅九）」本月初涉嫌拖斷我基隆港外國際海纜後逃逸，交通部與海巡署證實，該船有兩個AIS（自動識別系統），相互切換或關閉，規避外界追蹤。該船過去至少一個月刻意在台灣北部海域繞行，行蹤詭異，顯示中共擴大灰色地帶行動。陸委會認為，北京不僅軍事威嚇，亦透過平戰之間模糊地帶，增加騷擾、威懾等手段，複合性施壓與日俱增。斷纜事件再發生，國防部則強調將視為觀察敵軍動態的徵候之一。從政府檢討看出，這已是中國所展開的「隱形侵略」動作的一環，朝野必須正視應處，若再視若無睹，無異於開門揖盜。

前年二月連接台灣至馬祖間的兩條海底通訊的國內電纜，遭中國漁船拖斷，外界即認為有「詭」。海底電纜為我國對外通訊的主要構成，中共要有效封鎖台灣，割斷電纜，必為最優先手段。執政黨立委當時主張應納進「國家關鍵基礎設施」，升高安全防護層級。但國家通訊傳播委員會（NCC）指台灣與馬祖屬「國內海底電纜」，並未列入。直到去年，政府才對兩者「一視同仁」。審計部報告揭露，我國海底電纜屢遭中國船隻破壞，近五年發生受損案件共三十六件，二○二三年達十二件。這說明中共不僅有意為之，而且升高動作。這次中國權宜輪拖斷海纜，說明灰帶行動東擴至基隆外海，即便早已列為「國家關鍵基礎設施」的國際海纜，亦遭斷纜，我方的防護韌性，正受到嚴重挑戰。

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而事件發生後，國際媒體的關注程度，高過於國內媒體，因為中共針對他國斷纜行徑早已惡名昭彰，也警告這次事件反映灰帶行動已然升級，既針對國際電纜下手，第三國權宜輪也成破壞工具，扮演「影子艦隊」。然而，此事凸顯我方應變不足。海底電纜的主責單位是中華電信，追蹤民用或商用船舶AIS在交通部，發生狀況，才由海巡單位處置。雖各有分工，但從中華電信最先發現電纜遭斷，海巡五小時後方接獲通報，等到派船出海攔截「順興卅九」，因掌握有限，加上距離事發九小時，雖在領海內，最終只能放行。事後回溯該船軌跡才發現極不尋常，但這關鍵情資並沒有發揮預警作用。我方一度說明，該船將返韓國釜山，會請韓方協助。但官員隔天急改稱，該船所在位置，「相關單位正積極查處中」。等於承認船隻已逃逸無蹤。由於海纜要花上一個月才能修復，這對中共的確是最廉價的不對稱作戰工具。

軍事新聞網站「海軍新聞」（Naval News）報導，中國正建造至少五艘專為兩棲攻擊行動量身打造的大型駁船。這種可充當移動式碼頭的專用駁船，有利共軍將人員與裝備直接送上台灣本島。國外類似警示不是首次。去年十二月發生香港貨船SCSC FORTUNE（長和輪）停靠台中港，該船被爆曾參與中國解放軍特種部隊演習，演習時還裝載解放軍突擊艇，引發「木馬屠城」疑慮。但交通部門認為並無修法因應必要，執政黨立委提醒不該等閒視之。對於灰帶行動，相關部門敏感度不足，反應慢半拍，立法院外交及國防委員會昨針對電纜事件專案報告，執政黨立委慨嘆，因事涉多單位，而拉長應變時間，錯失最快時機的處置。事實上，針對AIS圖資，不少網站都有公開資訊，執法單位應積極使用，不是僅依賴固定與長期作法。另外，海域廣袤、船舶眾多，應廣泛運用無人機、無人船偵蒐，降低成本，提高效率，回應不對稱作戰型態的灰帶攻擊。

紅色隱形侵略，正一波接著一波。對北京而言，無論用軍或民的身分，都是為了相互掩護運用，突破我們的防衛韌性。而我們應處過程常因分屬不同主管部門，回應強弱有別，反給予趁虛而入的機會。電纜遭斷，政府須加強海纜周邊海域重點巡檢，推動國際交流提升聯防合作。國內朝野政黨也應給予充分支持，回應中共的進逼動作。不過，在野藍白兩黨利用總預算審查，殺紅了眼要大砍經費，昨天在立法院報告的部會，包括國防部、海委會的年度預算都遭提案狂刪，陸委會、NCC的業務費更砍到幾乎不剩。我們正亟待政府能運用資源更靈活應處中共灰帶行動的施壓，藍白卻視若無睹，甚至反其道要癱瘓政府，把審查預算當成報復性政爭手段，給國家帶來極大不安，內憂加外患，難道要讓中共謀台如入無人之境。

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